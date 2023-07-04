法國大騷亂與奧運場館被襲：2024巴黎奧運會面臨什麼挑戰？

撰文：外部來稿
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時隔整整100年後，再次舉辦奧運會，巴黎將成為倫敦之後又一個舉辦過三次奧運會的城市。
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最近，法國警察槍殺17歲少年引發的騷亂尚未平息，多座城市發生暴力，上千人被捕。

正解局注意到，巴黎奧運會水上訓練中心施工現場在騷亂中受損。

這似乎預示着，2024年巴黎奧運會可能不大順利。

今天，我們來聊一聊巴黎奧運會面臨的挑戰。

法國騷亂：圖為2023年6月30日，巴黎奧運水上運動中心地盤及鄰近巴士站遭縱火受損的情形。（Reuters）

2017年8月1日，國際奧委會宣布巴黎成為2024年奧運會主辦城市，具體舉辦時間是2024年7月26日到2024年8月11日。

2024年奧運會，意義頗為重大。

其一，對於巴黎來說，巴黎先後於1900年、1924年主辦兩次奧運會，時隔整整100年後，再次舉辦奧運會，巴黎將成為倫敦之後，又一個舉辦過三次奧運會的城市。

其二，從歷史上看，巴黎是奧林匹克之父顧拜旦的故鄉，這次奧運會，可視作回歸之旅。

其三，站在全球的角度，這是後新冠疫情時代的第一場奧運會，更受矚目。

法國上下也極為重視，在最具儀式感的開幕式上絞盡腦汁。

據巴黎奧組委主席介紹，2024年7月26日當晚的開幕式，將把長達6公里的塞納河河道及沿線區域作為開幕式現場。

按照目前的設計，約10500名運動員將搭乘160多艘船隻由東至西入場，最終到達與巴黎地標埃菲爾鐵塔僅一河之隔的特羅卡德羅花園，在這裏完成開幕式的程序性儀式。

運動員們將途經巴黎最經典的地標性建築，包括巴黎聖母院、盧浮宮、協和廣場、大皇宮以及終點處的埃菲爾鐵塔。

開幕式從體育場搬到了開放式的城市空間，這也是奧運史上第一次。

然而，巴黎奧運會在備受矚目的同時，也面臨着許多挑戰。

法國奧委會主席恩里克2023年5月宣布辭職，圖為恩里克（歐洲國家奧林匹克委員會協會）

第一個挑戰，出在了法國奧委會內部。

今年5月25日，法國奧委會主席恩里克突然宣布辭職。

彼時，距2024年巴黎奧運會舉辦已不到15個月。

臨陣換帥，兵之大忌。

但外界對此卻並不十分驚訝，因為法國奧委會已經內訌一年多了。

恩里克曾任法國足聯副主席，當選奧委會主席後，與其前任馬塞利亞搞起了派系鬥爭。

恩里克與其助手塞米內相處得也不愉快。

去年9月塞米內被免職後，兩個人撕破臉皮，對簿公堂。

一年多以來，法國奧委會內鬥不斷。

連國際奧委會都看不下去，敦促法國奧委會「集中精力」籌備巴黎奧運會，「停止內部紛爭」。

恩里克辭職後，法國奧委會將在3個月內選舉出新主席。

除了內訌，法國奧委會還捲入了腐敗問題。

今年6月20日，法國警方對巴黎奧組委總部進行了突擊搜查，負責巴黎奧運會場館建設的索力迪歐公司當天也遭到搜查。

據法新社報道，此次搜查與正在進行的兩項反腐敗調查有關。

奧運聖火即將點燃，作為指揮中樞的法國奧委會能否高效運轉，頗為讓人存疑。

2023年6月1日，摩爾多瓦（Moldova）舉行的歐洲政治共同體（European Political Community）會議期間，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會見記者。（路透社）

第二個挑戰是，巴黎的無業遊民。

目前，在大巴黎地區約有15萬人處於臨時住房中，3000多名無家可歸的人員長期露宿在巴黎街頭。

奧運期間，數百萬觀眾齊聚巴黎。

相比之下，露宿街頭的遊民就顯得有點「不合時宜」了。

法國政府的對策是，將巴黎街頭的無家可歸人士安置到外省。

具體來說，法國各地方政府被要求建立「臨時區域性住宿設施」，供巴黎遊民居住。

遊民將在「臨時區域性住宿設施」居住三個星期，之後再被轉移至符合他們個人情況的住處。

這一決策，引起地方政府、社團組織的反對。

地方政府不願意花錢給自己找事，社團組織則指責法國政府做法簡單粗暴。

更大的懸念是，奧運盛會舉辦之時，遊民們會主動離開巴黎嗎？

第三個是挑戰是，政治化。

俄烏衝突的戰火，已然燒到了巴黎奧運會。

法國示威：法國發生警察槍殺17歲少年的事件後，全國多地民眾示威，引發騷亂，圖為巴黎市郊歐貝維利耶（Aubervilliers）（Reuters）

巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）曾明確表態反對俄羅斯運動員參加巴黎奧運會，後又改變了立場，聲稱俄羅斯運動員可以難民身份參加此屆賽事。

是否允許俄羅斯運動員參賽，成為各方角力的焦點。

國際賽事，本有團結世界之意。

國際奧委會不希望奧運會政治化，計劃允許俄羅斯和白俄羅斯運動員在2024年以中立身份參賽。

包括烏克蘭、立陶宛、拉脫維亞、波蘭和丹麥在內的幾個國家，強烈反對並放出狠話，如果國際奧委會不收回其決定，將一起抵制2024年奧運會。

大賽日益臨近，俄烏戰場依然膠着，國際奧委會的壓力也愈來愈大了。

第四個挑戰是，安保。

巴黎奧運會開幕式從體育場搬到了開放式的城市空間，這對安保提出了新要求。

室外開幕式的安保重點，在空中。

法國政府計劃使用武裝無人機設備，必要時調動軍隊。

大型國際賽事，安全無疑是第一位的。

最後一個挑戰是，民意。

作為全球頂尖體育賽事，奧運會對外可團結世界，對內亦可提振士氣。

民調機構Odoxa的最新調查結果顯示，2021年9月，有76%的受訪者認為「巴黎奧運是件好事」，今年3月這個數字降至69%，如今只有58%。

奧組委醜聞、票價過高等因素，讓法國人的熱情急劇下降。

最近的法國大騷亂，更是給巴黎奧運會蒙上了一層陰影。

希望巴黎早日恢復平靜！

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