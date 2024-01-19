朝鮮水下核武器系統試驗不等於水下核試驗

朝鮮國防省發言人1月19日當天通過朝中社發表談話時稱，朝軍進行了「水下核武器系統」試驗，反制韓美日日前在濟州附近公海上進行的海上聯演。發言人稱，「國防科學院水下武器系統研究所在朝鮮東海水域進行了正在研發的『海嘯-5-23』水下核武器系統的重要試驗」。

朝鮮2023年3月曾發布研製完成「海嘯-1」並首次進行試驗的消息。

朝中社2023年3月24日曾報道說，朝鮮于21日至23日進行一系列軍事訓練活動，包括新型水下攻擊武器系統試驗，動用了名為「海嘯」的核無人潛水攻擊艇。朝中社稱，此次試驗在朝鮮咸鏡南道利原郡海岸進行，沿着朝鮮東海設定的橢圓及八字形航線在80米至150米深度潛航59小時12分鐘，3月23日下午到達假想敵人港口的洪原灣水域目標點，試驗戰鬥部水下爆炸。核無人潛水攻擊艇的所有戰術技術數據和航行技術指標都得到正確評估，其可靠性和安全性獲得驗證，打擊能力得到證明。

2023年4月朝鮮曾發布「海嘯-2」相關試驗訊息。

朝中社2023年3月24日報道，朝鮮21日至23日對被命名為「核無人潛水攻擊艇『海嘯』」的潛水式核戰略武器系統進行試驗。（朝中社）

據朝中社2023年4月8日報道，朝鮮國防科學研究機構4日至7日進行潛水式戰略武器系統試驗。報道稱，4日下午，核無人潛水攻擊艇「海嘯-2」型在咸鏡南道金野郡加津港投入試驗，航行距離設計為1000公里。該艇沿着橢圓及「8」字形軌道潛航71小時6分，並於7日下午到達咸鏡南道端川市龍台港近海，試驗用戰鬥部在水下成功引爆。

此後朝鮮沒有披露「海嘯」相關的試驗訊息。此次朝鮮軍方稱正在研發的『海嘯-5-23』水下核武器系統。或許暗示朝鮮的水下核武器系統「海嘯」的研發工作已經更新迭代到了第五代。

而和2023年3月與2023年4月朝鮮詳細公布了相關的試驗時間和結果不同，此次試驗朝鮮官方迄今為止沒有公布相關細節。

前兩次朝鮮進行「海嘯」相關試驗時，只是公布試驗訊息，並未將試驗歸結為對美日韓的反制或者是報復。朝鮮將此次試驗歸結為對美日韓的反制，是不同尋常的。

朝鮮領導人金正恩在2021年勞動黨八大報告中曾談及朝鮮今後快速發展國防工業的核心構思和重大戰略任務。「下一步要高度重視核技術，同時進一步推動核武器小型輕量化、戰術武器化，研製適合現代戰爭的各種戰術核武器，並持續推進超大型核彈頭生產。報告提出，在不久後的將來應用高超音速滑翔飛行導彈彈頭的任務、按計劃推進潛射及陸基固體燃料發動機洲際導彈研發工作以及研發核潛艇和潛射核戰略武器的任務。

朝中社於2024年1月10日，發布金正恩視察軍工廠的照片。（朝中社）

上文提到的「海嘯」核無人潛水攻擊艇，是朝鮮的核潛艇研發計劃的一部分。將其歸結為對美日韓的反制，略顯牽強。朝鮮此舉或許是為了提醒美日韓——朝鮮的核武器威懾能力正在多元化，有針對性美日韓進行海上核打擊的能力。

但水下核武器系統試驗，並不等於水下核試驗。水下核試驗是指將核裝置送至水下預定深度進行的爆炸試驗，是不同於地上核試驗、地下核試驗、高空核試驗的一種核試驗。水下核武器系統試驗是為了開發水下核武器而進行的相關試驗，可能是動力試驗，也可能是無人化試驗，也有可能是核武器水下性能試驗。

從朝鮮過去兩三年公開進行了洲際彈道導彈等試驗，但沒有公開進行核潛艇試驗看，朝鮮水下核武器的研發進度和威懾力到底如何有待觀察。2023年9月6日，金正恩曾親自主持一款名為金君玉英雄號戰術核攻擊潛艦的下水儀式。這艘核潛艇事實上是常規動力潛艇，而非核動力。去年朝鮮進行的「海嘯-1」「海嘯-2」試驗，完成了戰鬥部水下爆炸。如今朝鮮進行「海嘯-5-23」系列水下核武器系統試驗，是核彈頭水下小型化試驗，還是核動力試驗，未可知。

朝鮮領導人金正恩去年訪問俄羅斯後，俄朝關係迅速升温。在朝鮮外相崔善姬訪問俄羅斯後，俄羅斯總統普京據稱將訪問朝鮮，俄朝將開展所有領域的合作包括敏感領域。未來朝鮮會否向俄羅斯尋求一些關鍵技術的合作備受關注。