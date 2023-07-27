李鴻忠訪朝歸期未定　中朝血盟回歸關係正常化翻篇

2023年7月27日是朝鮮戰爭停戰70周年紀念日。中國派出全國人大常委會副委員長李鴻忠訪問朝鮮並參加相關活動。值得注意的是，李鴻忠此訪是由中共中央對外聯絡部發言人胡兆明7月24日發布的消息。

按照胡兆明的說法，應朝鮮勞動黨和政府邀請，中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠將率中國黨政代表團於7月26日起訪問朝鮮並出席朝鮮戰爭停戰70周年紀念活動。

和2013年朝鮮戰爭停戰60周年紀念相比，中國此次派出李鴻忠出訪朝鮮非同尋常。

2013年朝鮮戰爭停戰60周年，中國派出的是時任國家副主席李源潮出席訪問朝鮮，雖然李鴻忠和李源潮都是中共政治局委員級別的領導人，但是李源潮出訪的消息當時是由中國外交部發布的。

和李鴻忠同期訪問朝鮮的還有俄羅斯防長。圖為俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）7月26日在平壤與朝鮮領袖金正恩會面。（Reuters）

2013年7月24日，時任中國外交部新聞發言人洪磊宣佈「應朝方邀請，中共中央政治局委員、國家副主席李源潮將率中國代表團於25日至28日訪問朝鮮並出席朝鮮戰爭停戰60周年紀念活動。」

和李源潮的外交出訪都有明確的起止日期不同，胡兆明並未同期公布李鴻忠訪問活動的結束時間。

邀請李源潮的是朝方，邀請李鴻忠的是朝鮮勞動黨和政府。李源潮率領的是中國政府代表團，李鴻忠率領的是中國黨政代表團。

從外交部到中聯部，從有起止日期的訪問到歸期未定的行程，從朝方邀請到朝鮮黨和政府邀請，這一些列的不同顯示出中朝關係和十年前是迥然不同的。

朝鮮核問題出現後，中國自2003年開始主導六方會談着力解決朝鮮核問題，朝鮮多次公開重申無核化決心，但是核開發的節奏並未停止。2013年2月12日，朝鮮進行了第三次核試驗。當年3月11日宣佈朝鮮停戰協定完全無效，進入準戰爭狀態。2013年後，中國對於朝鮮接二連三在核開發上的陽奉陰違表達反感，發展中朝國與國之間的正常關係成為當時的政策方向。這是當時李源潮率領中國政府代表團訪問朝鮮的原因。

2013年7月27日，朝鮮舉行紀念朝鮮戰爭《停戰協定》簽署60周年閲兵式，李源潮出席，當天李就站在金正恩身旁（ Getty Images）

目前中朝關係回歸黨際交往和國家交往並行的親密狀態，是中美大博弈背景下的產物。伴隨着2017年後中美矛盾全面爆發，社會主義血盟關係再次成為聯繫中朝的特殊紐帶，和美國持續敵對的朝鮮仍然是中國不可缺少的支持者。

2017年11月，習近平特使、時任中聯部部長宋濤赴朝通報中共十九大情況後，2018年當年朝鮮領導人金正恩三次訪華，2019年1月金正恩再次訪華，2019年6月中國國家主席習近平訪問朝鮮，至此中朝之間的血盟關係得到全面恢復。

李鴻忠訪問朝鮮，是中朝回歸以往交往慣例的產物。從李鴻忠訪問朝鮮審視過去，李源潮訪問朝鮮只是中朝關係出現波折的一個時代印記。