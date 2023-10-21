以巴火藥桶（一）：五問五答

編者前言：本文是「兔主席」有關以巴衝突的系列文章第一篇，隨後會陸續發布。



以巴問題有極度複雜的歷史經緯，無數的歷史恩怨。研究問題時，避免先入為主，不着急擺姿態、定性、下結論，多研究、多學習、多觀察。

以下是筆者對事件以來的一些觀察，尚在跟進中。

1. 哈馬斯被界定為恐怖組織，其與普通巴勒斯坦人的關係？

1）哈馬斯（Hamas）是一個政治、宗教、軍事混合組織，2006年在加沙地帶（GazaStrip）民選上台，在當地耕耘了十六年，有極深的民眾根基

2）以色列政府對加沙地帶高壓封鎖，絲毫也不能削弱哈馬斯的統治

3）為了對抗以色列的高壓封鎖，哈馬斯會對以色列進行反擊，其中也包括攻擊平民。兩方發生過無數次的武裝衝突

4）截至目前，哈馬斯被以色列、美國、加拿大、歐盟、英國、日本界定為恐怖主義組織；伊朗、土耳其、主要阿拉伯國家（埃及、沙特、卡塔爾等）、中國、俄羅斯、聯合國等則承認其「抵抗組織」的定位

2023 年10月17日，加沙走廊中部，以色列轟炸巴勒斯坦人的房屋後，群眾在廢墟搜索死難者。（Reuters）

5）對於以色列的批評者和巴勒斯坦同情者來說，哈馬斯進行的是驅趕佔領者、迫害者的民族解放運動、建國運動；哈馬斯打的是人民戰爭、全面戰爭，為了生存，什麼手段都得使用，包括一些被認為是恐怖主義的手段；至於以色列，對巴勒斯坦所作所為則是「國家恐怖主義」

6）這些年，哈馬斯在巴勒斯坦抵抗運動、建國運動裏的地位不斷提升，有點超過巴勒斯坦官方的政府代表——巴勒斯坦民族權力機構（PA）的意思。

7）針對這次事件，始終存在一個譴責哈馬斯及界定其與普通巴勒斯坦人的關係的問題：雖然不能說哈馬斯代表普通的巴勒斯坦人（正如也不能說內塔尼亞胡政府就能代表普通的以色列人），但由於哈馬斯深得巴勒斯坦民眾支持，其實很難區分哈馬斯與巴勒斯坦人的關係

8）也因為如此，巴勒斯坦政府（PA）是不會譴責哈馬斯的：他們認為，首先需得等巴勒斯坦正式建國的一天。許多國家（例如阿拉伯國家/穆斯林國家）也發現很難譴責哈馬斯。實際上，即便在最支持以色列政府的美國國內，左翼/自由派/進步主義者乃至大批的民主黨人，都是同情巴勒斯坦和哈馬斯的：他們會覺得很難出口譴責哈馬斯，或者不願意譴責哈馬斯，或者說無法在不對以色列政府進行同等批判的時候批評哈馬斯

9）這裏，我們止於討論哈馬斯對以色列的具體所為，因為涉及到兩方非常漫長、久遠的衝突歷史。當指責哈馬斯暴力時，巴勒斯坦人總能找到以色列政府、軍隊、定居者的無數暴行。並且，往往每次衝突都以以色列重手出擊、巴勒斯坦一方蒙受更大的損失告終。雙方的矛盾只不過在不斷、不斷的升級

圖為以色列國防軍網站的圖片，以軍稱巴勒斯坦哈馬斯寧願斥巨資修建地下隧道，都不願用錢改善加沙民生。（以色列國防軍網站）

2. 哈馬斯為何此時出手？

哈馬斯籌劃這個事情已經有很長時間。此時出手，大概幾條原因：

1）約旦河西岸地區的定居者之間發生的暴力衝突。內塔尼亞胡極右翼政府不僅縱容，而且鼓勵、支持復國主義猶太人到約旦河西岸定居。這些定居者有了以色列政府撐腰，大膽地對西岸巴勒斯坦施行暴力：掠奪土地、恐嚇、焚燒房屋，甚至殺戮。反過來，巴勒斯坦人也對這些猶太定居者進行報復。雙方暴力不斷升級。這就使得，其一，以色列被迫將大量的軍隊（包括在加沙周邊的軍隊）調到西岸。這就使得加沙地帶出現許多的空檔，讓哈馬斯得以乘機而入。這其實說明以色列現在根本是應接不暇；其二，一段時間以來，巴勒斯坦人對以色列極度憤恨，現在氣氛烘托到位了，哈馬斯有了出擊的基礎；

