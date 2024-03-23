施永青明言撤辣後樓市現根本性變化　兩大利好因素料締「上升年」

港府早前「撤辣」，將俗稱「辣招」的住宅物業樓市需求管理措施全面撤銷，終釋放樓市購買力，一二手交投暢旺。但不少人擔心是「虛火」，市況反彈過後會打回原形。但中原集團創辦人施永青則預測，本港樓市「企穩」無問題，其他利好因素配合的話，今年年尾樓價可能會高過年頭，變成一個「上升年」。

施永青認為，撤銷「辣招」，令樓市出現根本性的變化。﹙資料圖片﹚

撤辣前僅自住需求撐住 且有制肘

施永青出席香港公共關係專業人員協會(PRPA) 周年晚宴，擔任嘉賓講者，席間「加插」他對樓市的看法。

施永青認為，撤銷「辣招」，令樓市出現根本性的變化。在撤辣前，本港樓市只依賴自住需求來支撐，因外來需求、機構需求、短期買賣需求，甚至港人買第二層樓的需求，都被視之為對社會無益的行為，須出招制壓，「在此情況下，市場得一隻手托住，且無得發全力，因為剛需無全部落到買賣市場，有部份去咗租務市場，所以租金上升。」

他續稱，市場只有自住需求，「得一邊」，加上流通量低，令變現困難，因此小業主「賣唔出」被逼減價，即便是發展商賣樓也困難，「佢點會投新土地？」

更甚者，在撤辣前，連一向買來自住的潛在買家，都未必敢買，原因是樓是投資性產品，不像消費性產品，愈平需求愈大，「如果鮑魚同魚蛋價錢一樣，需求實大咗，但投資性產品，如果價錢愈平，﹙下行﹚趨勢未完的話，愈平愈無人買！樓價就會進入惡性循環！」

施永青對撤辣後的樓市樂觀，認為兩個因素利好市場。﹙黃捷攝﹚

市場需求結構已變 還望兩大利好因素

然而，上述情況已有所改變。施永青指出，撤辣後，樓市開放給海外需求，以至香港人投資收租需求，都可以反映出來，「市場需求結構變咗，多咗幾股力量，所以市底牢固咗，我認為大家都係跌，如果其他因素不變，跌都會跌少過之前！」

施永青且相對樂觀，認為兩個因素利好市場。一是美國減息，令投資樓市的吸引力相對提升，「雖然美聯儲一時放鷹，一時放鴿，但基本上美國不可能維持高息，令經濟受太多壓力，一旦減息，供樓負擔能力會上升，而投資回報要求會降低，因息口高企下，個個要求高啲回報！」

二是中國經濟適應美國打壓，找到生存空間。「之前形勢令人擔心，因為去年中，內地連出口都負增長，但今年一、二月表現超過市場估計，我睇中國經濟會好返啲，中國有出口，香港先有轉口，有轉口先有物流，先有貿易及外匯，保險、專業服務都可以好返，樓市先有進一步上升基礎。」

施永青補充，希望樓市轉好，可帶動市場情緒，「樓是不動產，如果連樓市都吸引到一批人來買，政府唱好香港都容易啲，但如果樓市又唔掂，股市又唔掂，點唱都好難好！我希望先搞掂樓市，股市跌到相對低，都可能有所反彈！」