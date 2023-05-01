歐洲推出「碳關稅」對中國的影響如何？

在烏克蘭戰爭及地緣政治博弈加劇的背景下，世界對於經貿及環境領域議題的關注度在下降。不過，對一些國際市場規則的變化不能忽視，一旦和平到來，對各國經濟起作用的還是市場規則。

當地時間4月18日，歐洲議會投票通過碳邊境調節機制（Carbon Border Adjustment Mechanism，簡稱CBAM）。這一對歐盟以外的部分產品生產收取「碳費用」的機制，就是通常所說的「碳關稅」。在歐洲議會批准後，歐盟「碳邊境調節機制」還需經歐盟理事會批准，等待最終版法律文本刊登到歐盟公報20天後，立法生效。

歐盟是全球首個徵收「碳關稅」的經濟體，這與歐洲在全球一向堅持較高環境標準的傳統有關。歐盟「碳關稅」政策的主要內容包括兩點：

（1）「碳邊境調節機制」涵蓋的行業包括鋼鐵、水泥、鋁、化肥、電力、氫，以及特定條件下的間接排放和某些下游產品（如螺釘和螺栓等鋼鐵製品）。這意味着，對於上述行業，產品出口至歐洲，當產品在生產地的碳價低於歐盟碳市場碳價時，須通過購買CBAM憑證以補足差價。

（2）「碳邊境調節機制」將於2023年10月1日起開始應用，但2023-2025年為過渡期，其間申報企業只需要履行報告義務；2026-2034年將逐步實施。

這一機制的根本作用是建立新的「碳關稅」壁壘，幫助平衡歐洲工業企業的高碳價成本，使歐洲本地與進口產品公平競爭。簡單理解，「碳關稅」的根本作用是，將歐盟以外的產品生產，置於一個虛擬的歐盟碳市場中，把歐盟碳市場中的「碳成本」體現到進口產品中。與此同時，這一機制將刺激歐盟以外的國家減碳，推動各國建立和擴大碳市場機制。

環保人士在布魯塞爾歐洲議會外面示威，一個大黑球上寫着「踢走有毒的噸」（指溫室氣體）。（Reuters）

歐盟出台「碳關稅」政策，對中國將帶來較為明顯的不利影響。原因在於，中國在全球分工中是「世界工廠」，為世界市場大量生產製造各種產品，同時中國還是工業品出口大國，有大量產品出口到發達市場。長期以來，歐盟還是中國最大的貿易夥伴，近幾年才退居中國第二大貿易夥伴。這樣的特點，使中國正好處在歐盟的「碳關稅」政策的約束之下。對中國來說，不僅要大量消耗能源、環境資源為國際市場製造產品，還要承擔由此產生的「碳成本」。在某種程度上，「碳關稅」對中國來說是不公平的。

在歐盟「碳關稅」目前覆蓋的產品中，現實壓力主要針對鋼鐵和鋁。歐盟「碳關稅」覆蓋的國家中，鋼鐵和鋁的最大來源國均為中國。不過在中國對歐總出口中，鋼鐵和鋁的比重並不高。據業內人士提供的數據，2022年，中國鋼鐵產品對歐出口額151億歐元，佔中國出口歐盟比重的2.4%；鋁產品對歐出口額45億歐元，佔中國對歐盟出口總額比重的0.7%。至於中國對歐盟的化肥出口量更少，只有3.3億歐元，佔中國出口歐盟總額的0.05%；水泥出口只有1000多萬歐元，總量2.1萬噸，而中國一年的水泥產量是20多億噸；2022年歐盟僅從中國進口了價值3134歐元的氫；同時，中國不向歐盟輸出電力。

評估歐盟「碳關稅」政策的影響，要關注的不只是直接的產品出口關稅影響多少，還要意識到，世界圍繞碳排放的政策博弈、規則制訂的競爭已經展開。歐盟此次正式出台「碳關稅」政策，已經將這種規則競爭推上了軌道，一旦「碳關稅」政策得到認可，就會成為一種新的國際遊戲規則。實際上，「碳關稅」的重要作用之一是，有助於確立歐盟在氣候變化時代的遊戲規則制定者的地位。

習近平4月6日與法國總統馬克龍及歐盟委員會主席馮德萊恩在北京會面。（Reuters）

長期以來，中國在類似的國際規則制訂中參與很少，加入的都是別人制訂的規則。因此，對於類似「碳關稅」的新貿易政策，中國需要加強研究，跟蹤問題與趨勢，要力爭參與「碳規則」的制訂工作。比如，針對歐盟對生產國徵收「碳關稅」，中國也要研究相關「反制」措施。過去安邦智庫（ANBOUND）的研究人員曾提出，中國應該創造一種「碳消費稅」制度，對大量進口工業品的消費型的發達國家，可考慮徵收「碳消費稅」——這是一種專門用來與歐盟「碳關稅」討價還價的政策籌碼。

除了直接博弈外，中國還應該意識到，今後圍繞碳排放、綠色發展等概念，還需要建設儘量與國際接軌的碳交易市場、碳定價機制。隨着全球氣候變化問題日趨惡化，「碳達峰、碳中和」行動越來越迫切，碳交易市場、碳定價機制將會成為新的全球博弈的舞台。從氣候政策角度看，當歐盟取消歐洲碳市場免費配額之後，可以刺激本土的工業部門減碳。客觀上，還會迫使歐盟以外的其他國家建立碳市場，擴大碳市場覆蓋範圍，並且提高碳價。

最終分析結論：

歐盟推出「碳關稅」制度，是全球氣候變化領域主動的政策操作，試圖在保護歐盟本土企業、建立國際貿易中的「碳規則」、提升在相關遊戲規則中的主導地位等方面，獲得更多的主動權。中國作為世界上最大的碳排放大國，在這些方面需要提前研究和準備，爭取在規則制定階段儘快介入。

本文原載於安邦智庫2023年4月22日的「每日經濟」專欄

