美軍擊落中國氣球　北京如何報復？

原本各界以為布林肯（Antony Blinken）推遲訪華已經是氣球事件能夠造成的最嚴重的後果，令人出其不意的是當地時間2月4日，中國氣球被美國戰鬥機擊落。此事一出立刻引發更強大的震盪效應。中國國防部和外交部均發聲，表達對此事的嚴重關切，保留作出進一步必要反應的權利。

不少人認為中美將開啟危險的報復循環。佩洛西之後，新任美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）未來訪問台灣的途中，解放軍極有可能真的出動戰機攔截或者擊落。

事態發酵到美軍擊落氣球，確實對中美關係造成一定的困擾。但是這個困擾首先是如何平息輿論。氣球早在1月28日就進入過美國領空，經披露後引發軒然大波，共和黨以及民主黨各路政界人士成功利用了此次事件，以彰顯對華強硬。

美軍2月4日派出戰機擊落中國氣球後，路透社攝影師在北卡羅萊納州Holden Beach拍攝到疑似該氣球被擊落之後的情況。（Reuters）

擊落氣球背後，拜登（Joe Biden）政府事實上始終處於不得不跟進或者不得不做出強硬選擇的被動地位。因此美國政府在此次事件中彰顯的對華敵意更多是一場輿論倒逼。

拜登政府需要考慮如何避免這場突發外交秀無限擴大，不至於影響拜登政府的對華外交規劃。中美都非常清楚這件事的成色，差別是雙方能夠從中得到什麼。如果美國在殘骸收集過程中發現中方竊聽設備等，不排除拜登政府會繼續利用此事。一邊是儘量避免被輿論裹挾，另一邊是能夠利用此事就真的利用此事。

中國外交部和中國軍方的反應，可以看作是強硬，但更多是必不可少的回應。相當長一段時間，美國的挑釁和打壓是中國必須面對的局面。如何穩定中美關係是中國必須做的功課。原本氣球事件就是一場意外，中方是否會借題發揮將此發酵為中美之間的更大衝突，需要考量收益和成本。美國國內輿論的不可控性決定了中方反擊美國時尺度的拿捏非常難。

中國探空氣球飄進美國：圖為2023年2月1日，路透社在從社交媒體獲得的這張照片顯示，氣球在美國蒙大拿州（Montana）勞雷爾（Laurel）上空出現。（Reuters）

在筆者看來，北京不會為了報復而報復。從一段時間以來北京主動降低對美戰狼外交調門看，中方更希望在疫情結束經濟復甦的過程中保持中美關係平穩。因此，該突發事件大概不會對中美關係造成十分嚴峻的後果。

突發事件引爆了中美之間的矛盾和怨氣。但是中美之間的怨氣和矛盾不太可能無限爆炸。中美峇里島會晤代表了中美在這一階段更希望加強溝通的誠意。布林肯的訪問行程被推遲而非取消，說明美國也為氣球事件留有一定的餘地。布林肯和王毅通話溝通此事，本身也是中美之間的基本理性。曲終人散，中美關係還是會回歸應有的軌道。