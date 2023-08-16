中國防長李尚福再赴莫斯科，不是政策變了而是機會出現了

中國國防部長李尚福8月14日啟程前往俄羅斯出席第十一屆莫斯科國際安全會議，並訪問白羅斯。這是李尚福3月就任中國防長後第二次到訪莫斯科，此前4月份李尚福已經首訪了俄羅斯。

輿論之所以將李尚福此訪視為突訪，在於李尚福已經登上赴莫斯科的飛機，中國國防部才在14日當天下午的記者會上發布相關的訪問消息，之前俄羅斯官方亦守口如瓶。

也有分析將李尚福此訪當成中國、俄羅斯、白羅斯軍事結盟的信號，認為中國防長如此頻密訪問俄羅斯，是烏克蘭戰事發酵到今天，中國可能在軍事支援俄羅斯方面有重大進展的表現。

事實上，李尚福此次訪問是為了參加莫斯科國際安全會議，此次會議是第十一屆。2012年以來除了2020年因為疫情該會議當年並未舉行，基本上每年都會舉行。

筆者查閲公開資料，中國防長2015年、2016年、2018年、2019年、2021年（線上）、2022年（線上）均參加了會議，2017年中國派出的是中央軍委聯合參謀部副參謀長邵元明出席會議。因此，李尚福前往莫斯科參加該會議應該是慣例，而不是因為有特殊安排所以決定短時間內第二次到訪俄羅斯。

中國防長李尚福2023年8月15日與俄羅斯防長紹伊古會晤。（REUTERS）

中國在烏克蘭戰爭中是否軍事支持俄羅斯，這一問題北京的思考應該是成熟的，不會因為一時一事變化，因此將李尚福此訪同北京的烏克蘭戰爭政策聯繫是不恰當的。

李尚福參加完會議之後訪問白羅斯，這是中國防長時隔5年再次訪問白羅斯。值得注意的是李尚福此訪是中共二十大後，中國防長訪問俄羅斯之後前往白羅斯。此前2018年中共十九大後，中國防長也曾訪問俄羅斯之後訪問白羅斯。

從中國防長行程的安排看，中國對白羅斯和俄羅斯是一體看待的，沒有越矩。中國同白羅斯的軍事關係升温，是在俄羅斯默許的前提下開展的。中國同俄羅斯沒有軍事結盟，同白羅斯更加不會軍事結盟。

白羅斯和中國的關係本質上是中俄關係的附屬。白羅斯是中俄結成的應對西方挑戰陣線的支持者。

李尚福此次出訪是烏克蘭戰爭打到現在中國防長深入同兩國進行溝通的契機。戰爭背後的國際格局是一個側面，作為軍事主官，戰況如何，西方的武器表現如何，應該是中國非常關心的另一個方面。同俄羅斯和白羅斯的頻繁溝通，是中國能夠掌握一手訊息的途徑。白羅斯是俄羅斯身邊的盟友，也是管窺俄羅斯虛實的一面鏡子。