中菲南海撞船｜儘快戳破美國吹的協防泡沫，不見得是壞事

近日中國和菲律賓海上力量危險相遇，雙方海警船隻在仁愛礁海域發生碰撞。另外還有菲律賓漁民和民間人士組成的聖誕慰問團試圖登上在仁愛礁坐灘的軍艦被中國船隻阻攔。美日歐等各方顯而易見支持菲律賓譴責中國。菲律賓國內的民意也達到了相當的沸騰程度，有議員呼籲驅逐中國大使。菲律賓總統小馬可斯公開說菲律賓沒有被嚇倒。不少聲音認為，未來不排除菲律賓方面會採取更加激烈的強硬的手段彰顯主權，中菲有可能在相關海域發生衝突。

菲律賓相關船隻在碰撞中損壞，菲律賓相關團體的登島礁行動被迫中斷，中國在南海展現了強大的存在，這一點菲律賓很清楚，為什麼菲律賓要強行展示主權存在，菲律賓所求是什麼？一直希望南海局勢穩定的中國會同菲律賓發生衝突嗎？

在美菲關係升温過程中，美國是佔據主動的一方，菲律賓實際上是配合者的角色，與其說菲律賓向中國發起挑釁，不如說在美國的支持下菲律賓嘗試展現主權存在。並不是所有的國家都可以獨立自主，也不是所有的國家可以在中美之間保持中立，像菲律賓這樣的國家是沒有保持中立的能力的。

2023年1月小馬可斯上任後訪華，是上任後首次正式訪問東盟以外國家。此次元首會晤並沒有起到承前啟後穩定南海局勢的作用。（新華社）

這既是指菲律賓作為一個小國，在政治方面意識形態等方面仰賴美國，造就了親美氛圍濃厚的政治社會土壤。也是指菲律賓的當政者們要做到拒絕美國保持中立是非常不容易實現的。

美國需要有國家充當在南海前線制衡中國的馬前卒，菲律賓所處的位置決定了美國必然挑選菲律賓，幾乎沒有拒絕的空間。小馬可斯的前任，杜特爾特主政菲律賓是菲律賓社會政治出現變化的開始，但這種變化遠未達到質變的程度。

杜特爾特時期中菲在南海問題上保持相對克制的狀態並不是中菲關係的常態。在海洋問題上保持克制，在菲律賓還沒有形成全面的社會共識。菲律賓目前在南海問題上立場強硬，是親美派上任後對杜特爾特政策的調整。美菲兩國簽有共同防禦條約，華盛頓一再強調，如果菲律賓部隊及其機艦遭到武裝攻擊，包括在南中國海爭議海域，美國將出兵協防菲律賓。在美國加大對菲投入之後，尤其是美國對菲律賓的承諾提升到協防爭議海域後，菲律賓有一部分人對美國抱有一定程度的幻想。

2023年7月17日下午，中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見菲律賓前總統杜特爾特。彼時卸任後的杜特爾特突然現身北京成為座上賓，不少聲音認為其擔任了秘密調停南海局勢的使命，但從後續中菲關係的進展看，這一切努力都以失敗告終了。（新華社）

與其說是菲律賓希望通過挑戰中國拿回主權，不如說菲律賓認為可以在美國的支持下讓中國做出讓步。美國對菲律賓的最新承諾能否兑現，需要在實際中檢驗。現階段，菲律賓迫切希望能夠讓美國的承諾兑現。

中國最重要的任務是破除菲律賓對美國的軍事幻想，並且告訴周邊國家，美國的軍事支援是空。目前發生的船隻碰撞事件、阻攔菲律賓相關人員登島事件，看似非常危險，實際上也是動態管理中菲矛盾的過程。對中國來說，既然無法避免南海爭端，那就迎刃而上。美國是否會協防菲律賓，會以什麼程度支持菲律賓，是各方關心的，也是中國關心的。儘快戳破美國吹的協防泡沫，不見得是一件壞事。