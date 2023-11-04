美光CEO與王文濤會面　學者：為中美元首會面製造氣氛

中國商務部長王文濤會見了先前被指產品有安全隱患的美光科技（Micron）總裁，稱歡迎美光繼續紮根並深耕中國市場。

受訪學者認為，此次會見表明，中國釋放開放和合作訊號，不準備將安全問題無原則地擴大化，為下個月的中美元首會晤營造良好氛圍。



中國商務部網站週五（11月3日）發布消息，王文濤星期三（11月1日）在商務部會見了美光總裁兼CEO梅赫羅特拉（Sanjay Mehrotra）一行。

王文濤說，中國堅定不移推進高水準對外開放，不斷優化外商投資環境，為外資企業提供服務保障。 他表示歡迎美光科技公司繼續紮根並深耕中國市場，在遵守中國法律法規的前提下實現更好發展。

根據美光星期五發布的新聞稿，梅赫羅特拉在會見中稱，將繼續加強與中國各界的密切合作，包括社區、大學、工業企業和中國政府。 雙方也討論了美光在西安工廠的43億人民幣增資計畫。

中國官方5月宣布美光產品未通過網路安全審查，禁止關鍵資訊基礎設施產業的本土公司採購美光的儲存晶片。 美國商務部對此提出反對。

南京大學國際關係執行院長朱鋒接受《聯合早報》採訪時說，中美在網路安全上有不同利益和實操方式，但仍需要在政策和法律框架內保持合規的合作與交往。 「會見表明，中國仍然對外資企業保持歡迎和開放的態度，不會把安全問題無原則的擴大化。」

朱鋒說，對科技、商業等議題的過度政治化和安全化傷害雙邊關係，中國已主動採取行動，期待美國也能持續跟進。

學者：中美對如何保持「競合」逐漸清晰

今年6月以來，中美高層互動日益增加。 美國白宮週二（10月31日）宣布，兩國元首11月中將在三藩市舉行會談。

中美在經貿領域合作回溫。 除了美光將首次參加星期日（11月5日）在上海舉行的中國國際進口博覽會，美國農業部官員和17家美國農產品公司也將參加進博會。 根據財新網報道，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）星期四（11月2日）表示，自2016年以來，美國還未有過規模如此大、級別如此高的農業代表團訪問過中國。

但同時，美國並未放鬆對中國的晶片出口限制，上月也宣布擴大對晶片和製造晶片設備的出口禁令。 香港城市大學法學院教授王江雨受訪時分析，對如何保持競爭、同時又有合作的關係，中美思路進入較為清晰的階段。 「中美雙方底線很清楚，如美方對高科技半導體的嚴防死守，中方的台灣問題，已有一定共識。這些領域之外，可以加強合作。」

在這個背景下，王江雨補充，高層的交流可減少競爭外溢到更多領域。

本文獲《聯合早報》授權轉載

