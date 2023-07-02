日本福島核廢水排海勢在必行　爭議疑慮仍難化解

東日本311大地震距今已12年，地震引發的海嘯破壞了福島核電廠。事後，東京電力公司（簡稱東電）持續向福島第一核電站1至3號機組安全殼內注水冷卻堆芯，再以「多核素去除系統」（ALPS）淨化污水。

因日本福島核災蕭條多年的福島縣漁業近年漸見起色，但政府即將在夏季前後把核電廠經處理後的廢水排入大海，令當地漁民再次陷入彷徨。



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截至6月15日，加上地下水和雨水的匯入，核電站內上千座儲罐已存放約133萬噸處理水，儲水能力接近飽和。由於周邊地震頻繁，長期儲水恐出現泄漏風險，日政府和東電計劃在海底排放隧道2023年6月底竣工後開始排水。

東電6月12日已開始對排水設備進行檢測，以確保處理水能排放至離岸一公里處。日本原子能規制委員會也已於28日對設施展開為期3天的最終確認檢查。

圖為2021年3月11日，僧侶在福島縣磐城市海灘為2011年311大地震及海嘯受害者祈禱。（Getty Images）

東電稱，排放處理水的許可證或將在檢查工作完成一週後頒發。日本媒體推測，排水工程最快於7月展開，並將歷時三四十年。

日本政府2021年宣布排水計劃後，國內外的抗議聲就不曾間斷，但日本首相岸田文雄2023年3月在福島出席地震紀念活動後說：「為了實現福島重建，處理水的處置是無法推遲的課題。」他在3月的參院會議上也斬釘截鐵指出，2023年春季到夏季排水入海「時間不變」。

為了爭取輿論支持，日本政府2022年12月中，開始在報紙和電視上為處理水的安全性打廣告、做鋪墊，摒棄福島「輻射水」「核污水」「核廢水」等字眼，改用「ALPS處理水」和「淨化處理水」。東電也在官網設專頁，以日、韓、中、英四語發布資料，重申處理水所含輻射量對人類和環境的影響甚微，僅是人們照一次牙齒X光所受輻射劑量的千分之一。

日本駐新加坡使館回覆《聯合早報》詢問時強調，日本政府絕不會將超出監管標準的核廢水排放入海，並敦促媒體停用這些「不實的表述」。使館發言人說：「在報道中使用『核污水』和『核廢水』會造成誤解和有害的謠言，令人以為排放的水超出監管標準並對人類和環境有害。」

經當局努力宣導，日本經濟產業部2月公布的調查結果顯示，福島縣居民對核電廠排放處理水的支持率已從2022年9月的46%增加到51%，國內其他地區的支持率則從44%增至46%。

《朝日新聞》2023年3月進行的民意調查，也首次有更多人認同福島處理水排海是有利的，贊同者佔51%，不贊同的41％。此前兩年的民調中，贊同和不贊同者佔比相當。

不過，從周邊海域捕獲的海產不時被爆出放射性核素超標，令外界難以完全安心。最近的一次是在6月5日，東電發布報告指5月於福島核電站港灣內捕獲的海魚許氏平鮋（black rockfish）體內放射性元素銫（Caesium）超標，是日本食品安全標準的180倍。

物理學家田尾陽一在核災發生後便深入福島飯館村檢測土壤輻射。他接受《聯合早報》訪問時說，核輻射影響是長期的，核災發生後，福島居民陷入迷茫、矛盾和焦慮的漩渦，對看不見的輻射深感不安。

福島本是日本天然有機農作物發展重地，海產也非常富足。但核災發生後，當地孩子被告知要戴口罩，不要接觸土壤，人們對該不該食用福島種植的蔬菜感到困惑。

田尾透露，一些家庭為了保護孩子免受輻射侵害，家中老人與孩童分食不同產源的蔬菜。一名老奶奶告訴田尾：「反正也活不了幾年，吃了也無所謂。」

日本漁業協會也擔心處理水一旦入海，將重挫日本漁業形象。相馬市一名69歲漁民告訴《聯合早報》，東電2015年曾對漁業者保證，不會在沒有獲得漁民理解和同意前排水入海。

