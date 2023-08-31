雷蒙多訪華改變了什麼？

撰文：鄭真
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美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪華已經結束。這次訪問本身是一次事務性的訪問，也是早就提上日程的一次訪問，只是因為中美氣球事件一再推遲。雷蒙多自己也早說過她的中國之行要看美國國務院。因此本質上她這次訪問是美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問中國之後，中美自然而然開啟的各領域接觸交流的一部分。

中美之間此前建立的溝通聯絡渠道在特朗普政府時期被棄之不用，拜登政府上台後又推翻了特朗普政府時期中美之間的溝通談判渠道。此次雷蒙多訪華，中美商務部就建立新的溝通渠道、啟動了出口管制訊息交流機制達成共識，這是兩國新一屆政府的接觸交流，是積極的事務性進展。如果拜登能夠在明年的大選中贏得連任，這些制度性的構建都是有意義的。

美國此舉很大程度上是拜登政府大選期間回應企業界關切的行為，拜登政府新一輪的對華投資限制對美國的一些晶片企業不利。英偉達（Nvidia）、高通（Qualcomm）和英特爾（Intel）的首席執行官在7月於華盛頓會見雷蒙多時，提出了這一問題。一些美國「大廠」已經開始組團遊說華盛頓。

中國國務院總理李強8月29日在北京會見訪華的美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）（Pool via Reuters）

從布林肯到耶倫（Janet Yellen）、雷蒙多，美國政府高官積極訪華，不是因為美國政府對華政策有了轉變，而是臨近大選，拜登政府需要一個穩定的中美關係。

中方重點就美國對華301關稅、半導體政策、雙向投資限制、歧視性補貼、制裁中國企業等表達嚴正關切。但雷蒙多用國家安全搪塞了過去。不是雷蒙多不願意談敏感分歧，而是美國的對華政策不會輕易改變。

拜登政府的對華整體策略沒有隨意性，也沒有雜亂無章。如果說特朗普（Donald Trump）是一個虛張聲勢的紙老虎，那麼拜登是一個老奸巨猾的老狐狸。一些細節上的對華示好，無法改變美國對華進行全面打壓的戰略部署。

中美對彼此的戰略用意和政策意圖非常清晰，接觸談判既是溝通和磋商，也是中美各自國家形象塑造的一部分，畢竟誰也不想背不負責任的鍋。

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