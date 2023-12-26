年末國際觀察：南海與東盟問題｜安邦智庫

編者注：以下安邦智庫（ANBOUND）近期的「安邦100+動向」研究內容，為俄烏戰爭、以巴衝突、中美關係、中歐關係、南海問題、東盟問題等議題提供觀察、分析和預測。本篇內容為南海與東盟問題的觀察要點。



南海問題

【菲律賓望打破舊思維解決南海爭端】

菲律賓總統小馬可斯認為，中國和菲律賓通過外交解決南海問題的外交努力進展甚微，因此菲方必須打破舊思維，提出一個新概念、一個新原則、一個新想法，必須作出「範式轉移」。他呼籲與這一局勢有牽連的國家，一道作出「範式轉移」的改變。

中國外交部發言人在例行記者會上回應小馬可斯對雙邊關係的評論時說，南海最近的事態發展完全是菲律賓蓄意侵權挑釁製造事端，責任在菲方。不過他強調，南海分歧不是中菲關係的全部，中方願同菲方通過對話協商妥善管控分歧，不會關上同菲方對話接觸的大門。

【菲律賓為南海局勢升級做準備】

近來，中國和菲律賓因南海問題多次發生衝突，菲律賓武裝部隊總參謀長等人還登上仁愛礁非法「坐灘」軍艦，菲軍方甚至稱在着手制定計劃，為應對中國人員可能強行登上菲方船隻做準備。

中菲關係：2023年12月10日，菲律賓海軍警衛隊發布照片，顯示菲律賓一艘補給船在駛向中菲在南海有主權爭議的仁愛礁時，一艘中國海岸警衛隊船向它發射水炮。菲方聲稱補給船受損，需被拖走。（菲律賓海岸警衛隊 via Reuters）

菲律賓總統小馬可斯說，近幾個月來，南海緊張局勢有增無減。他還別有用心地說，一個更加自信的中國對亞洲鄰國構成了「真正的挑戰」，並強調與志同道合的盟友結成強大聯盟的必要性。

對此中國國防部說，是菲方以危險方式衝撞中國海警船導致刮蹭，並指責菲軍方人員登上非法「坐灘」軍艦是炒作行為。中菲在南海的摩擦越來越激烈，令菲律賓首富施蒂絲感到擔憂，他呼籲小馬可斯政府不要敵視鄰國，應避開陷入中美競爭的漩渦。100+平台認為，小馬可斯對中國的強硬態度，顯然已在菲律賓企業界引起不安。

【日本菲律賓加強海上安全合作】

在近日舉行的日本-東盟峰會期間，日本與菲律賓就推動兩國海上保安機構加強合作的方針達成一致。兩國政府還交換了備忘錄，內容是強化日本海上保安廳與菲律賓海岸警衛隊的訊息共享以及訓練等合作。日菲首腦還確認，為早日締結讓自衛隊與菲軍部隊相互順暢往來的《互惠准入協定》（RAA）而推進磋商。關於通過日本的友軍支援框架「政府安全保障能力強化支援」（OSA）來提供海岸監視雷達，岸田表示將切實推進。

東盟—日本紀念高峰會12月17日在東京舉行，東道主日本首相岸田文雄與新加坡總理握手。（Reuters）

東盟問題

【日本提議將日本-東盟關係提升到「新高度」】

日本首相岸田文雄12月16日在日本-東盟峰會提出，要通過三個計劃將雙方的關係提升到「新的高度」。一是通過與東盟建立夥伴關係、以官民合作的方式，實現亞洲零排放社區計劃；日本將通過「海外援助計劃」的新支援方針推動相關投資。二是啟動「東盟-日本下一代汽車工業」戰略。三是通過防務交流與合作確保印太地區的和平與繁榮，建立一個基於法治、人類尊嚴受保護的國際秩序。

峰會通過了寫入尊重法治以及加強海洋等安保合作的聯合聲明，聲明還提及確保供應鏈等擴大經濟安保領域合作。此次會議還通過了在文化交流、農業支援等約達130項領域的具體合作實施計劃。

【泰國為泰南「陸橋」項目招標】

泰國計劃為超大型「陸橋」（Landbridge）項目進行國際招標。這個龐大的基礎設施項目旨在繞開馬六甲海峽，大幅縮短印度洋和太平洋之間的航運時間。成功競標的財團將獲得50年的特許經營權。

泰國已向來自美國、中國和中東的潛在投資者推介這個雄心勃勃的項目，計劃利用高速公路和鐵路網絡，在位於馬來半島北端、坐落在泰國南部兩側的春蓬府和拉廊府各建一座深水碼頭，並把兩個港口連接起來，希望藉此把泰國打造成國際貿易的重要中轉樞紐。100+平台需要指出的是，該項目建成後，海運貿易將無須再經過馬六甲海峽，商船平均將能縮短四天航行時間，運輸成本將降低15%。

【印尼政府允許TikTok與Tokopedia測試合作模式】

日前，印尼宣佈，將給予TikTok和Tokopedia電子商務平台合作3至4個月的試行期。此前，TikTok與印尼GoTo集團建立戰略合作夥伴關係，TikTok印尼電商業務將合併到GoTo集團旗下電商平台Tokopedia的實體PT Tokopedia中，合併後的實體由TikTok控股（佔股75%）。100+平台國際問題研究者指出，「雙十二」之前，TikTok重返印尼，代價是「支付了大筆買路錢」。

這一最新風向預示，越南、馬來西亞等其它東南亞國家可能會跟進印尼的做法。但想在印尼市場砸錢的中國投資者需三思而後行，因為以往靠低價量販的打法在東南亞不再奏效。印尼政府封禁TikTok電商而後又支持TikTok電商回歸，真正原因在於保護本地經濟和印尼人更多就業機會、發展本土供應鏈。後續，印尼政府為了本地產品保持競爭優勢，或許還會對進口商品加徵關稅，使本土企業發展壯大，進而增強其在區域及世界市場的競爭力。