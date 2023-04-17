習近平訪俄不到一個月，中國防長李尚福為何再赴莫斯科？

中國國務委員兼國防部長李尚福2023年4月16日至19日對俄羅斯進行訪問，這是李尚福履新後的首次外訪。

此訪的與眾不同之處是中國國家主席習近平今年3月下旬訪俄時，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）和俄羅斯聯邦軍事技術合作局局長舒加耶夫（Dmitry Shugaev）均在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會晤習近平的陪同人員名單中，但已擔任防長的李尚福並未出現在媒體報道的習近平隨訪人員中。

李尚福在習近平訪問俄之後不到一個月就再赴莫斯科，到底是為什麼？

普京4月16日接見李尚福時談到了習近平的訪俄之行。

2023年4月16日，中國國防部長李尚福與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu），以及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會晤。（路透社）

普京說：「在我們的好朋友、我的朋友——中國國家主席習近平同志對我國進行訪問後，您來到俄羅斯。我想再次強調，訪問成果豐碩。當然，我們也談到了軍事部門的合作。」

「我們很高興見到您。我知道，您有一個很好的工作計劃，非常豐富的工作計劃。我相信，您的訪問將在更高層面上進行。歡迎您來到俄羅斯。」

習近平曾多次對俄羅斯進行訪問。其中2013年中共十八大後首訪俄羅斯時，時任國務委員兼國防部長常萬全先期抵達，並陪同習近平訪俄。

此次習近平中共二十大後首訪俄羅斯，中俄簽署的聯合聲明中包括軍事方面的內容：雙方將定期組織海上、空中聯合巡航和聯演聯訓，加強包括現有雙邊機制下兩軍各項交流合作，進一步深化軍事互信。既然中俄雙方探討了軍事合作，李尚福作為國務委員兼國防部長為何沒有出現在習近平的陪同人員名單中？

李尚福訪俄：俄羅斯總統普京2023年4月16日在莫斯科會見中國國務委員兼國防部長李尚福。（Reuters）

習近平3月訪問俄羅斯時，同普京進行了長達四個半小時的一對一會談。中俄兩國就俄烏衝突進行了深入溝通。中俄之間軍事合作關係到底如何體現超越冷戰時期的軍事政治同盟備受關注。

李尚福一個月前沒有出現在習近平的陪同名單中，而俄羅斯軍事外交經濟等幾乎所有領域要員都參加習普會，這種反差說明中方有意降低習近平訪問的軍事色彩，謹慎地為中國軍事方面力挺俄羅斯降温。

俄烏衝突後中國元首首次訪俄，習近平與普京面對面長時間會談，可想而知，探討了包括俄烏衝突以及中俄合作的方方面面。有可能是中方結合習近平訪問的情況進行了綜合研判後做出了決定。李尚福在習近平訪問之後再赴俄羅斯，執行色彩尤為濃厚。