「我艦奉命撞擊你艦」 遊戲規則已變　再不是美方說了算

「為什麼（問題中所提到的）都是發生在中國領空和領海附近，而不是發生在其他國家的領空和領海？這是因為中國軍機軍艦從不在別國進行『航行霸權』！」這是中國國防部長李尚福在新加坡香格里拉對話會（IISS Shangri-La Dialogue）上的靈魂叩問。



中美兩軍艦險些相撞。（影片截圖）

新加坡香格里拉對話會上就當美國國防防長奧斯汀（Lloyd Austin）這邊還在表示，台海衝突並不是迫在眉睫，也不是不可避免，但一旦爆發衝突將是毀滅性的。在台灣海峽就發生了中美「險些對撞」的一幕——6月3日，美國海軍第七艦隊宣稱，美國「鍾雲」號驅逐艦（USS Chung-Hoon）、加拿大「蒙特利爾」號護衛艦（HMCS Montreal）當日過航台灣海峽。而中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。

加軍艦上的加拿大環球新聞網記者麥肯齊・格雷同日在報道中配合炒作稱，他在艦橋翼上目睹中國軍艦改變航線，以「相當快的速度」從「鍾雲」號前橫切過去。「蒙特利爾」號艦長蒙特福德指稱兩艦最近時距離不到150碼（約137.16米），並藉此指責中方做法「不專業」。就在香格里拉對話會上，奧斯汀還在大肆指責說，美國偵察機在南海對中國抵近偵察，被中國殲-16戰機強力驅離，是「不專業的攔截」。

從所謂中國戰鬥機在南海「不專業」攔截美軍機，到中國軍艦在台灣海峽「逼」美艦改道，究竟說明的是什麼問題？事實可見，美方從來沒有停止在中國沿海進行抵近偵察活動，那麼中方自然不需要客氣，該警告的警告，該驅離的驅離。更重要的是，遊戲規則改變了。

圖為2023年6月4日，中國國防部長李尚福在新加坡香格里拉酒店出席「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue），並發表演說。（Reuters）

「我艦奉命撞擊你艦」 抵近逼退駕輕就熟

綜合多方信訊，美軍DDG-93「鍾雲」號導彈驅逐艦和加拿大FFH-336「蒙特利爾」號護衛艦，這兩艘艦艇已經在南海聯合進行了超過一週的活動。在新加坡香格里拉對話會期間，兩艘軍艦從南海突然轉向，從南部進入台灣海峽向北行駛。必須要問，這是何故？

不難想像，美國防長多次要求中美防務部門高層進行溝通未果，這是在氣急敗壞之下打出的又一拳：採取措施強迫你不得不回應。揮舞大棒，是美國慣常用的手段。特別在香格里拉對話會期間謀耀武揚威，找回求而不得見的面子。

據媒體報道，當美加軍艦進入海峽後，跟監警戒的至少有3艘以上中國軍艦，包括至少一艘052DL導彈驅逐艦與2艘056型導彈護衛艦。在尾隨一段距離後，中國海軍其中一艘052DL導彈驅逐艦通過無線電系統告訴加拿大和美國艦艇，他們正在進入中國領土，請立刻改變航向，否則將發生相撞。但美艦的回應是：請遠離美國軍艦，這裏是國際水域，美艦有權通過。顯然，美國軍艦已經習慣了，他們認為中國軍艦這種警告只是一種形式。

香格里拉對話2023年6月2日在新加坡揭幕後，美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）3日在香會發表演講，指中國拒認真討論軍事危機管理機制。圖為奧斯汀與主辦香會的英國智庫國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）總負責人奇普曼（John Chipman）對談（Reuters）

然而，一切都不一樣了。不但這是美國軍艦赤裸裸的一次挑釁，而且此刻中美在香格里拉的交鋒還在上演，當然在實際的海上對抗中更不能示弱。中國軍艦在警告無效後開始調整航向，將艦首對準了肆無忌憚的DDG-93「鍾雲」號。緊跟在「鍾雲」號後面的「蒙特利爾」號看到，中國軍艦的後部翻起了巨大的浪花。而「鍾雲」號顯然也觀察到了這個舉措，原本艦後高揚的航行浪花不見了，而且艦首也出現右傾——這是其緊急減速並轉向的訊號。

這個行為，很顯然，就像當年俄羅斯軍艦打出的旗語——「我艦奉命撞擊你艦」，是以如此決心衝向美國軍艦的。這是給美方傳遞一些訊息。第一，凡事要有節制，美方不可以沒有節制，持續對中國進行抵近偵查，危害中國的國家安全。解放軍有十足的把握應對任何挑釁，已做好萬全準備。第二，中方的軍事力量夠強大，不論是海空軍力量中方都足夠強大，美方必須要正視。第三，中方也是同時正告那些聽從美國的盟友，不要跟着美國玩那一套抵近偵察的遊戲。

