中美互釋積極信號　正緩慢走出「氣球事件」陰影

因為未能通過「網絡安全審查」，中國有關部門宣佈封殺美國儲存器晶片巨頭美光科技公司（Micron）產品在華銷售，國內關鍵訊息基礎設施的運營者停止採購美光公司產品。

消息發布後，白宮新聞秘書讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）23日聲稱，中國政府對美光產品實施的禁止採購令「並非基於事實」。同日，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）發表聲明，敦促華盛頓對中國採取更強硬的立場，並呼籲美國商務部應對長鑫存儲、長江存儲等中國存儲晶片製造企業實施貿易限制。

民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）23日發表聲明稱，他和拜登政府正在與盟友和企業接觸，以解決中國對美光生產的存儲晶片的採購禁令問題。舒默還老調重彈，繼續渲染所謂的「中國經濟脅迫」，並宣稱中國對美光採取的行動「是不可接受的」。

值得注意的，儘管兩黨政治人物聯手向白宮施壓，要求拜登政府對中國做出對抗式回應，拜登政府的回應卻與往常大不相同。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）24日在回應記者提問時表示，中美「對美光的爭端不會破壞白宮為與中國建立更富有成效的關係所做的努力」，華盛頓將繼續與北京進行直接接觸。

美國白宮國家安全委員會發言人手柯比（John Kirby）。（Reuters）

柯比告訴記者，中國政府最近基於安全考量對美光實施禁令，顯然是為了破壞七大工業國組織（G7）國家反對經濟脅迫的強硬立場。他說：「這是一種複雜的關係，會有起伏。華盛頓不會在我們看到中國的不當行為時袖手旁觀」。

但他旋即又表示，「這並不代表單憑這點應該、將會或正在破壞（拜登）總統所說的，讓溝通管道重新開放的努力」「中美確保更開放的溝通管道現在比以往任何時刻都更重要。」

熟悉國際政治語言的人看完這個答覆，立刻就會明白拜登政府在這件事上的態度。

他似乎並不打算因美光被封殺而對中國進行對等報復，相反，還主動為事件降調，認為此舉「不會破壞白宮為與中國建立更富有成效的關係所做的努力」。

對於已經陷入「以眼還眼，以牙還牙」怪圈的中美關係而言，這是近年來非常罕見有的現象。

本周日，拜登在談到與中國關係時表示，他預期兩國因美軍擊落飛中國氣球后而引發的緊張局勢「很快」就會解凍。

柯比在回答記者提問時也表示，美國政府正持續努力促成國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長耶倫（Janet Yellen）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的中國行程。

5月25日，中國外交部亦表示，中國商務部部長王文濤25至26日將參加美國底特律的亞太經濟合作組織（APEC）貿易部長會議，期間將與美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）和美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）舉行會談。

另一方面，根據美國財政部公布的國際資本流動報告（TIC），中國2023年3月持有美國國債8690億美元，較2月增加205億美元，這也是中國連續七個月減持美債後第一次大幅增持美國國債。

在中國駐美大使職位空缺近5個月後，新任中國駐美大使謝鋒，已於當地時間5月23日抵達美國履新。

多個跡象顯示，中美關係正在緩慢走出氣球事件的陰影，開始出現一些向好轉變的積極信號。