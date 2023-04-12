馬克龍把台海難題拋給美國，這只是開始

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）訪華之後，他在台灣問題上表示「最不好的狀況」就是「歐洲在此議題上變成跟隨者」，只能適應「美國的節奏和中國的過度反應」，甚至暗指台灣問題是不屬於歐洲的危機，至今仍引發各方熱議。

這樣的表態之所以引發關注，在於過去數年伴隨着美國支持台灣的力度不斷突破紅線，歐洲議會以及歐洲各國的議員在挺台上也不斷有所動作。馬克龍現在的涉台言論，是與眾不同的。這讓歐洲到底要在台海扮演何種角色的問題提上了日程。

台灣問題雖然是中國內政，但是台海局勢已經不是中國一己可以左右的，這其中中美是否會在台海兵戎相見是最大的疑問。如果中國和美國擦槍走火，應該採取什麼立場是各國必須回答的問題。提出這一問題本身就有意義。

當美國不斷聯絡日本等盟友為台海局勢做準備時，日本謀求的是在這一過程中放鬆自身軍事限制。馬克龍提出歐洲在台灣問題上的立場這一問題後，事實上會開啟美歐之間在這一問題上的探討。美國希望歐洲做出什麼樣的配合，這中間不免會有討價還價。

美國是否已經想清楚歐洲各國以及北約在台海局勢中的角色，透過馬克龍提出此事後美歐的後續反應就可以看出端倪。馬克龍提出該問題等於是將問題拋給了美國。後續美國的回答對於包括中國在內的各方研判台海局勢具有重要意義。