這已經不是解放軍第一次如此反應。在5月底南海攔截美軍機的過程中，根據解放軍南部戰區發布的公告，5月26日美國空軍RC-135V戰略偵察機試圖對解放軍航母山東艦，進行干擾和偵察行動，最終被殲-16戰機驅離。從美軍拍攝視頻也的看出來：在殲-16高速掠過RC-135機頭後，RC-135偵察機的駕駛艙內拍攝畫面有一段很明顯的顛簸。

2022年12月，也發生了同樣的情形。美軍RC-135偵察機在南海對中國進行偵察，中方出動殲-11戰機出面攔截與驅離。當時，由於美方偵察機不聽警告，殲-11戰機因而逼近美方偵察機飛行。根據美方的說法，殲-11最靠近美方偵察機的時候只有20英尺，大約6米。也有另一個說法，說是不足3米。

中美兩軍艦險些相撞。（影片截圖）

遊戲規則改變 美方不再耀武揚威

中國從外交層面和軍事層面都在宣告：遊戲規則改變了。

在中國，挑事者不能予取予求。凡是在中國沿海，或是臨近空域，都需要守 「規矩」。「規矩」，可不是美方定的。「專業」，也不是美方定的。凡是對手國的偵查行動被認定有危險，會導致「安全顧慮」，中方將予以警告，並且有權驅離。如果不聽從警告，不顧驅離，後果自負。

如果有任何國家想要以霸道而來，中方也將反擊回去。在別人家門口進行抵近偵察，本來就不是善意，是不禮貌的行為。既然來者不善，不守規矩，中方也不會客氣。

美方會因此停止這樣的抵近偵察挑釁嗎？估計美方是不會停下來的。美方現在是處於兩難，一方面，面子掛不住。一而再再而三的有所行動已經說明了這一點。美方怎麼可以被對方驅離之後，就不敢再去呢？美方在短期之內不會接受這樣的事實。另一方面，由於美國在過去，經常性、慣性地如此做，藉以顯示自己軍事力量強大。美方會認為，如果不這樣做了，那就是向對方示弱、膽怯。同時，美方也認為無法在盟友面前挺得住，無法向盟友交代。

2023年4月24日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部）

那麼中方會怎樣做？引用中國外交部發言人毛寧5月31日的說法：「美方長期以來頻繁派艦機對中國進行抵近偵察，嚴重危害中國國家安全，美方的挑釁性危險行動是引發海上安全問題的根源所在。」中方表明了態度，是美方進行危險性行動，危害中國國家安全在先。中方是禮儀之邦，只要對方偵察機接收到警告之後，自行離去，中方會很專業的，以禮相待，不會為難。但，如若收到警告之後還是不離去，中方就只好進行驅離。從中國戰鬥機在南海攔截美軍機，到中國軍艦在台灣海峽逼美艦改道，解放軍已經用行為說明了一切。

在這樣的背景下，再回頭看為何中方拒絕美方有關在新加坡舉行兩國防長會晤的提議。很簡單，雙方根本不具備會面的條件，不具備會面的氣氛。

中方拒絕安排中國防長李尚福與美國防長奧斯汀在香會場邊會面。圖為李尚福（中）2023年6月2日出席香格里拉對話（Reuters）

中國國防部發言人說：「中美兩國軍方之間的溝通一直持續，而當前的困難和障礙完全應由美國承擔責任」。他又補充說：「美國一方面多次表示要加強溝通，另一方面卻又無視中方的關切，並製造障礙，從而嚴重損害兩軍的互信」。也就是說，中方不接受美方那一套，多次挑釁，製造了障礙之後，卻又要求中方同美方會晤、溝通。

中方的說法再簡單不過了，要會談、溝通，需要有會談的基礎，會談的氣氛。中方不可能按照美方所設定的遊戲規則走。這邊一邊大張旗鼓的要對話，將不進行溝通歸咎於中方，另一頭又是戰機又是軍艦，如此說一套做一套，怎可能有會談的基礎呢？

近年來，美方越發頻繁炒作中方 「咄咄逼人」，但正如李尚福所說，「最好的辦法是各國管好你自己的軍艦，管好你自己的飛機」。當然，另一方面也應看到，當美方愈來愈歇斯底里的時候，恰恰證明，遊戲規則改變了，再也不是美方說了算。