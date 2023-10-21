美國真急了　這場處處政治的戰略打擊潛移默化

89份論壇多邊合作成果清單，涉及到了除政治之外的幾乎所有領域，務實合作項目清單有369項，除了政治和軍事合作之外的所有領域都涉及到了。高峰論壇期間形成了458項成果⋯⋯這裏不僅是政府間的合作，更有政黨、議會、民間組織、媒體、智庫、工商界等領域的合作。只是一個高峰論壇，如此多的成果，如此多的合作項目，這是任何一個合作體系或機制所無法相比的。但這就是「一帶一路」國際合作高峰論壇。

從過去10年「一帶一路」的發展成就和本次高峰論壇展示的成果和合作規模來看，美國牙根癢癢是有道理的。儘管中國堅持強調不涉及政治，但不談政治卻處處體現的都是政治，對美國的戰略打擊太大。

10年前，中國首提「一帶一路」建設倡議的時候，就讓世界眼前一亮。這不僅是建立了一個互聯互通的貿易通道，更是建設了一個經濟合作的大平台。這是一個史無前例的新的合作模式和合作機制。關鍵是，這是由中國提出的，是不受美國控制和主導的新型合作模式，更是美國拒絕參與的合作體系。

儘管美國強烈的抹黑和反對阻止，可是，當中國提出為「一帶一路」而設立「亞投行」的時候，還是有不少國家積極加入。令美國尷尬的是，英國竟然率先不顧美國反對而積極加入，其引發的蝴蝶效應就是歐洲主要大國都在最後一刻加入亞投行「朋友圈」，弄得美國非常沒面子。儘管在美國更加強烈反對阻止下，歐洲國家最終並沒有加入，但發展中國家卻是非常積極。到目前為止，已經有150多個國家紛紛簽約加入。

2023年10月18日，中國國家主席習近平在的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕禮上發表講話，紀念「一帶一路」倡議提出十週年。照片攝於北京人民大會堂。（Reuters）

儘管這段期間世界經濟遭遇衰退危機，又受到了美國貿易戰和打壓遏制中國戰略的影響，更是受到新冠疫情的嚴重影響，可10年來「一帶一路」發展成果依然顯著。更沒有出現什麼陷阱脅迫之類的問題。愈來愈多的國家在積極申請加入。儘管美國的盟友國家鮮有加入，可實際上也都在「曲線」加入，中歐班列實際上就是一帶一路的重要組成。也有的國家是通過第三方合作在加入，這一點日本表現的最突出。此外，其實沒有加入的國家也都在紛紛強化對華合作，畢竟誰都想跟世界最大的市場做生意。

「一帶一路」建設是中國的以經貿合作為主的發展合作倡議，從未把自己的政治或戰略意願強加進去。但是，經濟是政治的基礎，經濟是為政治服務的。儘管各級別不同領域的論壇一點也不涉及政治，可處處又都顯示出來的是政治。很顯然，這種全新的合作模式與機制，必然已經 潛移默化的推動著世界發展與治理的改革，必然對重構世界秩序產生重大的推動作用，可以說是倒逼世界秩序規則的改革，具有重大的政治和戰略意義。

只有互聯互通，才能更有利於經貿合作，更有利於人文交流和民間交往。這可以增強區域認同感，也可以增強相互了解，正如「一帶一路」國際合作高峰論壇主席聲明中的一句話——基礎設施「硬聯通」、規則標準「軟聯通」、各國人民「心聯通」。這三個方面的聯通，事實上必然會反作用於政治戰略領域。

中國的務實與美國的務虛合作形成對比。美國拜登政府提出的印太戰略也好，重建美好未來計劃也罷，都是在玩虛的。而中國推動的合作才是實打實。正所謂沒有對比就沒有傷害，自動就把美國比下去。而新機制新體系新模式的建立，也與舊的西方秩序規則形成了鮮明的對比。最突出的就是與G7俱樂部的自私自利的強烈反差。改變經濟格局，改變地緣政治，這是自然而然的。

