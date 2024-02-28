全球軍費快速增長　「2%現象」成主流意味什麼？︱專家有話說

當前，全球軍費正處於快速增長期，一國軍費開支佔國內生產總值（GDP）的2%正成為一種「現象」。「2%現象」遍地開花，折射出「不安全感」正在全球瀰漫。多國軍費的非理性增長，或再次引發全球軍備競賽，加劇全球安全、發展困境。



本文獲「中國現代國際關係研究院」微信公眾號授權轉載，作者為世界政治研究所研究員趙敬雅



多國軍費開支向「2%」看齊

2023年，全球軍費開支又創新高。英國智庫國際戰略研究所（IISS）近日發布報告顯示，2023年全球軍費開支達到創記錄的2.2萬億美元，較上年增長9%。報告稱，2024年，這一數字還將持續增長。

歐洲國家是全球軍費快速上漲的重要推動力量。在北約（NATO）國家中，軍費開支「2%現象」尤為明顯。自2014年北約設定「軍費開支至少佔GDP的2%」目標以來，北約歐洲成員國的軍費開支已增加32%。2014年，北約國家中僅有美、英兩國達到2%目標，到2023年，已有10個成員國達標。為向2%目標看齊，法國、德國、比利時、荷蘭、西班牙等國近年來大幅增加國防預算。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）日前宣布，2024年將有18個北約國家實現其軍費開支佔GDP2%的目標。

美國仍是全球頭號軍費開支大國。美國軍費開支常年維持在其GDP的3%以上，以絕對優勢穩居全球第一。美國2023年軍費開支約佔全球軍費開支總額的40%，其2024財年國防預算高達8,860億美元，比上一財年增加近300億美元，再次刷新記錄。

亞太地區亦出現軍費增長熱。日本計劃到2027年將防衛費翻倍，達到GDP的2%，其2024財年防務預算較去年大幅提升16.5%。韓國發布《2024至2028年國防中期計劃》，計劃未來5年投入約2,700億美元用於軍費開支。澳洲計劃到2026年將國防開支增加至GDP的2%以上，又於近日宣布未來10年額外增加111億澳元國防開支，以建設「二戰以來最大規模艦隊」。

圖為2022年10月31日，參與美韓聯合空中演習的韓國空軍KF-16戰機。（Getty）

「不安全感」在全球瀰漫

「2%現象」遍地開花，折射出「不安全感」正在全球瀰漫。受地緣政治動盪、大國競爭等因素影響，愈來愈多的國家將「安全」視作稀缺資源，追求提升「武力值」以確保自身安全。

地緣政治衝突頻發，強烈的不安全感驅使多國調整國家安全戰略。2022年烏克蘭危機爆發，歐洲地緣政治意識空前覺醒，深感和平與安全的實現必須「以硬實力為後盾」。歐盟《安全與防務戰略指南針》、德國首份《國家安全戰略》、英國新版國防戰略文件等一系列危機爆發後出台的戰略文件，無不在重新強調軍事安全的必要性和緊迫性，計劃大力發展軍事力量以提升自身「免遭威脅的能力」。

大國競爭日趨激烈，軍事硬實力的重要性前所未有突顯。軍事實力是美國霸權地位的核心支撐之一。為維護全球霸主地位，美國在持續增加國防投入，提升國防生產、科技創新能力的同時，也促使盟友積極分擔防務責任。美國將「2%」的軍費開支目標下沉到關鍵盟友身上，鼓勵煽動其北約盟友、日本、韓國、澳洲等擴大國防開支、提升軍事實力。

未來一段時期，全球軍費開支仍將快速上漲，主要國家間軍事競爭也將加劇。一方面，烏克蘭危機、巴以衝突等地緣衝突頻發，各國對國防軍備的需求空前增加，軍費開支勢必上漲。為提升對烏克蘭等國的武器援助水平，美歐國家將加大對軍工企業的投入，提升武器裝備、彈藥等生產產能。另一方面，受大國競爭驅動，各主要國家將繼續砸重金提升自身軍事硬實力。核力量、先進武器裝備、新興關鍵技術等已成為大國軍事競爭的關鍵領域。

圖為2022年9月29日，參與美韓聯合海軍演習的美國航空母艦「列根號」（USS Ronald Reagan）。（Getty）

勿讓安全與發展「雙輸」成為現實

《2024年慕尼黑安全報告》將「雙輸？」定為主題，指出在地緣政治緊張加劇、經濟不確定性上升的情況下，許多國家將相對收益的多少而非整體利益的增加視作首要考慮，由此導致「雙輸」趨勢向全球多領域、各地區蔓延。當前，部份國家過分追求所謂絕對安全而盲目增加軍費開支，非但無法緩解其安全焦慮，反而將加劇全球安全困境，最終造成「雙輸」甚至「多輸」的局面。

軍費的非理性增長，或再次引發全球軍備競賽。這將加深國家間不信任、助長陣營對抗，讓本就嚴峻的地緣政治形勢更趨惡化。英國國際戰略研究所報告顯示，2023年全球地區衝突和地方衝突多達183處，創近30年之最。2024年，烏克蘭危機、巴以衝突延宕，全球安全形勢仍不容樂觀。不僅如此，發展和安全相輔相成，安全困境之下，全球發展也難實現。一國為維持軍費開支快速增長，很有可能以犧牲經濟發展、社會福利等方面的投入為代價。同理，國際社會對軍備競賽的投入愈多，對維護和平、減貧、應對氣候變化等全球事務的投入就愈少。

人類是不可分割的安全共同體。一味謀求自身所謂絕對安全，只會導致更加嚴重的安全困境乃至發展困境。各國應當秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，攜手構建均衡、有效、可持續的安全架構，反對把本國安全建立在他國不安全的基礎之上，共同努力建設一個持久和平、普遍安全的世界。