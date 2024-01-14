國際原油價格在新的一年「易跌難升」

2023年的全球原油市場可以說頗不平凡。在2022年原油價格一度突破120美元的情況下，2023年初很多市場機構都預期，在需求增長的情況下，2023年國際原油價格會重新回到100美元以上。不過，2023年全年來看，原油價格的趨勢在多重影響之下，卻出現了戲劇性的轉變。

進入2024年，國際油價則接連大幅震盪，1月8日，國際油價中，WTI原油期貨和布蘭特原油價格均大幅下降約4%。WTI原油期貨2月交貨價下跌4.7%至70.29美元/桶，倫敦布蘭特原油期貨3月交貨價下降3.8%至75.73美元/桶。此前，沙特全面下調2月份出口原油官價，被認為是油價大幅下挫的主要原因。國際油價的不斷波動，使得市場對2024年原油市場的穩定，以及油價波動衝擊經濟更加擔心，使得2024年全球經濟蒙上一層陰影。

如果回顧2023年的情況，國際油價從年初開始曾出現了兩輪波動。以沙特為首的OPEC+國家推動減產，希望維持油價在80美元以上，在9月份曾一度將油價推至接近100美元的高位。9月末，北海布蘭特原油期貨價格也曾接近97美元。但之後，油價則一路向下，再次回到80美元之下，布蘭特原油價格在2023年12月份一度接近75美元/桶。再次回到80美元以下，使得2023年全年的價格水平在年末出現下降。

2023年12月6日，俄羅斯總統普京12月6日到沙特訪問，與王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面。（Reuters）

在中化能源首席經濟學家王能全來看，2023年國際油價出現變化，主要源自幾個方面，一方面美聯儲加息見頂態勢日趨明顯的情況下，導致以美元計價的原油價格由強轉弱。特別是市場對美聯儲可能降息的預期增加，帶動油價自四季度開始回落。另一方面，不能忽略的是，隨着美國原油生產能力的不斷恢復，使得非OPEC國家的原油產量不斷提高，抵消了OPEC+的減產努力。標普全球大宗商品的數據顯示，2023年全球日均石油需求量增長190萬桶，非OPEC+產油國的日均供應量增加了250萬桶，主要因美國、巴西和圭亞那的產量創下歷史新高。這一變化，使得OPEC+依靠減產維持油價的努力變得越來越困難。

10月以來，中東衝突加劇，對國際原油的供應帶來一定影響，但如安邦智庫（ANBOUND）的研究人員曾經指出的，這一地緣風險並不會對國際油價帶來更大的衝擊。其原因仍然在於美國原油生產能力的不斷擴張。雖然紅海危機使得原油運輸受到影響，但這實際上進一步促進了美國原油進入歐洲市場，並不能影響基本的供需平衡。

圖為2017年4月24日，埃及開羅東部一艘貨櫃船駛向紅海。（Reuters）

美國能源情報署（EIA）的最新可獲數據顯示，截至2023年10月，美國石油日產量已增至約1320萬桶，比2022年同期增加了近90萬桶。與此同時，圭亞那和巴西2023年也迅速增加了產量，不過增幅都不及美國頁岩油。美國方面不僅不斷增加石油儲備，同時還擴大了對歐洲的出口，使得OPEC+難以依靠減產來推高油價。在西方對俄制裁後更多俄羅斯原油流向亞洲的情況下，最近荷蘭、英國、意大利、西班牙、法國、德國等一些國家擴大了對美國原油的進口。Kpler數據顯示，自2022年同期以來，美國運往歐洲的石油量猛增了34%，比俄羅斯入侵烏克蘭之前更是大增82%。

紅海危機影響中東原油向歐洲的供應，這將進一步試探歐洲的需求轉向運輸更為穩定的美國方面。這一變化意味着，和此前中東地緣衝突導致的世界石油危機時期所不同，美國作為全球最大的原油生產國，其對原油價格的影響力正日益增強，和傳統的OPEC+方面正就國際油價的定價權展開激烈的爭奪。

位於加州洛杉磯的Inglewood油田。（Reuters）

對於2024年而言，供需之間仍然存在着供大於求的情況。在全球經濟放緩的大趨勢下，整體的原油需求增長將進一步放緩。2023年12月，美國能源訊息署（EIA）下調對今明兩年油價的預期。EIA預計2023年布蘭特原油價格為82.40美元/桶，此前預計為83.99美元/桶；預計2024年布蘭特原油價格為82.57美元/桶，此前預計為93.24美元/桶。

雖然OPEC+承諾大力減產，但在OPEC+竭盡全力削減產量的同時，美國、加拿大產量創紀錄。有業內人士認為，OPEC+也有可能在明年突然「轉向」，向市場釋放更多石油，讓價格大跌，以倒逼OPEC+以外的產油國減產。特別是可能重演10年前主動降價，擠出美國頁岩油產能的一幕。這種情況下，2024年的全球原油市場可能會有更多波動，但國際原油價格更有可能在波動中不斷下行。

最終分析結論：

經過了2023年國際油價的「先漲後跌」之後，進入2024年，國際油價則接連大幅震盪，1月8日，國際油價中，WTI原油期貨和布蘭特原油價格均大幅下降約4%。WTI原油期貨2月交貨價下跌4.7%至70.29美元/桶，倫敦布蘭特原油期貨3月交貨價下降3.8%至75.73美元/桶。在全球能源需求放緩，美國等非OPEC+國家產能不斷釋放的情況下，OPEC+依靠減產維持油價的效果日益減弱，使得在新的一年國際油價「易跌難漲」，面臨更為劇烈的波動。

本文原載於安邦智庫2024年1月9日的每日金融欄目

