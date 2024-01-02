李在明遇刺「幕後兇手」是誰？　學者：或來自這兩派

2024年新年伊始，韓國政壇便傳來令人震驚的消息。當地時間1月2日，韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明在韓國釜山出席活動時遇襲，其頸部左側遭到襲擊，流血倒地。經黨內官員緊急治療，李在明神志清醒，但受傷部位仍在出血，事發20多分鐘後，他被救護車送往醫院搶救。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：熊超然



據韓聯社、韓國《朝鮮日報》等多間韓媒報道，這名男性襲擊者年齡67歲，已被當場逮捕，目前身份仍有待調查確定。他當時頭戴寫有李在明名字的藍色紙質皇冠，像支持者一樣靠近要求簽名，然後使用隨身攜帶的疑似18厘米長的兇器襲擊李在明。

上海對外經貿大學朝鮮半島研究中心主任詹德斌教授告訴觀察者網，儘管案件有待調查釐清，但政治動機還是可能性更大，此次事件可能反映出保守勢力亦或是黨內不同派別對李在明存在的不滿。特別是在當今韓國政壇，無論在朝野還是各政黨內部，都可謂是「極化嚴重」，互相對立且互不妥協。

儘管2023年以絕食24天來抗議對尹錫悅政府施政的不滿，但李在明司法官司纏身，仍讓很大一部份韓國人對其感到憂慮。不過，一旦兇手最終確定身份，或對他及其政黨產生不一樣的影響。

2022年3月10 日，韓國最大在野黨共同民主黨候選人李在明該黨總部承認在大選中落敗。（Getty）

對於韓國政局未來走勢，詹德斌則提到4月即將舉行的韓國國會議員選舉。面對民生困頓、申辦世博會失敗以及朝鮮半島緊張局勢升級等不利因素，是執政黨贏下這場「期中考試」，還是在野黨繼續把持國會多數席位，這將決定尹錫悅政府的未來乃至韓國未來一段時期的內政外交走向。

據《朝鮮日報》報道，李在明1月2日在釜山發表應繼續開發加德島新機場的言論後準備乘車離開，支持者們高呼「加油」，記者詢問他對組建新政黨的立場。這時，襲擊者穿過人群，裝作支持者微笑着向李在明索要簽名，隨後向李在明猛撲過去，攻擊他的左頸後部。李在明當場倒在地上，血流不止。

周圍目擊者稱，「我以為他是一個熱情的支持者」，「看到李在明流了很多血，我非常震驚」，「他看起來不像一個瘋子，但他突然發動了襲擊」。

圖為2022年3月8日，韓國共同民主黨黨魁李在明在韓國首爾競選總統時，在競選集會上發舉起拇指拍照。（Reuters）

對於這突發事件，詹德斌分析指出，具體原因當然有待調查，但從目前情況推測，政治動機的可能性還是更大。

第一種可能性是，韓國保守派勢力對李在明的不滿。因為釜山是韓國傳統的保守地區，李在明是國會多數黨黨首，與執政黨和韓國總統尹錫悅存在嚴重對立。

第二種可能性是，共同民主黨黨內一些人對李在明不滿。因為就在前兩天，共同民主黨前黨首、韓國前總理李洛淵與李在明談判破裂，黨內出現分黨危機，李洛淵和部份黨員要求李在明辭去黨首職務，遭李在明拒絕，李洛淵稱要成立新黨。

事實上，不論兇手具體身份如何以及作案是否有政治動機，李在明如今遇襲，時間點也非常敏感。

從2024年1月1日起，韓國第22屆國會議員選舉進入倒計時100天。這是韓國上半年最重要的政治議程，選舉結果將影響韓國未來一段時期的內政外交走向。本屆選舉既是對進入執政第三個年頭的尹錫悅政府進行的中期評價，也是對在國會佔據多數席位的在野黨的評估，朝野能否重拾民心將面臨考驗。

詹德斌指出，目前韓國政壇可以用「極化政治」來描述，執政黨和在野黨極化，執政黨和共同民主黨內部也是兩派對立，互不妥協，而此次遇襲事件發生，也不會改變大的政治框架格局。不過他提到，兇手的身份，或對共同民主黨和李在明個人產生不一樣的影響。

「如果襲擊者是保守派激進份子，這對李在明和共同民主黨鞏固地位都是有利的，如果是共同民主黨內部的激進份子，則有助於李在明整合本黨，也許在一定程度上會讓企圖分裂的派系三思而後行。」

對於李在明而言，過去的2023年在他身上發生許多大事件。現年59歲的他，從2023年8月31日開始「無限期」絕食，長達24天，以抗議尹錫悅的施政，並向政府提出3項要求：對破壞國民生計和民主的行為進行道歉；對日本核污水排海表示反對；徹底改組內閣。

