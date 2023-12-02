布林肯「三顧」以色列 「不尋常的對抗」 美國養虎為患

停火七天後，以軍已重新開始對加沙地帶哈馬斯組織發動攻擊。以色列軍方稱已開始空襲加沙的目標，但未提供詳情。據巴勒斯坦電視台報道，以色列正在空襲加沙地帶南部。半島電視台播出的畫面顯示，加沙人口密集地區冒出灰色濃煙，並傳來猛烈的轟炸聲和槍聲。

11月26日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）訪問加沙地帶，向以色列士兵指戰事尚未結束。（Reuters）

以軍發布聲明稱，由於哈馬斯違反臨時停火協議，並向以色列境內發射火箭彈，作為回應，以軍已重新開始對加沙地帶哈馬斯組織發動攻擊。幾乎與此同時，美國國務卿布林肯（Antony John Blinken）再次抵達了以色列。這已經是巴以新一輪衝突爆發以來，布林肯第三次訪問以色列。布林肯這次不是來勸內塔尼亞胡延長停火協議的，而是要跟以色列戰時內閣約法三章的，但顯然談的並不太愉快。

綜合《以色列時報》、《華盛頓郵報》等報道，布林肯與以方展開了「馬拉松式會晤」。 儘管在記者會上，美方對外聲明一如既往地展示了對以色列的支持，不過以色列第12頻道爆料稱，布林肯在與以戰時內閣的會議上，「訓斥」以色列不得在加沙南部展開像北部那樣造成大規模平民傷亡的軍事行動，並暗示以色列只有幾周，而不是幾個月的時間來完成其宣稱的摧毀哈馬斯的計劃，以色列必須改變在加沙南部的戰術。報道還提到，會上美方試圖就加沙戰後治理問題向以色列施壓，結果遭到了以總理內塔尼亞胡的當面「潑冷水」，整場會議充斥着「不尋常的對抗」。

美國務卿布林肯在以巴衝突爆發後，已經三次訪問以色列。圖為11月3日，布林肯訪問以色列特拉維夫，並在新聞發布會上發表講話。 （REUTERS/Jonathan Ernst /Pool）

布林肯明確表達了美國的立場，那就是儘管國際社會呼籲實現長期人道主義停火，但是拜登政府不反對以色列恢復對加沙的進攻。但為了避免加大美國的內外壓力，以色列需要採取具體措施，減少平民傷亡，保護醫院、發電廠這些關鍵基礎設施，並確保人道主義援助能夠進入加沙。

布林肯在會議中就強調，以色列已經在北部造成了嚴重的平民傷亡，有鑑於此，以軍必須在加沙南部改變戰略，不要驅趕平民，不要亂炸一氣，更不要襲擊聯合國設施。過去的一個月，這些事情以色列幾乎全乾了個遍，給加沙造成了深重的人道主義災難。不但引發了全球南方國家的一致譴責，也讓美國面臨空前的外交壓力。

如果以色列的態度仍然頑固，那麼美國的處境還是會很被動。特別是，中方已經明確表態，堅定支持巴勒斯坦人民恢復合法權利的正義事業，這極大地鼓舞了廣大阿拉伯和伊斯蘭國家。這也讓美國擔心，中美在中東的地緣影響力，可能會迎來一輪此消彼長。所以設法說服以色列軟化態度與手段，就成了布林肯這次行程的頭號任務。

中國外交部長王毅11月29日在美國紐約主持聯合國安理會關於以色列和哈馬斯衝突的會議。（Reuters）

但以色列這邊，卻很抗拒。國防部長加蘭特（Yoav Gallant）表示，還需要幾個月的時間，才能徹底瓦解哈馬斯在加沙的存在，為了這個目標，整個以色列都會團結一致，不懈努力。其言外之意是，在這幾個月的時間裏，以色列需要美國繼續在國際社會發動影響力，給自己在加沙的軍事行動打掩護。布林肯則是直接回應說，並不認為以色列有足夠的時間。

在談到戰後加沙的治理問題時，雙方的分歧進一步擴大了。布林肯想讓以色列拿出一套具體的替代方案，但內塔尼亞胡只是重申了拒絕讓巴勒斯坦權力機構接管加沙的立場。以色列有長期管控加沙的想法，尤其排斥讓約旦河西岸的巴勒斯坦權力機構接管加沙。

微妙的是，布林肯與以色列高層具體的談話內容，本該是高度保密的，但不知道為什麼，以色列媒體卻掌握了不少細節，甚至還送到了商業電視台的手上，在以色列全國範圍內進行播出。根據以色列媒體自己的解讀，布林肯這次跟以色列戰時內閣的會議，氛圍並不怎麼愉快。布林肯這邊的措辭很嚴厲，甚至隱隱有訓斥內塔尼亞胡「不聽話」的意味，而以色列這邊的答覆也很強硬，對話一度陷入僵局。

根據暫時停火期間的點算，加沙有高達六成建築已受損毀。（Reuters）

其實，以色列之所以能給布林肯甩臉色，還是這些年讓美國給慣出來的。歷屆美國政府都把自己在中東的戰略利益與以色列高度綁定的時候，美以之間的關係，就很難說得上對等了。以色列知道美國在中東離開自己不行，所以愈發有恃無恐。

當然，也不排除消息的泄漏，本質上是美國與以色列聯手上演的一出雙簧戲碼，就是給國際社會塑造這麼一個印象：美國已經勸了以色列，是內塔尼亞胡自己不聽勸，一意孤行，但美國本身的立場是客觀公正的，要是以色列以後在加沙捅出什麼大簍子，也跟美國無關。當然這並不具備多少說服力。美國早期對以色列的支持力度有多強，各方都看在眼裏，現在才想着去「訓斥」以色列，不過是做做樣子而已，中東其他國家不可能心服口服。

英國《經濟學人》（The Economist）11月29日也刊文指出，美國當前也面臨到許多困境，特別是如何應對這場衝突的下一階段。而為了推進落實「兩國方案」的最終實現，也為了以色列的安全考慮，文章直言，美國應當對以色列採取更強硬的態度。