布林肯到訪是中美關係的「退燒藥」 有效期可能不會超過6個月

對一直高燒不退的中美關係，布林肯訪華是一劑退燒良藥。儘管訪問改變不了中美關係的對抗態勢與長期趨勢，但是雙方在離婚前能找個機會坐下來溝通，不發生衝突，本身就是一個進步，一件好事！

筆者一直在關注全球各大媒體對布林肯訪華行程的報道，它是過去幾天國際媒體最關注的熱門新聞，從16日布林肯登上飛機開始，到18日、19日在北京的兩天訪問過程，這位國務卿先生與中方的每一點互動，都被國際媒體與外交界放大審視，進行了很多解讀。

從中美雙方的評價看，布林肯訪問似乎也達成了一些效果。

拜登當地時間19日對布林肯此行作出回應，稱「我們走在正確道路上」。路透社認為，拜登是在暗示布林肯之行取得了進展，法新社則評論稱，這是拜登對布林肯訪華進行積極回應。

中國方面，布林肯與中方外交團隊的互動也獲得了中方領導人「這很好」三字評價，外交部美大司司長楊濤在介紹訪問情況時也表示雙方「達成了一些積極共識和成果」。

相比過去多年雙方之間針鋒相對的言辭攻伐乃至指名叫罵，雙邊關係能出現這些積極變化，確實是「很好」。

中國國家主席習近平2023年6月19日在北京人民大會堂會見美國務卿布林肯（Antony Blinken）及其他美方代表。（Reuters）

但是，即便如此，幾乎所有媒體與外交觀察人士，在談到中美關係的未來前景時，都持悲觀態度，都對中美關係能否回歸和諧狀態表示懷疑。

這是因為，中美衝突是一個新興大國與守成霸權之間的衝突，隨着中國崛起，原來的良性競爭已經上升呈現為結構性衝突，到了地區與國際權力爭奪的層面，更是兩種不同文明體系、制度模式和意識形態的競爭，而且已沒有足夠大的共同利益可以讓雙方放下競爭。

事實上，有不少人認為，驅動拜登政府做出安排布林肯訪問中國的主要動機，儘管在白宮表述中一直是要為中美競爭裝上「防護欄」，「防止中美競爭變為衝突」，但實際上，拜登政府的目的非常現實，為了APEC召開。

APEC將於今年11月在美國舊金山舉行，因為俄烏戰爭和對俄羅斯的國際制裁，被國際刑事法庭（ICC）全球通緝的普京肯定是去不了。如果中國也不去，APEC還開個啥？

布林肯與王毅：2023年6月19日上午，中央外事工作委員會辦公室主任王毅在位於北京的釣魚台國賓館會見來訪的美國務卿布林肯（Antony Blinken），圖為兩人進入會議廳前合照及握手，供在場記者拍照。（Reuters）

所以，氣球事件後，拜登政府迅速放低姿態，表示希望推動恢復布林肯訪華，其目的就是為儘快讓氣球事件翻篇，為邀請中國參加APEC創造條件和氛圍。

這就是拜登這個人的特質，他是個現實主義者，原則性不強，但務實而靈活，有點司馬懿的老謀深算與靈活身段，在沒有把握一擊必中的情況下，寧可暫時放低姿態，在非衝突狀態下等待出手機會。

相對而言，布林肯因為其外交精英背景，有點更偏向理想主義。從布林肯對中美關係的對抗性質及希望達到的終極目的看，我有一定把握相信，他本人缺乏緩和與中國關係意願。

但是，作為國務卿，布林肯必須服從於拜登對中美關係的認知與現實需要。

APEC後，美國將進入選舉周期，選舉大戰將正式拉開帷幕。在民主黨內部的激烈互撕以及與共和黨的更激烈互撕中，中國議題一定會成為兩黨候選人的「拿分題」，在對中強硬已成美國普遍民意，遏制中國已成兩黨共識的情況下，受政治正確和選舉需要驅使，拜登政府很可能會重拾強硬政策，至少會在選舉語言與姿態上，對中國會更為強硬。

屆時，中美關係必將面臨新的挑戰，布林肯訪華的「藥效」將迅速消散。

圖為美國總統拜登（Joe Biden）2023年6月20日在加州出席人工智能（AI）活動。（Reuters）

中國不是不知道這個情況，拜登的算盤怎麼打，北京心裏一清二楚。但是，從中國的角度，因為面臨經濟復甦壓力與各種挑戰，也需要緩和與美方的關係。

胡錫進在近日的博文中說，「如果中美發生戰略利益對等、對雙方都生死攸關的戰爭，美方將能夠輕而易舉開展為美國生存而對華一戰的政治動員，並且能夠將所有力量全都調動起來與中國進行生死一搏，如果形成那樣的情形，我相信中方將不會有勝算。」儘管胡錫進對其他議題的評價被屢屢證偽，這句略顯悲觀的話在一定程度上卻不失為部份人的一個理性判斷。

所以，從中方的角度，雖然明知道拜登軟化對中姿態只是權宜之舉，布林肯訪問只是為持續高燒的中美關係服下一劑退燒藥，為了把中美關係的温度降下來，中方仍然願意配合坐下來談，以儘量推遲中美攤牌時間，抓緊時間為最終攤牌做更充分準備。

對布林肯的訪華行程，我們還必須把視野放得更開一些。要看到布林肯在訪問完中國後，隨即就登機轉往英國訪問，而同一時間，中國總理李強正在德法兩國訪問。

2023年6月19日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）登上飛機從中國北京前往倫敦。（路透社）

與此同時，就在布林肯訪問中國期間，拜登的另一個重要助手，國安顧問沙利文也對韓國、日本和菲律賓進行了安全訪問。

仔細審視中美圍繞歐洲展開的爭奪，以及美國和韓、日、菲律賓三國的盟友關係，就不難看出拜登在暫時緩和與中國關係的同時，仍把圍堵與遏制中國放到了更重要、更長遠的戰略位置。

所以，中美關係就像一個染疾沉重的病人，導致其健康惡化的病因不僅沒有消退反而還在繼續強化，布林肯訪華只是一劑退燒藥，這劑藥能管多長時間？答案不言自明。