這名不願具名的漁民說：「漁民的捕撈活動才剛恢復正常，當局就作出這樣的決定，這讓我們感到非常失望……即便（政府公布的）數據是安全的，但處理水有害論仍會損害漁業聲譽。」

新加坡食客選擇繼續迴避

即便科學數據顯示福島的大部份農作物與漁產安全，但新加坡的消費者在飯桌前還是難以戰勝心中的不安和擔憂。

日企PARCO與六家日本料理餐廳合作，6月在丹戎巴葛100AM購物中心推出為期66天的福島食材促銷活動。除了於活動首日派發含福島食材的禮袋、推出「答問卷送米飯」的遊戲，餐館也配合推出以福島海鮮和蔬菜烹煮的菜餚。

其中一名活動策劃人告訴《聯合早報》，收到禮袋的公眾都贊「蔬菜看起來新鮮美味」。不過，有參與活動的餐館員工私下透露，每天只有三四桌客人點用福島菜餚，而且都是日本食客。雖然服務員也曾嘗試向本地食客推薦福島菜餚，但都被婉拒了。

另一餐館的店長呼籲消費者不要太擔心。因沒有獲得餐館老闆許可受訪，店長要求匿名。她說：「對新加坡政府的審核程序要有信心……能進到新加坡的食物都會有品質保證。」她透露，自己有時會把福島的蔬果打成汁飲用，並贊福島的蔬果清甜。

圖為2021年3月10日，日本福島縣雙葉郡浪江町一個魚類批發市場的工作人員正為漁獲分類。（Getty Images）

國大專家：福島管控嚴格 含放射性超標魚顯著減少

新加坡國立大學核能研究與安全倡議組織（SNRSI）回覆《聯合早報》詢問時也指出，被發現放射性超標的福島魚已顯著減少，而且福島水產的出口受到嚴格管控。「我們在新加坡因食用受污染食物而出現健康問題的風險幾乎為零。」

但受訪公眾還是選擇避開。熱愛日本料理的王儀瑩（40多歲，輔導員）認為，現有的科技可能無法完全監測處理水對海洋生物和環境的傷害。為了安全起見，她還是會避免購買福島出產的海鮮。

近期剛從日本旅遊歸國的林佩瑩（25歲，學生）也說，除非逼不得已，她還是會傾向選擇其他地區生產的食材。

對於科學家們的安全保證，74歲的退休人士楊若泉深表懷疑。他告訴《聯合早報》：「自核災發生以來，核電站就爆出各種問題，我很難相信這些數據，這背後肯定有商業利益因素。」

楊若泉計劃2023年9月和家人到札幌旅行，並擔心地說：「札幌和福島相距不遠，我擔心會不小心吃到來自福島的食物，所以會儘可能確認入口的食物產地。」

核素過濾系統效能遭質疑

由日本企業研發的淨化系統可靠性與穩定性遭外界質疑，而各方對系統無法有效過濾的放射性核素氚（Tritium），對人體和環境的影響究竟有多大爭論不休。

福島核電廠目前採用日企東芝2012年10月研發的ALPS過濾接觸過熔毀堆芯的冷卻水。這個系統在研發出來5個月後即啟用，據說能過濾62種放射性核素，氚除外。

綠色和平日本辦公室高級核問題專員伯尼（Shaun Burnie）對日本ALPS的有效性提出質疑。伯尼受訪時說，美國樹脂分離技術領軍企業Purolite才是ALPS的最初研發者，但東電卻放棄與Purolite合作，轉而和沒有相關經驗的東芝合作，並在啟用後的前五年，隱瞞系統沒能把污水淨化至符合安全標準的問題。

雖然日方過後改進了系統，但伯尼指責東電沒有公布離子交換樹脂過濾芯的更換頻率、水中核素的起始濃度等關鍵數據，並且只在儲罐滿載前提取30升的樣本進行化驗，依此推算水中的核素總量。

