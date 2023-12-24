年末國際觀察：俄烏戰爭、以巴衝突｜安邦智庫

編者注：以下安邦智庫（ANBOUND）近期的「安邦100+動向」研究內容，為俄烏戰爭、以巴衝突、中美關係、中歐關係、南海問題、東盟問題等議題提供觀察、分析和預測。本篇內容為俄烏戰爭以及以巴衝突的觀察要點。



俄烏戰爭

【普京會繼續特別軍事行動直至實現目標】

普京最近在談及俄烏戰爭時說，等俄羅斯在「特別軍事行動」中達成自己的目標，就會迎來和平。這些目標指的是「烏克蘭的中立地位、去納粹化和去軍事化」。他說：「要麼我們達成協議，就某些因素（烏克蘭軍隊的規模和實力）達成一致……要麼我們用武力解決這個問題。」如果烏克蘭、美國和歐洲願意，俄羅斯將準備與他們就烏克蘭的未來進行對話，但莫斯科將繼續捍衛其國家利益；對俄羅斯而言，烏克蘭加入北約「在10年內不會接受，更不會在20年內接受」。

【歐盟峰會決定啟動烏克蘭和摩爾多瓦入盟談判的背後】

歐盟峰會12月14日決定與烏克蘭和摩爾多瓦開啟入盟談判，並授予格魯吉亞歐盟候選國地位。但匈牙利阻止了歐盟向烏克蘭提供500億歐元的援助計劃。烏克蘭總統澤連斯基說，開啟正式入盟談判的決定向俄羅斯總統普京發出了強烈的訊息。100+高端討論群組的地緣政治專家白山指出，澤連斯基強烈要求加入歐盟，多少有點牽制美國的意思，即烏克蘭並非完全靠美國，不行還有歐盟！

但這是澤連斯基自以為是的思考。

12月12日，澤連斯基同拜登在華盛頓一同見記者。（Reuters）

實際上，美國也希望看到歐盟更多的承擔起責任來，拿出更多的武器和金錢來支持烏克蘭，所以，美國才會不停的組織國防會議，協調歐洲國家援助烏克蘭。這顯示澤連斯基在國際事務方面並不成熟，只是憑着激情在演戲。實際歐盟目前討論的援助協議，至少已經說了1-2年的時間了，並且反覆被德國、法國和歐盟的官員提及，不知道的人，還以為歐盟援助烏克蘭的金錢也很多，跟美國一樣多，甚至比美國還要多。這些歐洲人沒有提及的是，那些金錢援助到今天為止都只是歐洲人的「想法」，並沒有付諸行動。

【G7密集討論用凍結的俄羅斯資金援助烏克蘭】

由於美國國會共和黨人和歐盟成員國匈牙利的反對，導致美、歐為烏克蘭提供總額超過1000億美元的重要財政援助計劃受阻。作為烏克蘭的資金來源，尤其是考慮到戰後重建的巨額成本，被西方凍結的俄羅斯資產成為一個替代選項。最近幾周七國集團（G7）官員已就動用約3000億美元的俄羅斯主權資產，進行密集磋商。美國辯稱有一條沒收俄羅斯資產的途徑「符合國際法」。英國外交部長卡梅倫也說，「非常時期需要採取非常措施」，他相信有一個「合法途徑」可以沒收俄羅斯資產，並表明如果不能說服其他G7盟友，英國可能會與美國這麼做。這一激進舉措將開啟西方對莫斯科進行金融戰的新篇章。

【歐盟通過對俄第12輪制裁方案】

歐盟理事會12月18日通過了第12輪對俄經濟和個人制裁方案。主要制裁措施包括：1、禁止直接或間接進口、購買或轉讓來自俄羅斯的鑽石，包括原產於俄羅斯或從俄羅斯出口、過境的鑽石以及在第三國加工的俄羅斯鑽石。2、歐盟出口商在向第三國（夥伴國除外）銷售、供應、轉讓或出口特別敏感的商品和技術時，在合同中禁止將這些商品和技術再出口到俄羅斯或再出口供俄羅斯使用。3、在直接支持俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的實體名單上新增了29個實體。4、擴大了有助於提高俄羅斯國防和安全部門技術水平的限制物品清單。5、進一步限制為俄羅斯帶來巨額收入、從而使其能夠繼續對烏克蘭發動侵略戰爭的商品進口。

圖為2023年11月8日，歐盟旗幟飄揚比利時布魯塞爾。（Reuters）

【美國和芬蘭強化軍事合作】

12月18日美國和芬蘭簽署防務合作協議，進一步加強兩國軍事和安全等領域合作。芬蘭外交部長瓦爾託寧（Elina Valtonen）說，協議的簽署是芬蘭與美國雙邊關係中的「里程碑」，將「增強北歐和波羅的海地區的安全」。

根據協議文本，芬蘭將開放包括空軍基地、海軍基地、訓練區、倉儲區等在內的15個區域供美方使用，以及美軍在芬蘭預先部署國防裝備和物資、確保美軍及其使用的設施和區域的安全性以及刑事司法管轄權等內容。芬蘭今年4月成為北約第31個成員國。俄羅斯總統普京警告稱，芬蘭加入北約後會出現問題，俄羅斯也將在西北部建立列寧格勒軍區作為回應。

從俄羅斯越過芬蘭邊境的無證移民人數近月急增，芬蘭懷疑俄方使用難民攻勢，關閉兩國多條陸路邊境。（Reuters）

以巴衝突

【西方盟國施壓以色列】

針對以色列在加沙地區的軍事行動，美國總統拜登說，以方的無差別轟炸正使它失去國際支持，並指以色列總理內塔尼亞胡必須改變他的強硬派政府。這是以巴衝突以來，拜登對以色列的最嚴厲批評，凸顯美以關係因加沙平民傷亡日益慘重而出現裂痕。歐盟外交高級代表博雷利也批評以色列忽視合作伙伴的呼籲，並稱以色列不應該在加沙南部採取和北部一樣的戰術。

博雷利還對美國在聯合國安理會否決呼籲加沙實施新的人道主義停火的決議草案提出批評。此外，英國外長卡梅倫和德國外長貝爾伯克發出聯合公開信，稱以色列在加沙地帶發動襲擊期間，「有太多平民被殺害」，並強調需要「遵守國際人道主義法」。法國外長科隆納也呼籲以色列「立即並持久休戰」。以色列則回應稱任何停火呼籲，都是對哈馬斯恐怖主義的「獎勵」。

2023年12月21日，以巴衝突持續，加沙上空竄起硝煙。（Reuters）

【以巴衝突或給周邊國家造成上百億美元損失】

聯合國開發計劃署的一項研究顯示，當前加沙地帶人道主義系統瀕臨崩潰，220萬人面臨直接危險；如果戰爭持續到第三個月（今年底），衝突區域周邊的埃及、約旦和黎巴嫩的國內生產總值（GDP）損失總額可能高達約103億美元，佔這三個國家GDP的2.3%；三國還將新增23萬貧困人口。如果以巴衝突再持續三個月以上，造成的損失可能會加劇。

到2024年，衝突可能會導致將近50萬人陷入貧困，埃及、約旦和黎巴嫩的GDP總損失將達到180億美元或4%。