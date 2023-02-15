王毅鋪墊習近平出訪　中俄之間將有大事發生？

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅2月14日開始啟程訪問法國、意大利、匈牙利和俄羅斯，並應邀出席第59屆慕尼黑安全會議。

由於一段時間以來俄羅斯方面釋放了不少習近平將在春季訪問俄羅斯的消息，不少人認為王毅此訪最重要的行程是為習近平今年春季出訪俄羅斯打前站。

習近平2013年擔任中國國家主席以來多次訪問俄羅斯。2013年3月他訪問俄羅斯之前，時任中國外長楊潔篪當年2月提前訪問俄羅斯做鋪墊。2015年5月習近平赴俄出席紀念衛國戰爭勝利70周年慶典並訪問俄羅斯，當年4月時任中國外長王毅也先到訪過莫斯科。

中國外交部新聞發言人汪文斌宣佈王毅出訪的消息。（中國外交部官方網站截圖）

此後2017年7月習近平訪問俄羅斯，時任外長王毅當年5月正式訪問俄羅斯。習近平2019年6月訪問俄羅斯，王毅當年5月也訪問了俄羅斯。

如果習近平今年春季訪問俄羅斯，那麼此次為他出訪鋪墊的則是中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任，而並不是外長。這一規格顯然是高於以往的。

是中俄關係提升後為習近平訪俄做鋪墊的規格提升了？還是中俄之間要有大事發生，因此才派出了如此高規格的官員？

另一個值得注意的細節是王毅此番出訪還將出席第59屆慕尼黑安全會議。

2021年5月25日，王毅透過視頻在慕尼黑安全會議發表演講。（中國外交部官網）

除了2019年時任中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪曾經參加當年的慕尼黑安全會議，2018年中國全國人大外事委員會主任委員傅瑩作為中方代表參會，此前2022年、2021年、2020年的慕尼黑安全會議，都是時任外長王毅以視頻方式參與的。2017年的慕尼黑安全會議，也是時任外長王毅奔赴德國現場參加的。

目前王毅已經升任中央外事工作委員會辦公室主任，中國新任外長是秦剛。王毅繼續參加慕尼黑安全會議，是中方將參會的規格提升到了新的高度，還是新任外長秦剛的外交職責空間尚待重新定義？

在俄烏衝突備受矚目，中美關係持續僵局的背景下，王毅此訪是向西方闡釋中國立場的重要機會。王毅高規格前往，本身就代表中國外交的積極應對態勢。