2）美國正在積極推動的以色列與沙特兩國關係正常化。這裏，美國想把自己兩個盟友拉到一起，複製、匹配中國今年早些時候撮合沙特和伊朗關係正常化的歷史里程碑，提升自己在中東的地位。哈馬斯肯定不希望看到以色列與沙特關係正常化，因為這隻會利好以色列，讓以色列能夠更加專心地收拾巴勒斯坦；另外，伊朗與以色列是「有你沒我」的宿敵。伊朗很有可能在背後也直接或間接的支持哈馬斯。伊朗肯定也不希望看到沙特和以色列修好。因此，有觀察者說這個事情是伊朗策動的，也有說是沙特或其他阿拉伯勢力策動的——但其實這些並不重要：從哈馬斯的角度，他是最有動力在這個時候跳出來的：只要他對以色列開火，並且以色列強勢反擊，瞬間哈馬斯就能破壞沙特和以色列推進的關係正常化，能夠贏得阿拉伯民眾的支持，還能獲得伊朗及黎巴嫩真主黨等的資源支持。

3）以色列國內政治因素：關注以色列的同學知道，今年以來，由於內塔尼亞胡醖釀修憲，削減最高法院的權力，使得以色列發生了大規模的遊行抗議，陷入憲政危機。我與親近的以色列朋友聊過，認為內塔尼亞胡正在葬送以色列的民主體制，再過幾十年，再待正統猶太人贏得人口戰爭，實現主導時，今天所知的以色列可能一去不復返了。從這個角度看，哈馬斯出手的好處，其一，以色列內部比較分裂和混亂，有機可乘；其二，內塔尼亞胡現在的政治生存就剩一張牌了：維護以色列的安全。基於此，內塔尼亞胡有動力不斷地推動定居點擴張，不斷加強對巴勒斯坦的封鎖制裁，不斷激化與巴勒斯坦的矛盾，讓以巴衝突成為一切的焦點，然後將自己作為維護以色列安全的庇護者。這就是通過以色列的安全及外患問題，轉移內部注意力。那麼哈馬斯為什麼要去挑釁這樣一個危險的內塔尼亞胡呢？因為哈馬斯可能看到：只有激化矛盾，讓全球都把注意力轉移到加沙地帶和以巴問題上來，才能幫到巴勒斯坦解放運動，以及幫到哈馬斯自己。這其實是以巴極端主義者的一種「默契」。

9月30日以色列特拉維夫的反內塔尼亞胡政府示威。（路透社）

4）美國因素：

——從國際地緣政治佈局上看，美國的政治聚焦一是中國/東亞，二是俄烏，對中東長期放空，影響力衰退

——美國將大量軍事資源投入烏克蘭，包括將部署在以色列的軍事資源轉移投放給了烏克蘭。美國現在戰線太長，難以「多地作戰」

——美國撮合沙特和以色列關係正常化，絕對是哈馬斯/巴勒斯坦不希望看到的

——民主黨白宮：在以巴問題上，民主黨政府對以巴衝突的響應應當是弱於共和黨的，因為民主黨基本盤更加同情巴勒斯坦，反感內塔尼亞胡

——美國外交與軍事官員的真空：美國還有一個非常奇葩的事情，就是阿拉巴馬州參議員圖貝維爾（Tommy Tuberville）利用參議院議事規則，靠「一己之力」，使得過去兩三年白宮提出的三百多個美國外交軍事高官無法得到任命——這裏面，包括了以色列大使、科威特大使、埃及大使，還有數位與中東相關的援助官員等。因為黨派之爭，美國在中東無人

