以巴衝突｜中東地緣風險加劇　全球資本市場進一步失衡

新一輪以巴衝突的爆發，使得全球地緣風險進一步加劇，也加大了全球金融市場的不確定性。其中，最受影響的自然是中東地區。此次以巴衝突的突然爆發，引發中東多國股市暴跌。有媒體報道稱，8日中東股市全面下挫。以色列代表性指數跌至兩年來新低。由於擔心以色列與哈馬斯戰鬥的激化引發地緣政治風險、衝擊地區經濟，投資者紛紛拋售手中的股票，使得以巴衝突的影響擴展到金融領域。

10月8日，由以色列特拉維夫證券交易所主要上市企業組成的TA-35指數一度較上一交易日下跌8%至1692.26點，收盤創2021年8月以來的新低。從事石油、天然氣開採的德雷克集團股價暴跌13%，以色列國民銀行股價也下跌10%。以色列政府債券也下跌了3%。在以色列議會定於本月稍晚重新開放前，以色列謝克爾最近幾天也跌至七年低點。同樣，其他中東國家也受到牽涉。埃及股市一度下跌7%，沙特、科威特股市也下跌2%。

另外，以色列是世界上知名的科技創新中心之一，被稱為「第二矽谷」。高科技產業幾十年來一直是以色列增長最快的行業，也是該國經濟增長的關鍵，其佔就業人數的14%，同時亦佔國內生產總值的近五分之一。而以巴衝突加劇，特別是哈馬斯對於以色列內陸地區的襲擊，不僅加大企業對於安全局勢的擔心，也影響包括風投在內的全球投資者對以色列的投資興趣。由此來看，地緣風險加劇對於資本市場的衝擊，使得各方都面臨巨大的直接和間接損失。

特拉維夫10月12日一個廣場上擺放着紀念襲擊死難者的燭光。（Reuters）

對於哈馬斯而言，這種損失主要來自戰爭對實物資產的摧毀和破壞，而對於以色列而言，當地營商環境的穩定性和可持續性同樣受到投資者的懷疑，而且資本市場對地緣風險也會重新定價，即使以色列如此前一樣能夠控制住局勢，地緣風險所帶來的不確定因素，對於以色列金融資產的打擊也是不可估量的。這種損失不僅意味着衝突恐怕難以持久，而且會拖累以色列的經濟和金融穩定。

目前市場普遍擔心的是，以巴衝突加劇會使得中東地區地緣形勢出現惡化，從而影響石油這一傳統能源的供應，通過油價的波動衝擊全球金融體系。更有人擔心，在美國與中東阿拉伯國家關係處於敏感時期，哈馬斯出人意料地襲擊以色列，可能會使得50年前中東石油危機重新上演。事實上，國際原油價格已經開始有所反應。本周一（10月9日），WTI紐約原油期貨價格大幅上漲，最高價一度突破87美元，至北京時間10月9日15:12，該油價上漲3.49%至85.561美元/桶。實際上，在此之前，由於沙特、俄羅斯等OPEC+國家推動減產，下半年以來，國際原油價格重新走高，到9月末已經超過90美元/桶，開始向100美元/桶衝擊。中東局勢的再度緊張，無疑將給油價上漲帶來更多的動力。

不過，高盛對此指出，目前全球主要的石油產能沒有受到影響，近期的原油供需平衡和庫存可能也不會立刻受到重大影響，因而這一衝突對油價的影響有限。近期，沙特也表示，在供需發生變化時，會適當增產以穩定油價。在沙特、俄羅斯具有增產能力的情況下，國際油價大幅上漲而失去控制的極端情況發生的可能性並不大。（編按：10月11日，俄羅斯總統普京稱將會同沙特繼續直至本年底的減產幅度。）

目前來看，沙特等中東產油國對沖突仍保持相對理性的態度，如果衝突僅限於以色列和哈馬斯之間，則阿拉伯國家以石油作為武器再次推動石油危機的可能性並不大。不過，如果美國和以色列進一步擴大事態，對伊朗等國家採取報復行動，則中東失控的風險仍然存在。屆時，中東地區陷入混亂可能使得局勢失控。當然，從美國方面來看，在自身面臨滯脹威脅的情況下，擴大沖突缺少經濟動力。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10月12日訪問以色列與總統內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）同台發表聲明。（Reuters）

儘管如此，中東地緣風險加劇的影響，仍然會進一步加劇全球市場的扭曲，實際上會進一步加劇目前的市場不穩定，給本已脆弱的資本市場帶來更多不確定性。美股期貨9日早盤下跌0.7%，預示着中東危機對於美股同樣帶來衝擊。實際上，在進入10月份之後，在對美聯儲加息「更多、更長」的預期之下，歐美資本市場已經開始了新一輪的波動。至上周五（6日）美國十年期國債收益率已經達到4.782%，觸及16年新高。2年期美債收益率上漲5個基點至5.077%。

同時，德國、英國等歐洲國家主權債收益率也達到少有的高位。全球市場能否承受高利率的威脅，銀行危機、企業債務危機是否會上演，已經成為投資者日益關注的問題。這種背景之下，中東地緣風險的加劇，意味着油價即使上漲有限，短期內也難以下降，從而對全球通脹的上漲「火上澆油」，使得各國央行不得不繼續維持高利率政策。這無疑會打擊盼望着早日降息的投資者，給全球股市、債市都帶來更大的壓力，使得泡沫被戳破的風險越來越大。

另外，在歐洲烏克蘭危機仍然持續的情況下，中東以巴衝突的加劇，使得全球地緣風險進一步加劇，也會促使美元資本進一步回流美國。這不僅會推高美元匯率，也給新興市場國家帶來資本外流的額外壓力。數據顯示，彭博美元指數今年迄今已累計上漲了2.1%，有望實現連續第三年上漲。有分析指出，美元的漲勢已經引發投資者押注包括日本在內的不少亞洲經濟體干預匯市，而中東地區的不穩定局勢可能給美元升勢「再添一把火」。

10月11日，在以巴衝突再爆之後，烏克蘭總統澤連斯基到布魯塞爾向北約防長會議發言。（Reuters）

此前，安邦智庫（ANBOUND）的研究人員曾經警告，當前全球資本市場聯結越來越緊密的情況下，地緣風險對於市場的影響正隨着逆全球化的蔓延而不斷加大。一方面，俄烏衝突的長期化，使得地緣風險的影響難以短期消除，而中東問題的再次爆發，更是觸發了投資者本已脆弱的敏感細胞。鑑於中東問題的複雜性，從根本上解決恐怕也需要時日。這種不確定因素所帶來的打擊，不僅比衝突的直接損益要大得多，也對全球其他市場產生間接和衍生的影響，使得全球資本市場的失衡進一步加劇。

最終分析結論：

以巴衝突的加劇，不僅給雙方帶來人員、財產等直接損失，其對於中東地區金融市場的影響更為劇烈。地緣風險加大，也將推動油價上漲，雖然幅度有限，但對於高利率之下日益敏感的資本市場而言，將進一步「火上澆油」，加劇全球資本市場的扭曲。這再次表明，地緣風險已經成為影響全球資本市場的一個長期因素。

本文原載於安邦智庫2023年10月9日的每日金融欄目

