美國在南海「拱火」 與中國挑起第三場戰爭嗎？

撰文：陸一
出版：更新：

中國人民解放軍南部戰區新聞發言人田軍裏空軍大校表示，11月25日，美「霍珀」號導彈驅逐艦（DDG-70 Hopper）未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海。中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力，依法依規跟蹤監視、警告驅離。美嚴重侵犯中國主權和安全，是其大搞「航行霸權」、製造「南海軍事化」的又一鐵證，充分說明美是不折不扣的「南海安全風險製造者」，是南海和平穩定的「最大破壞者」。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。值得注意的是，菲律賓和澳大利亞11月25日開始在南海進行首次海空聯合巡邏，幾天前菲律賓與美國也採取了類似措施。

2023年11月21日，美國及菲律賓軍在南海舉行聯合海空巡邏。（Reuters）

這距離習近平與拜登三藩市會晤決定「在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話」才過去10天。一邊中美兩軍要增強交流，一邊美方同時卻在中國周邊特別是在南海強力「拱火」，是希望把菲律賓拱成第二個烏克蘭嗎？

拜登上台之初設定的對華戰略就是通過推動「印太戰略」，一方面藉機推動建立「反華聯盟」、「印太版北約」，另一方面在中國周邊製造亂局，惡化中國發展環境或離間中國與周邊國家的關係，這樣才有力於美國在大國競爭中處於有利的地位。然而，不要說東盟國家堅定拒絕站隊美國，甚至於歐盟都公開拒絕站隊和搞陣營對抗。

菲律賓大選給了美國一個重大的機會。小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）當選總統之後，迅速改變了此前的國策。不但選擇了親美，甚至於還開始不顧一切的「反中」。一下就增加了4個美軍基地還不算，還主動在南海向中國發起了嚴重挑釁，企圖借美國勢力使非法侵佔的中國島礁合法化。這對於欲把中國也拱進戰爭困局的美國來說是一個重大的機遇。

小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）當選總統之後，迅速改變了此前的國策，選擇了親美。(GETTY)

菲律賓那艘坐灘仁愛礁的破船已經是破敗不堪，如果得不到及時加固就難以支撐多久，因此，菲方目前是急於登船修復。自然也就會不斷派艦船尋機會突破「封鎖」。而中方必然要嚴防死守，這樣雙方發生擦槍的機會就大增。而一旦這艘破船徹底倒塌，中方會立場清場，菲方再想登礁就只能是一戰了。這一點美國人很清楚。為了給菲律賓鼓勁，美防長公開聲稱會履行共同防禦義務。

近來美國艦隊也始終在南海周邊轉悠，美國的航母也進駐菲基地示威。不僅如此，美國還在積極拉上歐洲和亞洲大國在南海尋釁滋事。日、加軍艦已經出現在南海，據報德英也有意派出軍艦來南海。連剛與中國修復關係的澳洲都要與菲律賓在南海進行聯合巡航了。

有了美國「堅定的承諾」以及這麼多國家的參與，目前就看菲律賓的小馬可斯有沒這個膽。

一方面是菲律賓到底有沒有這個決心和膽量。在反華問題上這個彎轉太快，在菲內部也存在巨大的分歧。重要的是，把美國引狼入室菲律賓過去吃過的苦頭恐怕也不是那麼容易忘記。

中菲船隻南海仁愛礁碰撞：圖為10月22日，一艘在南海爭議海域遭中國海警船攔截的菲律賓船隻。（Reuters）

另一方面是東盟國家會如此選擇。從2008年開始美國就在努力爭取東盟與中國作對，以建立亞太版小北約。在經歷了10餘年的中美較量之後，東盟下了決心拒絕站隊美國，選擇與中國加強合作。也就是東盟作為整體已經基本上放下了對中國崛起的擔心與憂慮。這才有瞭如今紅火的發展局面。在去全球化加速和世界關係嚴重碎片化的今天，加強與中國的合作已經是最佳的選擇。儘管不能說中國與東盟已經形成了命運共同體，但也基本上形成了「利益共同體」。中國與東盟的合作已經取得了巨大的成就，相信沒有幾個國家會樂於這個合作大局出現倒退。東盟一再表示不會在中美兩個大國之間選邊站。只要東盟不參與，美國就無法攪亂局勢。

三方面就是中國不是俄羅斯，而菲律賓也不是烏克蘭。南海更不是東歐。選擇在南海與中國打代理人戰爭，對美國的消耗和牽制更大。

其實，最重要的是，一旦南海開戰，美國就等於是要同時應付三場戰爭。關鍵是這其中兩場要面對的是中俄。這可完全不在美國的計劃之內。

烏克蘭頓涅茨克前線附近，俄羅斯對烏克蘭發動襲擊時，軍醫在醫療站幫助受傷的烏克蘭軍人。（ REUTERS）

一旦在南海與中國陷入激烈糾纏之中，就會極大降低對烏克蘭和以巴戰爭的支持度。特別是烏克蘭目前已經成為了強弩之末，一旦俄實現了行動目標，這可不是前功盡棄的問題，而是意味着美國的歐洲戰略的徹底崩盤。而以哈戰爭有引爆中東大戰的可能。如今伊斯蘭國家沒有對以色列採取更強硬的政策行動，一個主要的原因就是顧慮於美國的強力支持。如果美國被中國牽制住，中東局勢瞬間就會轉變。美國的全球戰略同樣會崩盤。因此，拱火南海戰爭，那將是更大的戰略錯誤。

總之，美國拱火菲律賓的居心不良，企圖把中國也拱入戰爭困局之中。然而這個算盤可不會如美國的意。重要的是，一旦開戰而美國又深度介入，那就等於是犯下了更大的戰略錯誤，意味着美國要同時應對包括中俄兩個大國的三場戰爭。而與中國在南海的軍事對峙，勢必會影響到烏克蘭戰爭和中東局勢的演變，美國的全球戰略將迅速崩盤。

美菲軍隊南海聯合巡航　解放軍：菲律賓拉攏域外勢力破壞和平穩定解放軍今明在南海開展軍事及實彈訓練　反制美菲聯合巡邏意味濃菲律賓想另起爐灶　就南海與鄰國建立新的行為準則菲律賓美國兩軍南海聯合海空巡邏　總統：重大舉措
南海
南海爭議
南海艦隊
菲律賓
小馬可斯
中美關係