另一方面，李在明也捲入涉嫌貪腐、瀆職、受賄等醜聞，官司纏身，導致其政黨支持率大幅下降，對尹錫悅政府的牽制力也在下降。

圖為2022年3月8日，韓國共同民主黨黨魁李在明在韓國首爾競選總統時，在競選集會上發表講話。（Reuters）

被視為「文在寅接班人」的李在明，是韓國進步派政治人物及律師，共同民主黨黨員、黨代表，現任共同民主黨黨首、韓國國會議員。2021年10月，李在明成為當時執政黨共同民主黨總統候選人，但最終以25萬票、不及1%的微弱劣勢輸給尹錫悅。

詹德斌認為，觀察韓國國內政治氣氛，李在明看似引人關注的絕食抗議並未給其帶來多少人氣和支持度，反而人們對他的司法問題憂慮較多，但同時也有一部份人確實覺得，李在明的問題背後，也存在着很多的政治操弄。

2023年3月，韓國檢方以李在明涉嫌瀆職、受賄等對其提起公訴。檢方認為，李在明2010年至2018年擔任京畿道城南市市長期間，涉嫌幫助一間民營企業獲取高額利潤，並導致市屬企業出現4895億韓圜（約29.3億港元）的財務損失，被指控違反反腐法，並被指控犯有瀆職罪。

此外，李在明在2014年10月至2016年9月兼任城南FC足球俱樂部主席期間，涉嫌利用職務之便為贊助商提供建築審批、土地用途變更等便利以換取巨額贊助。針對相關指控，李在明自稱無辜，並表示這是尹錫悅政府在搞政治迫害、利用檢察機關打擊政敵。

2023年9月19日，尹錫悅批准法院申請拘捕首李在明的要求書；9月27日，韓國首爾中央地方法院駁回檢方對李在明提出的批捕申請，決定不予批捕；10月12日，韓國首爾中央地方檢察廳以涉嫌腐敗和瀆職罪名起訴李在明；10月16日，韓國檢方以「教唆偽證嫌疑」追加起訴李在明。

韓荷半導體同盟：韓國總統尹錫悅2023年12月13日在荷蘭海牙與荷蘭首相呂特（不在圖中）一同出席記者會。韓國與荷蘭發表聯合聲明，宣布結為「半導體同盟」。（Reuters）

然而，韓國總統尹錫悅的日子也不好過。詹德斌認為，自上台執政以來，尹錫悅政府在各方面都表現得差強人意，預計2024年也不會有什麼新的起色。

過去的一年，韓國申辦2030年世博會失敗可謂是尹錫悅政府的最大的敗筆。與此同時，韓國國內民生困頓、朝鮮半島緊張局勢加劇而導致安全憂慮上升、政府用人失敗以及執政黨分裂等等，這些因素都導致尹錫悅政府備受質疑，支持率也不斷下滑。

目前來看，4月的國會議員選舉結果，將決定尹錫悅政府的未來。韓聯社指出，若執政黨國民力量黨獲得過半席位，政府和執政黨將掌握政局主導權，加速推進曾遭在野黨阻撓的施政立法，從而穩控國政，為打造新一屆政權鋪路。與此相反，若共同民主黨成功守住國會大勢，尹錫悅政府恐將提前陷入「跛腳鴨」困境。

圖為2023年11月16日，日本首相岸田文雄與韓國總統尹錫悅在美國加州三藩市出席亞太經合組織（APEC）峰會莆期間握手。（Reuters）

當地時間1月2日，在李在明遇襲發生後的第一時間，尹錫悅立即就此事件作出回應。他表示，這是萬萬不可發生的事情，他對李在明的安危表示憂慮。

同時，尹錫悅指示警方等相關部門迅速進行調查查明真相，並盡全力為移送和搶救醫治李在明提供幫助。尹錫悅強調，不管在何種情況下，韓國社會決不能容忍類似暴力行為。

韓國執政黨國民力量黨緊急對策委員會委員長韓東勛表示，「在我們的社會中發生了不該發生的事情」，韓國警方應嚴格、迅速地揭露真相，並追究涉事人員的責任。他補充道：「我和國民力量黨的黨員們衷心祝願李在明早日康復」。

國民力量黨發言人朴正河也表示，這次襲擊「在一個自由民主的國家是不可接受的」，必須採取果斷行動防止此類事件再次發生，「希望李在明的傷情並不嚴重，祝他早日康復」。

圖為韓國共同民主黨前黨首李洛淵7月5日在Youtube宣布參選2022年總統大選。（Youtube@이낙연TV）

共同民主黨前黨首李洛淵則在Facebook發文表示，對李在明遇襲感到「無法抑制的震驚和憤怒」，並「真切地祝願他早日康復」。

共同民主黨院內代表洪翼杓向議員發送短訊說「不要激動」，並表示將迅速查明李在明的病情和與領導層協商黨的運作情況，在1月3日的黨內會議上報告。他呼籲除對李在明表達早日康復的言辭外，應避免對事件進行政治解讀和提及嫌疑人。