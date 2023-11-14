中美來到三藩市　兩國關係將陷「脆弱穩定」？

在世界多國輿論還在為以哈衝突憂心的氛圍中，亞太經濟合作組織（Asia-Pacific Economic Cooperation，APEC）第30次領導人非正式會議本周在美國加州三藩市登場。



作者：韓詠紅／聯合早報副總編輯兼聯合早報網（中國）主編



美國、中國、日本等亞太地區21個經濟體的領導人與高層官員、私企領袖將齊聚一堂，聚焦討論「為所有人創造有韌性與可持續未來」（Creating a Resilient and Sustainable Future for All），具體課題將涉及促進貿易和投資、性別平等、清潔能源與環境等。

自從1993年在美國西雅圖布萊克島召開首次會議以來，APEC的成員已從最初的12個拓展到21個，成員橫跨亞洲、北美與南美，生產總值佔全球62%，人口佔全球38%，並實現了48%的全球貿易。

筆者認為，中美未來一段時間將陷入「脆弱穩定」的關係。(Reuters)

在全球脫鉤斷鏈、「去風險」成態勢的當下，APEC推動經濟一體化的意義不容忽視。世界貿易組織（WTO）的爭端解決機制至今已經停擺4年，APEC作為不具約束力的平台，反而能讓成員通過自願協商的方式，孵化一些專案。

新加坡一貫是APEC的積極參與者，目前領導「APEC供應鏈連接框架行動計畫」（APEC Supply-Chain Connectivity Framework Action Plan），探討如何打通亞太地區供應鏈的8個阻塞點。此外，中國也在APEC平台上關注企業的數碼轉型、跨境電子商務和數碼貿易，以及環境可持續發展。

2023年APEC三藩市會議另一個備受關注事件，無疑就是將於11月15日登場的中美元首峰會——習拜會。

這是美國總統拜登就任以來，中美元首的第二次面對面會晤，同時是中國國家主席習近平時隔6年半後再次踏足美國。去年11月，習近平與拜登在印尼峇里島會晤後釋放了不少正面資訊，如美國不尋求新冷戰，無意尋求同中國「脫鉤」；中國不尋求改變現有國際秩序，無意挑戰美國等。

去年11月，習近平與拜登在印尼峇里島會晤後一度釋放了不少正面資訊。(Reuters)

然而，中美關係很快又繼續惡化，雙方今年在海空領域的近距離軍事對峙更為危險，美國對華科技戰、對台軍售也持續升級。中國高層感覺美國的承諾是「戰略欺騙」，也拉開架勢進行對抗，現狀讓許多人對習拜三藩市會晤的成果不敢樂觀。

但不得忽視的是，為了實現三藩市會晤，中美雙方又都做了不少妥協。美國今年6月以來就不斷派遣高層訪華，緩和雙邊關係氣氛。針對香港特首李家超受美國制裁的這個難點，雙方最終採取了美國發出邀請，李家超以日程原因不出席APEC來化解尷尬，為彼此創造下台階。應該說，北京也做了相當程度的讓步。

臨近APEC前的一個多星期，中美互動更為頻密，除了中國副總理何立峰訪美與美國財長耶倫會談，中美還舉行首輪海洋事務磋商、氣候變化會談、軍控與防核擴散磋商、查找美軍戰俘與失蹤人員遺骸工作視訊會議，還在香港舉行了中美論壇2023，讓人目不暇接。

這兩個大國忍受不快向彼此趨近，根本原因還在無法擺脫的相互依存。中國發展經濟仍需要美國的資金與技術；而失去了中國龐大的市場，美國企業也會受重創，眼睜睜將市場份額拱手讓給競爭對手。英偉達最近為繞開美國的出口禁令，迅速推出3款面向中國市場的改良版晶片，就是一個力證。

在最為敏感的台灣問題上，儘管中美的終極目標各有不同，但維持現狀仍是眼下彼此最大的利益所在。俄烏戰爭和以哈衝突已讓美國蠟燭兩頭燒，面向明年的總統大選，拜登總統也需要與中國更多合作以改善國內經濟。因此，三藩市習拜會是美國大選前，拜登改善對華關係的最後視窗期，明年選戰正式開打後，中美關係在他的議程中又得靠後。

三藩市習拜會是美國大選前，拜登改善對華關係的最後視窗期。(Reuters)

也有美國學者較樂觀。美國國際戰略研究中心（CSIS）高級顧問甘思德（Scott Kennedy）上周在北京出席財新峰會時研判，中美關係難以回到多年前的「蜜月期」，但至少進入了「脆弱穩定期」。現有的結構性因素讓中美處於非衝突的競爭狀況，但雙方的相互依賴與實力上的相互制約，意味着雙方將更多地處於一種勢力制衡的穩定狀態之中。

經過一年的跌跌撞撞後，中美來到三藩市，多少反映出關係「脆弱穩定」的一面。當然，這絕不意味着中美的激烈競爭會有絲毫緩解。就上星期，美國還在匆忙地與印太經濟框架（IPEF）成員國完成協議，以期在APEC會議期間針對清潔經濟與公平經濟課題做出宣佈。拜登政府力圖用美國主導的IPEF倡議，向APEC成員展示一個不同於與中國深化經濟的選擇。但據路透社引述知情人士報導，其中關於數碼貿易章節的討論因美國立場不明確而陷入停擺。IPEF有14個成員國，中國不在其中。

這也清楚顯示，中美關係將繼續暗流湧動。元首峰會必須舉行，不得有任何差池，但中美競爭的態勢不會因此產生本質變化。

而在此時，三藩市市中心已煥然一新，全力迎接這場盛會。在剛過去的星期天中午，約3000人在市中心街頭示威，訴求包括要求美國政府制止以色列轟炸加沙地帶、反對貧富差距、反菲律賓政府等。未來的幾天裡，示威者預計也會是這場盛會的參與者之一，儘管APEC的嘉賓不會看到他們，他們仍會努力讓自己的聲音被聽到。

本文獲《聯合早報》授權轉載

