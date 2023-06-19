習近平會見布林肯，這個排位特別有意思！

這是習近平6月19日下午會見布林肯（Antony Blinken）的現場圖，這大概是習近平第一次採用這種座次方式會見美國國務卿。

中國國家主席習近平（在長桌最前方就座者）2023年6月19日在北京人民大會堂會見美國務卿布林肯（Antony Blinken，左六）及其他美方代表。（Reuters）

從圖中可以看出，在中方領導人兩邊下手，一邊坐的是中國外交團隊成員，另一邊坐的是以布林肯為首的美方外交團隊成員。在任何一家稍微正規的一點的單位或公司開過會的人，都知道這種安排內涵的職場倫理。

對比之前美國國務卿來訪時的會見安排，就更明顯了。

布林肯的前任、連被人民日報封過「人類公敵」稱號的彭佩奧（Mike Pompeo）2018年來訪問，都和中方領導人並排坐沙發。

更之前的美國國務卿、美國氣候大使克里（John Kerry）來訪問時也是和中方領導人並排坐沙發。

甚至前幾天會見比爾蓋茨（Bill Gates）時，也是並排坐圈椅。

習近平2023年6月16日在北京會見蓋茨（新華社）

但是，到布林肯，安排完全變了。

當然，就中美關係的現狀，對布林肯來說，能會見已經是意外之喜。幾天前會見比爾蓋茨的時候，很多人注意到了中國領導人強調的這句話，「中美關係的基礎在民間，我們始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下去。」

從這句話可以看出，對美國政府和政黨政治人物，因為他們這些年不分黨派地對中國採用無所不用其極的封殺、遏制、打壓態度，中國顯然已經對之失去信心，轉而寄希望於的美國人民，希望通過民間交往打破中美之間的外交僵局。因此，能見布林肯，已經令不少觀察人士有點小意外了。