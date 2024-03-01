中國要警惕在6G標準制定中被西方排斥在外

第六代通信技術（6G）是影響人類社會發展的下一代通信技術，將成為未來訊息社會發展的重要基礎和競爭領域。目前，部分國家對6G技術的研發已經開始，對於相關技術標準的制定和應用規範也已經在綢繆之中。

據美國白宮2月26日消息，美國、澳洲、加拿大、捷克、芬蘭、法國、日本、韓國、瑞典和英國等十國發布聲明，就6G無線通信系統研發的共同原則達成一致；並認識到，通過共同努力，我們可以支持開放、自由、全球、可互操作、可靠、有彈性和安全的連接。我們呼籲其他政府、組織和利益相關者與我們一起支持和維護這些原則。合作與團結是解決6G發展面臨的緊迫挑戰的關鍵，我們在此宣佈，我們將在各國採取相關政策，鼓勵第三國採取此類政策，並推動研發和應用，滿足以下共同原則的6G網絡標準化：

一、值得信賴的技術和國家安全的保護。6G技術得到安全和彈性技術的支持，作為更廣泛的安全可信通信生態系統的一部分，提高參與政府和合作夥伴保護國家安全的能力。

據美國白宮2月26日消息，美國、澳洲、加拿大、捷克、芬蘭、法國、日本、韓國、瑞典和英國等十國發布聲明，就6G無線通信系統研發的共同原則達成一致。（白宮網站截圖）

二、安全、有彈性且保護隱私。由擁有系統網絡安全方法（包括通過使用技術標準、接口和規範）的組織開發的6G技術；設計安全等方法能夠確保基本服務的可用性；以及設計用於安全故障和快速恢復的系統。6G技術可靠、有彈性、安全並保護個人隱私。6G技術和架構為通信網絡提供高水平的安全性，包括減輕網絡複雜性或攻擊面更大帶來的潛在風險。

三、全球行業主導的包容性標準制定和國際合作。6G技術建立在全球標準、接口和規範的基礎上，這些標準、接口和規範是通過公開、透明、公正和基於共識的決策過程制定的。6G技術基於尊重知識產權的全球標準，促進可持續性、可訪問性、包容性參與、互操作性、競爭力、開放性和安全性。

四、合作實現開放和互操作的創新。6G技術使用符合全球行業主導和包容性標準制定與國際合作原則和接口規定的標準，以實現不同供應商的產品（包括軟件和硬件）之間的無縫互操作性。6G技術認識到國際合作在促進開放、安全、彈性、包容性和可互操作網絡（例如開放無線電接入網絡，簡稱O-RAN）以及安全、彈性、包容性和可持續6G生態系統方面的重要性。6G技術受益於聯合研究、開發和測試，並利用虛擬化、軟件定義網絡、人工智能等創新技術。

2月26至29日，2024年的世界移動通訊大會（MWC）在巴塞羅那舉行。（Reuters）

五、經濟性、可持續性和全球連通性。6G技術可實現節能部署和運行，提高環境可持續性、設備的可修復性和可回收性，以及支持社會可持續發展所需的負擔能力。6G技術可通過規模經濟等機制獲得，通過標準化和競爭環境實現，能夠彌合數字鴻溝，提供可靠的覆蓋範圍和一致的體驗質量，儘可能減少服務水平的差異，同時允許創新用例。6G技術有助於增強其他行業和部門的能力，通過促進數字化轉型來減少對環境的影響。發展中國家可以廣泛使用6G技術。利用衛星和高空平台站（HAPS）等非地面網絡（NTN）的 6G技術。

六、頻譜與製造。擁有安全且有彈性的供應鏈的6G技術。6G技術可與多家軟件和硬件供應商合作，促進ICT價值鏈以及計算和連接連續體的所有要素的全球競爭市場。6G技術可以利用新的頻譜分配或已分配給無線服務的頻譜。6G技術可有效利用頻譜，並在設計上納入頻譜共享機制，以便與現有服務提供商共存。

