金正恩將韓國列為頭號敵國有三重潛台詞

撰文：鄭真
出版：更新：

朝鮮領導人金正恩近來在對韓國表態時釋放了一系列重磅訊息：廢除祖國和平統一委員會、民族經濟合作局和金剛山國際旅遊局等朝韓事務機構；應完全切斷京義鐵路線；應當拆除位於平壤南部關口的「祖國統一三大憲章紀念塔」，從朝鮮民族歷史中徹底摒棄「統一、和解、同族」概念；憲法有關條文應明確禁止居民使用「三千里錦繡江山」「八千萬同胞」等誤導韓朝為同族的詞彙，應刪除朝鮮憲法中「北半部」「自主、和平統一、民族大團結」等措辭。

這一切變化都來源於朝鮮要將朝韓關係重新定位。根據金正恩2023年12月30日在勞動黨八屆九中全會上所作報告，朝韓關係「再也不是同族關係」，而是完全敵對關係。朝鮮第十四屆最高人民會議第十次會議1月15日在平壤舉行。金正恩再次表示，應在朝鮮憲法中將韓國定義為「頭號敵國」和「永遠的主敵」。

改變對韓國關係定位有兩層意義，一是朝韓關係不再是南北同族關係，二是韓國是主要敵人。

朝鮮領袖金正恩在平壤勞動黨總部出席八中九屆全會，朝中社2023年12月31日發布。（Reuters）

不少分析認為朝鮮放棄同胞定位，並將韓國列為主要敵人，是放下同胞包袱，將對韓國展開軍事行動的前奏。

在筆者看來，朝鮮不再稱朝韓關係為南北同胞關係，是一種承認分治事實的行為，是將朝韓歸為國與國關係的一種表達，在這種表達中，國與國的關係需要和平共處，而不是同化吃掉對方，暗含實際上放下統一宏大目標，朝鮮不會隨時可能對韓國進行統一打擊的隱形承諾。這是朝鮮主動釋放的政治善意。

如果從統一的歷史任務中解套，從統一對方的政策目標中解套，那「冷戰」轉為和平共處就有一定機會實現。

朝鮮不再囿於南北關係後，韓國如果不改變南北關係的定位，那麼朝鮮單方面的動作是沒有意義的。朝鮮必然會採取動作逼韓國正視現實。軍事摩擦或者緊張局面可能是朝鮮的手段。讓韓國意識到必須改變兩國的敵對軍事關係，重構和平共處的關係，而不是在軍事武裝統一的歷史包袱中無法脱身。

朝鮮外務相崔善姬2024年1月16日率領代表團，與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）及其他俄方代表在莫斯科會面。（Reuters）

從現階段國際形勢看，如今朝鮮並不是不能接受半島摩擦。朝鮮要發展同俄羅斯的關係，而俄羅斯不只是需要朝鮮的軍需物資供給，更需要朝鮮在戰略上策應。朝鮮半島有事對美國來說是壓力，美國政府在烏克蘭危機、以巴衝突紛紛爆發之後是否願意看到朝鮮半島有事？答案顯然是否定的。如果朝鮮和韓國有衝突有摩擦， 將是從戰略全局對美國的一次挑戰。中國實際上也樂見朝鮮出面挑戰美國、削弱美國的信譽。

而從長遠來看，韓國被列為主要敵人，暗示了朝鮮的精明打算。以往朝鮮將美帝國主義列為主要的敵人。現如今將敵人具體為韓國，實際上也說明美國已經不是朝鮮的主要敵人。在中美結構性矛盾愈發突出、朝鮮和俄羅斯關係將大幅度提升的當下，朝鮮將主要敵人改為韓國，有避免被中俄綁上對美戰車的考量。

不將美國列為主要敵人是對美國伸出了橄欖枝，向中俄靠攏過程中對美國釋放善意，使得朝鮮有在美國和中俄之間來回謀利的可能。朝鮮希望在大國政治間謀取利益，而不是困於朝鮮半島的冷戰站隊格局。因此將韓國列為主要敵人有助於調整朝鮮在全新國際格局中的位置。

放棄南北敘事承認分治現實　金正恩解決朝鮮半島問題的新思路尹錫悅批評金正恩定義韓朝敵對關係　警告加倍奉還金正恩：韓國是永遠的頭號敵人　關閉兩國事務機構
金正恩
朝韓關係
分析評論