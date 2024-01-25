是誰不想讓加沙戰爭停下來？

以色列同哈馬斯的衝突已經持續近四個月，如何停火一直是各方關注的焦點。前不久有報道稱，以色列與哈馬斯圍繞在加沙地帶停火一個月的談判取得進展，在此期間雙方遭扣押人員將獲釋。

但1月24日，以色列政府一名發言人對近日有關加沙地帶停火的媒體報道予以否認。以色列總理內塔尼亞胡24日表示，以色列將繼續推進在加沙地帶的軍事行動，直至獲得「完全和絕對的勝利」。內塔尼亞胡強調，加沙地帶軍事行動的目標是「推翻哈馬斯，並讓所有被扣押人員回家」。

內塔尼亞胡政府為了維持政權的穩定是不願意停火的。但是迫於國際輿論壓力，在完成第一個階段的軍事報復後，以色列從加沙撤出了一部分武裝人員，戰爭的烈度已經降低，巴勒斯坦人的死傷人數已經降了下來。維持交戰狀態，而不是徹底終結戰事，一方面給了國際社會一個交代，另一方面維持了拒不妥協的強硬姿態。這是以色列目前能夠做到的。

2024年1月7日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在特拉維夫出席內閣會議。 （Reuters）

而從美國國務卿布林肯一次又一次訪問中東看，穩定的中東局勢是拜登政府在大選年的需要，停火是美國支持以色列自衛之外沒言明的迫切訴求。儘管加沙的人道主義危機有所緩解，但是支持以色列進行戰爭是拜登競選過程中不斷受到批評的一個議題。全面停火、結束戰爭才能滿足拜登政府的訴求。

表面看，是以色列公然違背美國的意志不願意停火。事實上，不只是以色列不願意停火，加沙戰事本身已經不是問題的核心，問題的核心是各方在圍繞加沙戰事做文章。

胡塞武裝並沒有在以色列出兵加沙一開始就製造紅海危機，而是在以色列進行了轟轟烈烈的第一階段戰事備受國際社會指責之際才動手的（編按：胡塞在加沙戰爭初期有嘗試向以色列方向作出無人機和飛彈攻擊。）。胡塞武裝表面上要用武力為巴勒斯坦人民伸張正義，實際上是讓以色列難以有後退的空間和台階。以色列為了展示強硬也不會收手，更難以退縮。胡塞武裝出手，相當於刺激以色列必須繼續進行軍事行動。胡塞武裝的行動除了襲擊一些以色列和美國船隻，製造了安全危機，並沒有很多實質性的人員傷亡。大有製造緊張局勢，讓美國不得不出面，不得不捲入的意圖。現如今美國和英國還擊胡塞武裝，其實正中了圈套。

也門胡塞武裝（Houthis）2023年11月19日在紅海南部扣押貨船Galaxy Leader，其成員以直升機登船畫面翌日曝光。（Reuters）

胡塞武裝的背後有伊朗的支持。伊朗和胡塞武裝的意圖是什麼？並不是要同美國和以色列攤牌。加沙戰事讓美國和以色列在國際社會名譽掃地，被釘在了戰爭的恥辱柱上。以前歷次以巴衝突，美國和以色列想打就打，想停就停。現如今伊朗的作為就是告訴美國，不是美國想停就能停的。伊朗在美國從中東戰略撤退的過程中逐步展現大國的存在感。戰事拖得越久對美國越不利。伊朗支持的胡塞武裝的行為意在讓美國下不了台，抓住機會削弱美國，並同美國談條件。

阿拉伯國家中舉足輕重的國家沙特在加沙停火一事上的動作非常小，是沙特不願意加沙實現和平嗎？並不是。和平固然重要。但有伊朗出面同美國鬥法，沙特等阿拉伯國家完全沒有必要大張旗鼓介入其中。中國和俄羅斯等域外大國從道義上絕對支持加沙和平，問題是局勢已經發展為新的代理人戰爭。當加沙的人道主義危機在國際社會的逼壓下已經得到緩解後，更復雜的政治鬥爭並不是各方願意參與的。更何況削弱美國同樣符合中俄的利益，此時此刻，作壁上觀就是最好的選擇。

因此，綜合來看，加沙衝突不是一時半刻就可以完全停止的，美國已經騎虎難下。