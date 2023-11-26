美國在南海「拱火」 與中國挑起第三場戰爭嗎？

中國人民解放軍南部戰區新聞發言人田軍裏空軍大校表示，11月25日，美「霍珀」號導彈驅逐艦（DDG-70 Hopper）未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海。中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力，依法依規跟蹤監視、警告驅離。美嚴重侵犯中國主權和安全，是其大搞「航行霸權」、製造「南海軍事化」的又一鐵證，充分說明美是不折不扣的「南海安全風險製造者」，是南海和平穩定的「最大破壞者」。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。值得注意的是，菲律賓和澳大利亞11月25日開始在南海進行首次海空聯合巡邏，幾天前菲律賓與美國也採取了類似措施。

2023年11月21日，美國及菲律賓軍在南海舉行聯合海空巡邏。（Reuters）

這距離習近平與拜登三藩市會晤決定「在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話」才過去10天。一邊中美兩軍要增強交流，一邊美方同時卻在中國周邊特別是在南海強力「拱火」，是希望把菲律賓拱成第二個烏克蘭嗎？

拜登上台之初設定的對華戰略就是通過推動「印太戰略」，一方面藉機推動建立「反華聯盟」、「印太版北約」，另一方面在中國周邊製造亂局，惡化中國發展環境或離間中國與周邊國家的關係，這樣才有力於美國在大國競爭中處於有利的地位。然而，不要說東盟國家堅定拒絕站隊美國，甚至於歐盟都公開拒絕站隊和搞陣營對抗。

菲律賓大選給了美國一個重大的機會。小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）當選總統之後，迅速改變了此前的國策。不但選擇了親美，甚至於還開始不顧一切的「反中」。一下就增加了4個美軍基地還不算，還主動在南海向中國發起了嚴重挑釁，企圖借美國勢力使非法侵佔的中國島礁合法化。這對於欲把中國也拱進戰爭困局的美國來說是一個重大的機遇。

小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）當選總統之後，迅速改變了此前的國策，選擇了親美。(GETTY)

菲律賓那艘坐灘仁愛礁的破船已經是破敗不堪，如果得不到及時加固就難以支撐多久，因此，菲方目前是急於登船修復。自然也就會不斷派艦船尋機會突破「封鎖」。而中方必然要嚴防死守，這樣雙方發生擦槍的機會就大增。而一旦這艘破船徹底倒塌，中方會立場清場，菲方再想登礁就只能是一戰了。這一點美國人很清楚。為了給菲律賓鼓勁，美防長公開聲稱會履行共同防禦義務。

近來美國艦隊也始終在南海周邊轉悠，美國的航母也進駐菲基地示威。不僅如此，美國還在積極拉上歐洲和亞洲大國在南海尋釁滋事。日、加軍艦已經出現在南海，據報德英也有意派出軍艦來南海。連剛與中國修復關係的澳洲都要與菲律賓在南海進行聯合巡航了。

有了美國「堅定的承諾」以及這麼多國家的參與，目前就看菲律賓的小馬可斯有沒這個膽。

一方面是菲律賓到底有沒有這個決心和膽量。在反華問題上這個彎轉太快，在菲內部也存在巨大的分歧。重要的是，把美國引狼入室菲律賓過去吃過的苦頭恐怕也不是那麼容易忘記。

中菲船隻南海仁愛礁碰撞：圖為10月22日，一艘在南海爭議海域遭中國海警船攔截的菲律賓船隻。（Reuters）

另一方面是東盟國家會如此選擇。從2008年開始美國就在努力爭取東盟與中國作對，以建立亞太版小北約。在經歷了10餘年的中美較量之後，東盟下了決心拒絕站隊美國，選擇與中國加強合作。也就是東盟作為整體已經基本上放下了對中國崛起的擔心與憂慮。這才有瞭如今紅火的發展局面。在去全球化加速和世界關係嚴重碎片化的今天，加強與中國的合作已經是最佳的選擇。儘管不能說中國與東盟已經形成了命運共同體，但也基本上形成了「利益共同體」。中國與東盟的合作已經取得了巨大的成就，相信沒有幾個國家會樂於這個合作大局出現倒退。東盟一再表示不會在中美兩個大國之間選邊站。只要東盟不參與，美國就無法攪亂局勢。

三方面就是中國不是俄羅斯，而菲律賓也不是烏克蘭。南海更不是東歐。選擇在南海與中國打代理人戰爭，對美國的消耗和牽制更大。

其實，最重要的是，一旦南海開戰，美國就等於是要同時應付三場戰爭。關鍵是這其中兩場要面對的是中俄。這可完全不在美國的計劃之內。

烏克蘭頓涅茨克前線附近，俄羅斯對烏克蘭發動襲擊時，軍醫在醫療站幫助受傷的烏克蘭軍人。（ REUTERS）

一旦在南海與中國陷入激烈糾纏之中，就會極大降低對烏克蘭和以巴戰爭的支持度。特別是烏克蘭目前已經成為了強弩之末，一旦俄實現了行動目標，這可不是前功盡棄的問題，而是意味着美國的歐洲戰略的徹底崩盤。而以哈戰爭有引爆中東大戰的可能。如今伊斯蘭國家沒有對以色列採取更強硬的政策行動，一個主要的原因就是顧慮於美國的強力支持。如果美國被中國牽制住，中東局勢瞬間就會轉變。美國的全球戰略同樣會崩盤。因此，拱火南海戰爭，那將是更大的戰略錯誤。

總之，美國拱火菲律賓的居心不良，企圖把中國也拱入戰爭困局之中。然而這個算盤可不會如美國的意。重要的是，一旦開戰而美國又深度介入，那就等於是犯下了更大的戰略錯誤，意味着美國要同時應對包括中俄兩個大國的三場戰爭。而與中國在南海的軍事對峙，勢必會影響到烏克蘭戰爭和中東局勢的演變，美國的全球戰略將迅速崩盤。