——眾議院議長被「炒」：多數黨議長麥卡錫（Kevin McCarthy）被共和黨人「自宮」，使得美國眾議院沒有議長。在選出新的議長之前，美國國會無法通過對以色列的增援計劃

圖為2023年10月3日，已成美國眾議院前議長麥卡錫在美國華盛頓美國國會大樓發聲明。他稱不再參加競選，又指黨友蓋茨是針對他。（Reuters）

5）俄烏戰爭因素：俄烏戰爭使得全球把注意力全部集中到俄羅斯烏克蘭上。以巴問題似乎被遺忘了。哈馬斯出手，是為了讓以巴問題重回國際舞台中心，讓人們重新重視以巴問題。此外，還有一個潛移默化的隱形因素，就是俄烏衝突可能使人們對戰爭衝突的耐受度、接受度、預期值提高了，戰爭衝突變為解決衝突的一個更能被接受的手段。

綜上，「事後諸葛亮」看，哈馬斯現在出手是很合理的。

哈馬斯出手，正是因為美國和以色列的相對衰落。

而美國、以色列恰恰又出現了重大的誤判。

這種誤判，本身正是衰落的表現。

3. 以色列系統性誤判哈馬斯的出擊及對未來的影響？

幾周前，負責撮合沙特與以色列關係正常化的美國國家安全顧問沙利文說：「中東是幾十年來最安靜的時刻」——結果不出多久，就發生戰爭衝突，真是啪啪啪地打臉啊。特朗普說，可見民主黨白宮是多麼遠離現實，不接地氣。

舉世聞名的以色列的情報機構也完全放空，遭受了911、珍珠港事件一樣的突然襲擊。哈馬斯進襲時，以色列軍隊最初毫無反應，哈馬斯可以肆意破壞。這也顛覆了以色列民眾對國防軍的信心。

911之後，美國將反恐及國土安全機制全面地加碼。這一次，哈馬斯的突然襲擊，威脅到並且顛覆了以色列人習慣的生活常態及安全邊際假設。這種對基本生活安全邊際假設的擾動，將對以色列產生重大影響。合理估計，以色列也會將安全體系進一步升級和收緊。將來還打算去以色列觀光的遊客請注意，你們一定會遇到更多的安檢，更加嚴格的限制。

光腳不怕穿鞋的。從「光腳」的哈馬斯角度而言，只要能讓以色列人生活在恐懼裏，讓他們每天都提心吊膽，並要為此付出巨大的政治經濟社會代價，巴勒斯坦人成功了。

圖為2032年9月15日，美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在白宮舉行的新聞發布會發表講話。（Reuters）

4. 哈馬斯下一步的策略推演是什麼?

個人推測，哈馬斯的策略如下：

1）先搞個大事件，從加沙地帶出其不意地攻擊、羞辱以色列，而且手段要出格，要足夠暴力殘忍，引發以色列報復慾望，引發全球性關注；

2）根據內塔尼亞胡的性格及其所面臨的國內政治環境，以色列軍隊一定會全面反撲，先是瘋狂炮轟，然後封鎖加沙，斷水斷電斷糧，然後進入加沙內。因此，哈馬斯前面的奇襲只是一個引子，目的是誘敵深入。

3）以色列進入加沙後，哈馬斯組織的人民游擊隊、義勇軍將和以色列侵略者進行巷戰、摩擦戰，最大程度的消耗以色列的軍事力量

4）這是一場人民戰爭、全面戰爭。哈馬斯為巷戰準備了多年。在加沙修建的地下工時，此時也將派上用場（地道戰）。人民都將支持哈馬斯。哈馬斯也將「消失」在人民之中，隨時進擊以色列侵略者。為了剿滅哈馬斯，以色列軍隊將不得不傷害甚至屠戮巴勒斯坦民眾，犯下人道主義罪行。

5）哈馬斯和加沙的巴勒斯坦人是一體的。「光腳不怕穿鞋的」，破釜沉舟。他們的生活太慘，早已沒有選擇與希望，不如就此一搏。「誘敵深入」，能在自己的土地上消滅侵略者，或者給他們製造麻煩：以色列軍隊是不可能在不付出重大代價下取得成功的：一是自己會有人員傷亡代價，二是破壞巴勒斯坦人的家園，製造人道主義危機。以色列將因其製造的人道主義危機，損害自己在國際舞台裏的合法性。

5. 內塔尼亞胡/以色列政府下一步的策略推演是什麼?

