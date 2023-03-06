尹錫悦親日舉動獲美日歡迎　東亞局勢或因此出現消極變化

歷史問題一直是插在韓日兩國之間的一根刺，也是美國在推動構建美日韓聯盟關係時最頭疼的問題之一。但是，在韓國尹錫悦政府上台之後，這根刺似乎有被強行拔掉之勢，美日韓三邊聯盟關係，也因此而呈現出進一步強化趨勢。

這一變化從幾天前開始突然表面化。3月1日，在首爾出席「三一抗日運動」紀念儀式時，尹錫悦發表講話稱，二戰結束多年以來，日本認識到過去的錯誤並改過自新，已經從過去的軍國主義侵略者，徹底轉變為現在與韓國共享普世價值觀的親密合作夥伴。他還表示，韓國應該積極謀求改善與日本的關係，以便共同應對東亞地緣政治的安全挑戰。

尹錫悦的講話在韓國引發軒然大波。韓國不是沒有出現過親日派，但是在「三一運動」上發表親日言論，幫日本侵略史公開洗地的韓國總統，尹錫悦還是第一人。因此，尹錫悦上述言論一出口，立刻遭到了韓國人的一片討伐。

但是尹錫悦政府不為所動，繼續推動與日本進行歷史和解。據日本共同社網站報道，消息人士4日透露，日韓兩國已經開始探討「一攬子」方案解決兩國之間的懸案，首先打算就日本強徵勞工歷史問題提出了「顧及日本情緒」的解決方案。6日，韓國政府則公布以第三方代為賠償的形式向二戰期間被日本強徵的韓國勞工作出賠償的方案。

首爾街頭3月6日迅速出現反對尹錫悅政府賠償方案的示威。（Reuters）

針對尹錫悦政府的表態，美日均迅速做出反應。日本首相岸田文雄就此作出回應稱，「該措施旨在將日韓關係恢復至健全狀態，日本政府對此表示讚賞」，「韓國是重要鄰國，應該在應對各種各樣國際問題時進行合作」，「有必要進一步強化（日韓）戰略合作」。

美國方面，拜登也在第一時間就此發表聲明稱，「今天，韓國和日本之間宣佈的（方案），標誌着美國最親密的兩個盟友之間的合作與夥伴關係翻開了突破性的新篇章。」他還期待在未來進一步加強美日韓三邊關係。美國國務卿布肯也發布聲明，稱作為美國「兩大重要盟友」，韓國和日本為推動兩國關係發展所做的努力讓美國鼓舞。

美日與韓國遙相呼應，並且都在強調「戰略合作」，這使東亞政治天枰開始出現危險變化。

尹錫悦身上已經有了兩個很深的烙印，一個是親日，另一個就是親美，這兩件事情是相輔相成的。尹錫悦就是在用實際行動告訴美國，他會按照美國的意願行事，以尋求美國的支持。

文在寅時期，韓國的外交政策較為中立，讓韓國有了一定的獨立性。但尹錫悦上任之後，很快就葬送了前任的外交成果。在尹錫悦政府推動下，韓國開始採取更傾向於美國的外交政策，經濟上加速佈局產業鏈從中國向東南亞轉移，軍事上加速部署薩德系統並與北約建立官方聯繫，最近又開始主動緩和與日本的緊張關係。

韓日是美國安插在東亞的前頭部署，它們不僅和中國地緣臨近，駐紮有大量美國軍隊，而且還是中國的重要貿易夥伴和高新技術與投資來源地。在美國正推動盟友加速構建針對中國的遏制體系的情況下，美日韓的上述舉動決不能等閒視之。對中國來說，這是非常值得警惕的地緣變化。