小馬可斯沒有南海新思路　防菲律賓生事相當於防中美開戰

近來中菲南海爭端風波再起。菲律賓總統府12月19日發布的一份聲明披露了總統小馬可斯（Ferdinand R. Marcos Jr.）在日本東京接受日本媒體採訪的內容。

小馬可斯稱中菲通過外交解決南中國海問題的努力正往「壞的方向發展」，馬尼拉必須打破舊思維，作出「範式轉移」（paradigm shift）。在爭議水域的對峙已經形成一種模式。每次事件發生後，菲律賓會採取傳統的外交手段，發送一份口頭照會，並由菲律賓大使館向中國外交部發送外交照會。「我們這已經這樣做很多年了，但進展甚微。」「我們必須做一些我們以前沒有做過的事情。我們必須提出一個新的概念，一個新的原則，一個新的想法，如此我們才能扭轉情勢。局勢正在升温，讓我們將針頭移回，模式的轉變是我們必須制定的。」

菲律賓將帶來什麼樣的南海問題處理新模式？小馬可斯政府的新概念、新原則、新想法是什麼？

對於菲律賓方面的挑釁，王毅已經將話說得非常重。（新華社）

值得注意的是小馬可斯上周末在日本東京還稱「自認涉入當前局勢的國家，應該團結起來改變思維。」「長達數年的領土爭端仍處於僵局。這是一個衝突地區。所以，這是我們必須嘗試和解決的另一件事。看看任何國家扮演什麼角色。」

雖然菲律賓主導的解決問題模式還不是很清晰，但有一個很明顯的跡象是引入其他的國家參與解決問題。這並不是什麼新的模式，是在杜特爾特政府之前阿基諾政府用過的舊手段。

而就在此風口浪尖，中國官方媒體12月20日深夜發布一條中國外長王毅應約同菲律賓外長馬納羅通話的訊息。王毅的話說得非常重，一句是「中菲關係已站在十字路口，面臨何去何從的選擇，菲方務必要慎重行事。」另外一句是「如果菲方誤判形勢，一意孤行，甚至與不懷好意的外部勢力相互勾聯，繼續生事生亂，中方必將依法維權，堅決回應。」

當菲律賓方面大張旗鼓希望借入外力解決問題時，中國方面給出的警告是不要與不懷好意的外部勢力勾連。

菲律賓總統小馬可斯上任後，中國始終積極爭取，對菲律賓的態度是保留了相當大的餘地。即便是菲律賓今年4月宣佈向美國提供四處軍事基地，中國的做法亦是痛批美國而避免將中菲關係置於不可挽回的地步。

現如今從王毅稱中菲關係站在十字路口看，中國對菲律賓的耐心即將耗盡。儘管小馬可斯2023年1月已經率先訪問中國，但他不是在中美之間保持平衡的政治家，而是持續不斷生事的始作俑者。

中國網絡照顯示菲律賓在仁愛礁坐灘的破船已經鏽蝕不堪。（圖源：南海研究論壇）

下一步，中國不只是會在反擊美國方面下功夫，如何懲罰菲律賓讓小馬可斯政府認識到問題的嚴重性，也會提上日程。

中國會不會圍困菲律賓在仁愛礁坐灘的軍艦，會不會在南海同菲律賓發生衝突，都是各方關注的焦點。中菲海上實力懸殊，在爭取實際控制方面，菲律賓並不是有優勢的一方，激化矛盾沒有任何好處。目前唯一的變數是美國對菲的軍事協防承諾延伸至了爭議海域。

中美是否會在南海兵戎相見，考驗的是中美雙方的智慧。相信中美都不會輕易將局面惡化到不可收拾的地步。這中間菲律賓是一個不可控的變量，小馬可斯政府很有可能故意製造矛盾，藉機生事，將矛盾印象不可挽回的地步。中國大概率會積極應對局勢的變化，在菲律賓生事之前就讓菲律賓看到美國協防泡沫如何破滅。

南海爭端只是中菲關係的一個顯性障礙，戳破美國的協防泡沫是中國的第一重任務。菲律賓今年4月宣佈向美國提供四個軍事基地，這很可能影響未來中國統一台灣的台海戰事。中菲如何解決南海爭端只是前奏，如果這一問題解決得好，解決美國在菲軍事基地問題，也將柳暗花明。