1）內塔尼亞胡：「我們對哈馬斯的應對將改變中東」。這些年，內塔尼亞胡劍走偏鋒，越來越極端，試圖通過變本加厲的極端右翼政治保住自己的權力。這次哈馬斯進襲，是「天下掉下來的餡餅」，更是救命稻草。內塔尼亞胡才是衝突裏的「贏家」。哈馬斯的襲擊越暴力、越殘酷，內塔尼亞胡越能受益，因為這更能證明他的「重要性」、不可或缺性：它是唯一能給以色列帶來安全的；

2023年10 月16日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）於特拉維夫的以色列國防部會見記者。（REUTERS）

2）以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）：「我們在和動物一樣的人作戰」（we are fighting human animals）。他的意思，就是哈馬斯和巴勒斯坦人都是「非人」，是一群野蠻動物。這是通過侮辱對方、剝奪對方作為人的資格，為自己的暴力和殺戮行為提供合法性。我相信，這就是鷹排、極右翼以色列人多年來對待巴勒斯坦人的真實態度，把巴勒斯坦人在街上當動物一樣射死。也因為這樣的暴力，哈馬斯/巴勒斯坦人可能也是這麼看待以色列人的，互相都把對方非人化，希望肉體消滅對方。這是多少代人積累的仇恨。

3）內塔尼亞胡政府的下一步：內塔尼亞胡的利益始終在於進一步地激化矛盾：

——加碼封鎖整個加沙地帶，能斷就斷，斷電斷水斷糧，只要美國不反對就可以，聯合國/歐盟和其他國家的呼籲都可以當放屁

——對加沙的哈馬斯及周邊設施進行狂轟濫炸，絕不會擔心傷及平民（以色列認為，這些人也都是恐怖主義者）

——派兵進入加沙，進行直接到封鎖、控制，並進行必要的剿殺

——絕對不惜讓加沙地帶（以及約旦河西岸地區）的巴勒斯坦人民付出巨大的代價：誰叫你們包庇哈馬斯呢。你們都是恐怖主義者

——盡力爭取美國支持，讓美國「上船」，成為以色列剿滅哈馬斯政治政策的一部分。其中，要努力避免美國過度援助烏克蘭，並爭取把美國對烏克蘭的援助「引導」過來（華盛頓的猶太人遊說團體將發揮作用）

——「養寇自重」：通過極端行為，增加巴勒斯坦人的仇恨，「孵化」更多來自巴勒斯坦的恐怖主義行為，反過來增加以色列人對巴勒斯坦人的仇恨和恐懼，然後由此凸顯自己的重要性。基於此，內塔尼亞胡是希望哈馬斯的存在的。這是兩方極端主義者的「默契」了

——通過極端主義的政治軍事，內塔尼亞胡將得以縮小巴勒斯坦的選擇，縮小所有人的選擇，把以巴問題帶入到某種「不可逆」的軌道

——通過對巴勒斯坦組織政治上、軍事上、道義上的打擊，內塔尼亞胡旨在減少巴勒斯坦謀求建國、推行「兩國方案」的任何可能性，反而設法將以色列對巴勒斯坦領土的吞併做實

——為了確立猶太人在猶太人國家的絕對地位，如果真的吞併了巴勒斯坦的人和國土，內塔尼亞胡也會把巴勒斯坦/阿拉伯人定為二等公民，限制其政治權利，並依據情況進行必要的種族隔離。此時，極右翼的內塔尼亞胡本質已與德國納粹無異。也是歷史的諷刺與悲劇

沒有美國的支持，一切又都不可能。

（未完待續）

本文原載於「兔主席」微博。文章內容僅代表作者意見。

