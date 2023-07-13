罕見會晤五角大樓高官　莫低估駐美大使謝鋒的能量

中國駐美國大使謝鋒7月12日在五角大樓與負責印太安全事務的美國助理國防部長拉特納（Ely Ratner）舉行了一場罕見的會談，會談之所以稱之為罕見在於以往中國大使不常會見美國的高階國防官員。

在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪華、美國財政部長耶倫（Janet Yellen）訪華後，謝鋒同美國國防部高官的接觸是否意味着中國在中美軍事溝通領域將有新的舉動？

謝鋒雖然是隸屬中國外交部管轄的大使，但他的舉動表明其獲得了更廣泛領域的談判授權。

中國駐美國大使謝鋒7月7日訪問紐約大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art），進行交流座談。（中國駐美國大使館）

在美國財政部長耶倫訪華之前，謝鋒作為中國大使7月3日會見了耶倫。據中國大使館官方網站說，雙方就中美關係及共同關心的多雙邊經濟金融問題交換了意見。此前6月2日謝鋒還會見美國財政部副部長尚博格（Jay Shambaugh）。

謝鋒履新後5月25日會見美國副國務卿紐蘭（Victoria Nuland），6月27日同美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）通話。

可以說，他在美國開展的是政治經濟軍事等領域全面的對美接觸活動。

謝鋒突破以往大使的活動範圍並不是其個人的隨意發揮，從中共政治體制的視角審視謝鋒的活動，這很大可能是謝鋒獲得了更高層次的談判授權的表現。

謝鋒7月9日在馬里蘭州出席華盛頓僑界為其履新舉辦的歡迎活動。（新華社）

謝鋒曾在5月23日抵達美國後發表的媒體講話中，強調了其「很榮幸受習近平主席委派，出任中國第十二任駐美國大使」。「習近平委派」的背後是謝鋒直達天聽的寫照，同時也是中國在統籌對美外交時不同崗位不同角色的分工已經相當精細，到了高層直接關切協調的程度。謝鋒是習近平新時期對美外交佈局的前鋒，其角色和重要性已經不是以往對大使的認知可以衡量。

且在中美各項溝通交流被當事國政治氛圍深刻影響的當下，經常性的互訪談判會被髮揮得異常敏感。駐在國的大使是非常靈活方便的溝通渠道。謝鋒應該就是在這樣的狀況下擔當起了更多的談判橋樑作用的。

中美軍事高層交流因美國制裁中國防長陷入了僵局，美國已經迎來了選舉季，解除制裁的可能性並不大。但從謝鋒出面同美軍會談看，中美軍事溝通可能會出現新的轉機。中國事實上也希望中美關係能夠在選舉季不被選舉制造出的對抗帶偏。