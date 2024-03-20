如何欣賞維港景色　景觀差之毫釐謬以千里｜汪敦敬

隨着疫後的經濟復常和政府推出連串夜繽紛的活動，維港又成為了萬眾矚目的焦點，加上內地很多自由行來港也是想一睹維港的風采，財爺更曾表態：「維港美景難抄襲，有信心吸引高質量旅客」！維港已成為香港價值和實力的重要一部分！



鑒於公眾普遍對評估維港的價值認識不深，所以很多時在評論和傳媒報道中，都會出現將方向相若單位當了是價格相若，這做法無疑是一般估價的慣例，但對於看到維港景色的單位來說，景觀差之毫釐謬以千里，許多時出現令人啼笑皆非的評論。

事實上，討論如何欣賞維港景色的文章是缺乏的，筆者是維港單位的投資者，相信可以用從這個角度分享個人的看法！但有關看法是個別的觀點，只適合作參考，始終審美的角度是主觀的。

就算同一個方向，高低層所見的景色也有異！可分「看海景」、「看海港」和「看河山」三個不同的水平！

汪敦敬指，對於看到維港景色的單位來說，景觀差之毫釐謬以千里。（資料圖片）

看到海和看到大部分港口而同時無阻擋的景色，在價錢上當然有很大的分別！而位於指定層數的，在市值和保值方面是比普通有海景的來得珍貴！

用「看河山」這字眼雖然好像有些誇張，但其意思的確是指「超越港口的地勢都看到」！「看河山」的最佳例子而很多人都看過的就是ICC環球貿易廣場頂樓或者The Ritz-Carlton Hotel所見的景色！

九龍站上蓋屋苑很多40樓以上單位都是「看海港」的水平！這亦是九龍站佔維港海景領導地位的原因！

九龍站上蓋屋苑。（資料圖片/香港01）

那麼是否越高單位就越值錢和海景越靚？又不可以完全這樣說，一個好的景觀其實能與地面的地標有聯繫感和協調感會更佳、這幅美圖才有生命力，聯繫感做得好的佼佼者是K11 MUSEA的Gentry Club！在酒吧看日落配合尖沙咀的衆多地標，甚至與街上的行人聯繫成一體，在此喝威士忌是難忘的享受！

而ICC雖然具「看河山」的優勢，卻太高了和地面失去聯繫！不能和城市的脈搏一起跳動！筆者個人主觀要求上感到美中不足！

事實上，「名鑄」複式單位比較接近完美，60樓以上的高度，能與兩岸眾多地標有聯繫感，其角度完美地「看河山」，甚至可以看到雨雲翻過太平山再經過維港飄到眼前！市區重建下將原本「直升機景」融入名鑄的建築中，可欣賞最壯闊美麗的維港景色！

當然看維港景色要懂得享受「光」！香港其實是玻璃之城！維港兩岸充滿玻璃幕牆的名廈，加上每日的日出和日落是不同角度，即是每次日出日落維港的光影影像都有不同！維港景色其實是一幅每次看也不同的「光之藝術畫」！令筆者想起Photograph一字的拉丁文原意，正是用光影繪畫！美好的事情一直不斷在我們身邊發生，大家應珍惜當下！

當然，維港景色還有很多有價值的東西是我等追求銅臭所不了解的！美麗的維多利亞港景色，是代表香港的機會公平，因為維港景色不是豪宅所獨有！

維港也代表港人的奮鬥精神！因為人們追求維港的同時也發生了很多動人的奮鬥故事！內在美更重要！香港維港景色背後隱藏的奮鬥精神更值得保護和珍惜！

汪敦敬指，九龍站上蓋屋苑很多40樓以上單位都是「看海港」的水平。

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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