與此同時，涉及到新一代通信技術的另一個聯盟AI-RAN（無線存取網絡），於當地時間2月26日在西班牙巴塞羅那召開的2024年世界移動通信大會（MWC2024）上成立。據報道，為搶攻近百億美元電信網絡商機，AI晶片龍頭英偉達（NVIDIA）進攻電信版圖，攜手亞馬遜網絡服務公司（AWS）、安謀（ARM）、軟銀、愛立信、諾基亞、三星電子、微軟和T-Mobile等科技巨頭成立AI-RAN聯盟，將AI技術整合到蜂巢網絡中，提高網絡驅動能力，改造電信基礎設施。

AI晶片龍頭英偉達（NVIDIA）進攻電信版圖，攜手亞馬遜網絡服務公司（AWS）、安謀（ARM）、軟銀、愛立信、諾基亞、三星電子、微軟和T-Mobile等科技巨頭成立AI-RAN聯盟。（網站截圖）

業界認為，AI-RAN聯盟可望讓AI從雲走向端，預料未來基地台設備的運算強度可能會進一步提升，將拉高電源晶片、ASIC、散熱、網訊設備及系統整合廠商的需求。隨着自動駕駛、擴增實境（AR）、遠距醫療及網絡投放廣告等新平台興起，對網絡需求大幅提升，電信業者將全力提升高速網絡速度、質量及網絡覆蓋力。

安邦智庫（ANBOUND）的研究人員要指出的是，在上述兩個事關下一代通信技術的聯盟中，中國和中國企業都不在其中。從十國聯合聲明的內容看，主要是關於6G無線通信系統研發的基礎原則，雖然從表面上看，這些原則並不涉及到具體的6G技術標準，但是，這些原則實際上是更為基礎的「根」原則，是「標準中的標準」，它不僅會引導參與者的研發方向，倡導6G通信技術研發的某些價值觀，還會約束參與者的研發活動，不能違背成員國達成的某些底線。比如，共同原則對於「開放性」「安全性」「可訪問性」的強調，就可能對一些國家限制網絡訪問的做法形成挑戰。

十國關於6G研發的共同原則值得全球各國和業界高度重視，它拉開了全球共同建立6G研發規則和技術標準的序幕。要提出的是，國際上對6G標準的制定環境與5G時代大不相同——5G標準主要涉及商業利益與技術標準問題，而6G標準將更多摻雜地緣政治和國家安全因素。如果十國共同原則被越來越多的國家和地區所接受，那麼它就可能成為國際標準。如果一個國家從一開始就不在這場「遊戲」中，它參與6G標準制定的話語權就會很小，越往後就會成為一個標準體系的接受者和被動參與者。

圖為英偉達（Nvidia）台北總部標誌，攝於2023年5月31日。（Reuters）

從中國企業層面來看，華為作為中國通信技術公司中的佼佼者，並不在AI-RAN（無線存取網絡）聯盟中。鑑於華為在全球通信技術公司中的強勁實力，有理由相信，聯盟組織者有意排斥了華為。此前，英偉達已經將華為列為其未來競爭對手。華為此前曾參與多個6G研究項目和標準組織。如2019年11月，華為發起了全球首個6G無線技術研究合作計劃（6G Horizon），旨在推動6G技術的研發和商用應用。在國際電信聯盟（ITU）推出的6G聯合研究組中，華為也被選為其中的一員，共同探討6G標準和技術框架的制定。不過，在未來國際6G研發和技術標準制定中，被美國打壓的華為很可能會被西方多國排斥。

在國際地緣政治博弈加劇的當下，6G時代如果缺少中國和中國企業參與標準制定，這肯定會得到不少西方國家政府和企業的認同。面對這種形勢，中國政府和中國企業不能「自外」於國家間和行業內的合作。儘管部分國家及企業有意排斥中國和中國企業參與，但中國可以反其道而行之，要儘可能積極地參與各種6G標準和規則的制定。在策略上，中國要以開放來應對部分西方國家的封閉和排斥。

最終分析結論：

在未來的6G時代，有着巨大國內市場的中國以及中國企業都不能缺席。

本文原載於安邦智庫2024年2月27日的每日經濟欄目

