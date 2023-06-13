中韓再次互召大使　雙邊交惡持續加劇　最終將滑向哪裏？

中韓關係再起波瀾，短短不到兩個月內，已兩次互召大使（公使）。

中國外交部本周日表示，中國外長助理農融於周六（6月10日）約見了韓國駐華大使鄭在浩，就韓方針對中國駐韓大使與韓國在野黨黨首會見交流所作的「不當反應」提出交涉，表明嚴重關切和不滿。

農融表示，中國駐韓大使邢海明同韓國各界人士廣泛接觸交流是其職責所在，目的是增進理解、促進合作，維護和推動中韓關係發展。他希望韓方深刻反思當前中韓關係的問題所在並予以認真對待。

中國外交部之所以召見韓國駐華大使，是因為韓國外交部於此前一日召見了中國駐韓大使，可以視為中國對韓國方面的對等回應。

上周早些時候，邢海明在在大使官邸會見韓國在野黨的黨首李在明時表示，當前中韓關係遇到不小的困難，「其中責任不在中方」，他強調「中國一貫尊重韓國的核心關切，韓國也應尊重中國的核心關切。台灣問題是中國核心利益中的核心，關乎到中韓關係的基礎。希望韓方能夠恪守承諾，切實尊重中方在台灣等問題上的核心關切。」

邢海明還呼籲「韓方在處理對華關係時擺脱外部因素的干擾」。他還警告說，美國正竭力打壓中國，「有的人賭美國贏、中國輸，這顯然是誤判，沒看清歷史大勢......現在賭中國輸的人今後一定會後悔」。

日韓峰會：圖為2023年5月7日韓國總統尹錫悦與訪韓的日本首相岸田文雄開會後，在首爾龍山總統府辦公室出席聯合記者會。（Reuters）

邢海明的言論引起了立場親美的韓國尹錫悦政府的不滿。

6月9日，韓國外交部副部長張虎鎮召見邢海明，對邢海明「違反外交禮儀、荒謬的挑釁行為表示強烈遺憾」。在韓國外交部的一項聲明中，張虎鎮還警告說，中國駐韓國大使用「不準確的事實」批評東道國的政策是「不能容忍的」，這些言論可能被視為「對韓國國內政治的干涉」。

韓國召見中國駐韓大使後，北京方面迅速採取相應行動，於次日召見了韓國駐華大使鄭在浩。

而這已經是不到兩個月內，中韓兩國第二次互相召見大使（公使）。

今年4月，韓國總統尹錫悦在接受路透社專訪中就台海緊張局勢表示，這種緊張是因試圖用武力改變現狀而造成，韓國和國際社會一道反對這種改變。他表示，「台灣問題不僅是中國和台灣之間的問題，而且和朝鮮問題一樣，是一個全球性問題。」

針對尹錫悦的涉台言論，中國外交部發言人汪文斌在當天的例行記者會上表示，解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙。汪文斌強調，朝鮮是一個主權國家，台灣是中國領土的一部分，兩者完全沒有可比性。希望韓方切實遵守承諾，恪守一個中國原則，審慎處理台灣問題。

韓國外交部當時以北京批評尹錫悦在台灣問題上的言論為由，召見了中國駐韓國大使。韓國外交部副部長張虎鎮對外發布聲明，稱中方關於「不容置喙」的表態，是對韓國的「外交失禮」。

4月27日，美國國防部長奧斯汀在五角大樓與到訪的韓國總統尹錫悦會面。（Reuters）

在韓國做出上述舉動後，中方隨即做出回應。中國外交部亞洲司司長劉勁松約見了韓國駐華使館公使姜相旭表達強烈不滿，敦促韓方切實恪守一個中國原則。

中韓關係在文在寅政府期間有過一段蜜月期，左派立場的文在寅拒絕在中美之間站隊。

但是，立場保守的尹錫悦上台後，開始採取一邊倒向美國的外交政策，在持續強化與美日關係的同時不斷削弱中韓關係的政治基礎，致使韓中關係接連觸雷。隨着中美韓日關係持續演變，尹錫悦時代的韓美關係會滑向哪裏，目前還不得而知。