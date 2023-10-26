中國高規格接待加州州長紐瑟姆　為習拜會鋪路是次要選擇

美國加州州長紐瑟姆正在中國開展為期一周的訪問，10月25日中國國家主席習近平在北京人民大會堂接見了他，現場氣氛十分愉快友好。中國外長王毅、中國國家副主席韓正、中國國家發改委主任鄭柵潔也都在25日同他進行了會晤。可以說，紐瑟姆所到之處大都有中國為其鋪上的歡迎的紅地毯。

作為四年多來第一位訪問中國的州長，和2017年以來第一位與習近平會面的州長，紐瑟姆在中國受到的禮遇相當高規格。不少美國媒體將習近平會見紐瑟姆看成是中國魅力攻勢的一部分，為下個月APEC上習近平和拜登的會晤奠定基礎。

在筆者看來，中國的目光遠不止11月在舊金山舉行的APEC。

美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）2023年10月24日訪問深圳，試乘電動車（CGTN影片截圖）

出生於舊金山，曾在2004年至2011年之間擔任過舊金山市長，現年56歲的加州州長紐瑟姆，被視為民主黨內的政治新星，極有可能角逐下一屆的總統大選。儘管紐瑟姆表態支持拜登2024年競選總統，但近來他和同為年輕政治家的共和黨籍佛羅里達州州長德桑蒂斯展開政治互批。德桑蒂斯批加州的左翼政策，紐瑟姆批德州的移民政策，兩人甚至還有辯論邀約。德桑蒂斯早已宣佈競選2024年美國總統，紐瑟姆直接發布針對德桑蒂斯的廣告。這樣政治攻勢，很難不讓人猜測紐瑟姆有2024年競選總統的野心。此次訪問中國，也很有可能是他為自己積累外交經驗並在民主黨內增加聲譽的行為。

此外，紐瑟姆還是前眾議院議長佩洛西的遠房侄子，在佩洛西退休後，紐瑟姆幾乎被當成是加州各大家族在美國政壇的新代言人。中國不會忽視紐瑟姆通往白宮的可能性。提前接觸紐瑟姆，對其格外重視，是為中美兩國的關係做長遠佈局。

和美國政壇將反華視為政治正確不同，紐瑟姆的對華言論不同尋常。

據微博@CGTN記者團消息， 2023年10月25日上午，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見美國加利福尼亞州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）。（@CGTN記者團微博）

一開始籌備訪華之初，他就明確劃定了與敏感議題的界限，表示這次中國行他將只會提及經貿與觀光的合作，以及在氣候變化等議題上進行討論，他不會提及任何可能損及雙方微妙合作關係的敏感議題，包括中國政府對新疆與香港的人權壓迫，或是對南中國海周邊及台灣的擴張野心。在與白宮協調了中國行之後，據紐瑟姆辦公室消息，紐瑟姆在中國討論的話題還包括香港、西藏、新疆等人權民主問題。這顯然不是紐瑟姆的初衷，而是在同白宮協調之後，根據美國國內的輿論做出的選擇。

在中國期間，紐瑟姆對中國的溢美之詞屢屢登上媒體頭條，人權問題只在紐瑟姆辦公室的新聞通稿中一筆帶過。24日在深圳試乘比亞迪新能源汽車，體驗無人駕駛和「原地掉頭」技術時，他讚歎「這是技術上的又一次飛躍...我簡直不敢相信。我們必須把它引入美國」。25日在同習近平會談時，他表示，「我此次來華是為了和平，為了合作，也是為了友誼。」「美中『脱鈎』不是理性選擇，『仇亞』情緒必須反對。我們讚賞中國取得舉世矚目發展成就，樂見中國繼續在世界上取得成功。無論形勢如何變化，加州將繼續是中國的可靠夥伴，願同中方加強氣變、創新、人文等各領域合作，共促發展繁榮。」

2023年10月25日，中國國家發展改革委主任鄭柵潔會見到訪的美國加利福尼亞州州長紐瑟姆，並簽署《中華人民共和國國家發展和改革委員會與美利堅合眾國加利福尼亞州政府關於加強低碳發展和綠色轉型合作的諒解備忘錄》。（紐瑟姆辦公室）

在10月25日在北京召開的新聞發布會上，紐瑟姆在回答中國記者提問時表示他不認同「零和博弈」的看法，相反，他認為「中國越成功，世界就越成功」，他也不認同所謂的「去風險」和「脱鈎」，他說可以從世界「多元化」和正面競爭的角度來看待。

紐瑟姆不認同「零和博弈」，不認同「去風險」和「脱鈎」，這和中國的立場相同，在美國政壇是獨特的存在。不只和拜登政府的對華政策不同，和同為年輕政治家的共和黨籍德州州長德桑蒂斯聲稱上台就對華脱鈎也迥然不同。

中國用如此高的規格禮遇紐瑟姆和對美國其他政要的態度形成了鮮明的對比，就是要讓各方看到，中國希望和什麼樣的人合作，什麼樣的人在中國受歡迎的。

紐瑟姆作為加州州長願意同中國合作，代表的是美國地方同中國積極合作的願望。也和中國一段時間以來試圖通過地方等渠道積極彌閤中美之間的裂縫不謀而合。