伯尼說：「展現ALPS的有效性是東電最重要的任務之一，但他們沒有展示出系統能成功地大規模運作……至今顯示他們成功的證據很有限。」

圖為2013年11月18日，東京電力公司人員取出福島第一核電站4號反應堆燃料棒。（Getty Images）

東電回覆《聯合早報》詢問時則解釋，為了保證化驗樣本的代表性，研究員在取樣前，會確保儲罐里的水已經循環和攪拌超過144個小時。此外，在處理水排入大海前，東電會公開未經處理水所含的核素起始成份。國際原子能機構（IAEA）和日本政府與東電委任的第三方專家機構也都會進一步驗證這些數據。

至於難以從水中分離的氚，日本政府多次強調，排水入海前，處理水還會進行二次過濾，並把水裡氚的濃度稀釋到日本安全標準的40分之一，即世界衛生組織飲用水標準的七分之一。

東電還在核電站內用處理水飼養比目魚、鮑魚和海草，以證明氚對水產沒有明顯影響。根據他們的研究，這些比目魚、鮑魚和海草所含氚濃度還會隨着時間的推移減少。

擁有30年核測量經驗的美國加州大學柏克利分校核工程教授維特（Kai Vetter）認同東電的結論，並敦促人們理性地進行討論。維特接受《聯合早報》訪問時提醒，環境裡自然存在一些放射性物質，人體和魚體內也都含有這些物質。處理水排海後，氚濃度會進一步被大量海水稀釋，最終對「環境、魚和人類造成的風險非常低」。

SNRSI也說：「理論上，如果食用或吸入大量的氚，會對人體造成傷害。然而氚的生物半衰期只有40天，在體內停留的時間不足以引起健康問題。」

所謂半衰期，指的是氚的放射性強度在40天內就會下降到原值的一半。

不過，中國廣西大學海洋學院副院長林武輝受訪時則警告，氚是一種人工放射性核素，能通過衰變發射β射線，對生物和環境產生電離輻射危害。

他說，近年的研究發現，有機氚進入人體後，停留時間更長，危害更大。但這屬前沿研究領域，相關科研工作依然不足。

林武輝認為，外界有必要關注處理水排海前放射性核素濃度降低是因為ALPS過濾效果，還是因為被大量海水稀釋。「這個問題如何判別？如何監管？ALPS可以降低放射性核素的排放總量，而簡單稀釋雖然可以改變濃度，卻沒辦法改變排放總量。」

圖為2014年5月11日，福島縣雙葉郡浪江町一個養牛場展示抗議標語。（Getty Images）

接連被爆出排核廢水 日本公信力受挫惹怒鄰國

日本在核災發生初期，接連被爆出核廢水外泄醜聞，公信力受到重挫。日本已經被批為「核信用破產」，如今要為福島處理水排海贏取近鄰的諒解和支持，困難重重。

新西蘭梅西大學自然科學院院長昆頓（Jamie Quinton）此前接受新華社採訪時說，早在2011年4月和5月，日本就曾將部份未經處理的核污水傾倒入海，以騰出更多儲水空間，這種任意傾倒未處理核污水的行為，早已埋下不信任的種子。

東電早期對福島的監管也遭人百般詬病。儘管科研人員對海水進行的檢測顯示福島核污水很有可能已經外泄，但東電直到2013年7月才終於承認，而後才發現儲水罐焊接部份已腐蝕。隔月，東電再發現有多達300噸的高濃度輻射污水外泄入海；2014年2月100噸污水外泄，則是因東電忘了關上水閥。

部份國家對處理水排海提出強烈批評。斐濟副總理卡米卡米加日前在國會提呈相關動議時就質疑：「如果經ALPS過濾的處理水如此安全，日本為何不在自己國家、在本國農業等領域利用這些核污染水？」

中國官媒在報道福島處理水排海新聞時更是措辭強烈，批評日本「一意孤行」「自私自利」「不得人心」，指日本「核信用破產」。中國外交部發言人兩年前還曾反嗆，請日本官員飲用處理水後再來談安全性。

福島處理水排海更意外成了韓國朝野攻訐的議題。韓國國內不時出現抗議處理水排海的示威，韓政府也一度召見日本大使，提出抗議。但與日本關係近期回暖後，韓國政府派出專家團赴日考察，並指數據顯示「海水很安全」，結果被反對黨炮轟「愚弄人民」。

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