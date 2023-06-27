中國參與多國保密會議？　調停俄烏功成不必在北京

在6月27日的中國外交部例行記者會上，有記者提問說：據德國媒體報道，來自中國、巴西、印度、南非的外交官代表以及西方國家代表6月24日在哥本哈根舉行嚴格保密會議。根據報道，關於和平解決烏克蘭衝突的正式談判，最早可能在7月底前舉行，外交部能否確認一下相關各方是否真的打算在7月份進行烏克蘭問題和談，如果是真的，會不會邀請俄羅斯參加談判？

中國外交部發言人毛寧對此表示，在烏克蘭問題上，中方的立場是一貫和明確的，核心就是勸和促談，推動危機政治解決。中方願同國際社會一道，繼續為緩和局勢發揮建設性作用。

毛寧沒有否認7月和談。「中方願同國際社會一道，繼續為緩和局勢發揮建設性作用」，顯示出中國同各方合作的誠意，中國的調停和各方的勸和促談並不矛盾。

美印關係・美國與印度：2022年4月11日，美國總統拜登與美國務卿布林肯和印度外交部長蘇傑生在美國白宮與印度總理莫迪舉行視像會議，討論俄烏戰爭。（Reuters）

這一點在此前的外交活動中也得到了證實。

南非等六國元首6月中旬前往烏克蘭和俄羅斯訪問，斡旋俄烏戰爭。在此之前6月9日晚，中國國家主席習近平應約同南非總統拉馬福薩（Matamela Ramaphosa）通電話。

拉馬福薩表示，南非支持中方提出的關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，希望有關各方儘快恢復談判。南非等非洲六國領導人組成的和平代表團將訪問俄羅斯和烏克蘭，推動衝突儘快結束。

習近平指出，中方在烏克蘭危機上的立場是一貫的，概括起來就是勸和促談。希望各方為通過對話解決危機積累有利條件。總統先生同非洲有關國家領導人組成和平代表團訪問俄羅斯和烏克蘭，這是好事。希望全世界愛好和平、堅持正義的國家都能夠發出勸和促談的理性聲音。

俄羅斯總統普京6月17日與南非總統拉馬福薩等非洲國家領袖會面，討論俄烏局勢。（Reuters）

中國和南非兩國互通訊息、互相支持彼此的斡旋，說明在俄烏問題上，各國的調停並不是排他性的。

中國政府歐亞事務特別代表李輝5月份前往歐洲多國訪問斡旋俄烏衝突。事後6月2日舉行吹風會，向駐華使節介紹日前就政治解決烏克蘭危機訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國、歐盟總部和俄羅斯情況。李輝表示只要是有利於緩和局勢、推動談判的事，中方都願意去做。

從中國的姿態看，中國並未就調停預設前提和結果。有聲音認為中國由於對斡旋前景不樂觀因此只是盡力而為。有觀點指出俄烏衝突本質上是美俄矛盾，中國不願意在調停上風頭太過，將主導權交給歐洲或者其他國家，符合中國的利益。也有分析認為中國秉持「功成不必在我，功成必然有我」的超然心態，並無過多政治考量。