圖為2023年10月18日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在中國北京舉行第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇與中國國家主席習近平握手。（Sputnik/Sergei Guneev/Pool via Reuters）

「一帶一路」就像一個範本，中國主導或參與的合作體系，無一不體現了命運與共、合作共贏。這就是中國倡議。不僅加強了新興經濟體的合作，同時也對其它發展中國家形成了巨大的吸引力。「全球南方」熱的興起，就是在這個大背景之下。

上合組織在擴編，尋求加入的國家是愈來愈多。這既與上合組織取得的發展成果有關，自然也是「互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展」為基本內容的「上海精神」得到了確認有關。

尋求加入金磚國家機制的國家更多，已經引發了「金磚熱」。發展中國家把金磚合作機制當成了推動建立新秩序或治理體系的基礎。而一些西方國家顯然也非常的感興趣。這表明世界對金磚國家獨特的「開放、包容、合作、共贏」的合作夥伴精神充滿了期望。

不久前結束的77國+中國峰會上，發表了哈瓦娜宣言。宣言重申，各國和有關各方應在共商、共建、共享的基礎上，展現了發展中國家推動世界多極化、國際關係民主化的信心。這同樣是一個巨大的合作體系，也必將建立一個全新的有別西方體系的新機制。

圖為2023年10月18日，中國北京舉行第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇期，中國國旗在人民大會堂飄揚。（Reuters）

這些現象都足見，和平、平等、合作、發展，這是時代的主題。和平共處，平等相待，互利共贏，共同發展，不僅符合發展中國家的預期，也符合一些西方國家的預期。當然，只是不符合美國的利益。儘管美國西方國家發達先進，可畢竟非西方、發展國家更多。中國在帶動新興經濟體合作共謀發展，而新興經濟體的發展模式理念對其它發展和最不發達國家將產生巨大的影響力和吸引力。不管是哪個合作體系或機制，都體現了真正平等互利和自主。都帶有極強烈的中國特色。

儘管實力上比不了發達國家，但只要發展中國家團結一致齊心協力，只要發展中國家積極參與全球治理新體系的建立，美國就無法一手遮天。也就是說，在中美大國競爭戰略優勢的進程中，中國已經爭取到了絕大多數發展中國家的支持。面對世界變革的加速，面對世界局勢的複雜多變，面對局部戰爭可能對世界產生的影響，中國日前提出了《發展倡議》，《安全倡議》，《文明倡議》。也就是代表了中國特色的發展觀、安全觀和文明觀。這得到了除了美國等少數國家之外的國際社會的普遍認可。有行動、有思想，中國這個當年的第三世界領袖回來了。儘管中國不是領導，但中國的協調推動能力卻得到了公認。

一帶一路峰會前夕，習近平10月17日為外國賓客舉行歡迎儀式，圖為大合照（Pool via REUTERS）

事實上，中美大國競爭，一個重要的課題就是在合作上的競爭。美國有西方聯盟，有印太戰略和印太經濟框架，以及大小的盟友圈合作。但美國的合作與中國的合作觀有本質的不同。美國的合作特點，一是有附加條件，二是排他性，三是美國利益優先。這不符合維護多邊主義和全球化，或者說維護全球供應鏈的完整。

而目前中國主推的「一帶一路」倡議也好，上合組織金磚國家機制也罷，又或是其它的雙多邊貿易協定，以及「全球南方」，都不帶有附加條件，都是最大程度上的自由與民主。平等、相互尊重、共同繁榮或者說共商共建共享是最大的特點。這就與美國形成鮮明對比。

不談政治，處處體現的都是政治，美國人肯定坐不住了，可也無可奈何了。與論上不斷抹黑、構陷，行為上瘋狂抵制中國嚴重破壞世界供鏈的完整性。也是因此，在面對地緣政治的衝突時，也更加不淡定。但越是瘋狂，更將自己陷入無法自拔的泥濘。真些表現就是真急了。