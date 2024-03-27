安居可養志　任何夜景都可洗滌心靈｜汪敦敬

上文分享《如何欣賞維港景色》，有很好的回響，其實欣賞維港景還可以分享太平山的欣賞角度，以及維港景與雲海的配合，將來有機會再討論。很多人有共鳴感受到維港是代表香港的奮鬥精神及公平。



是的，其實普羅大衆都可以有多空間去欣賞維港景，維多利亞港是屬於大家的，筆者記得當初入行不久的時候，有客戶曾分享：「每當不開心的時候就會上太平山頂，望下去看到璀璨的維港景就充滿希望了！」當筆者21歲第一次生意失敗的時候，我是上過山頂去開解自己的，的確是有效慰藉到心靈。

到了今天，小市民除了可以到山頂或尖東走廊欣賞維港景之外，其實很多人都忽略了西九文娛康樂區是一個晚上欣賞維港景的好去處，寧靜的地方且有很美的角度，同時政府還預留了草地給市民聚會、野餐，甚至特定情況下能紮營露宿。

此外，龍翔道停車場亦是我們年輕時欣賞夜景及一班好友舒發志向的地方。事實上，就算居所擁有維港景，但如果不懂欣賞都是浪費的，即使居所沒有維港景其實一樣可以培養個人的意志。

無錯！家除了是男人的大後方外，亦是男人培養意志的地方，筆者年輕的時候已開始在太太入睡之後，習慣在家中踱步把問題想通，同時亦洗滌心靈重整旗鼓，令到自己可以再躊躇滿志！要入靜重整心靈，有什麼好得過愛妻在旁、兒子在房，無論男人遇到什麼困難，為了家人都會把問題想通的。

另外，筆者成長中的居所亦包括在荃灣灣景花園，面臨藍巴勒海峽的夜景同樣是寧靜醉人的，只要有志向，其實任何夜景以用來洗滌心靈的。

汪敦敬認為，只要有志向，其實任何夜景以用來洗滌心靈的。（資料圖片）

筆者入行42年，當初入行的屋苑就是荃灣翠濤閣，當時人人只買東南樓，於是在成交了很多東南單位之後，剩下很多西南的單位。人人都說向西單位太陽「曬」，所以筆者構思怎樣將太陽的本質由討厭變為受客戶歡迎，後來我發現了翠濤閣的日落醉人，原來西南單位日落時候正正是望到很璀璨的雲霞及夕陽下海，於是我便在那時段帶客人去視察物業，讓他們感受到光影的美妙，加上當時翠濤閣近海的單位有陽光反而可以去除近海的水氣，更受歡迎。

到了現在，筆者已經61歲了，身體狀態走向年長，我也愈來愈早起身，亦將這個煩惱變為快樂，每天早起來就可以看日出，而且在日出的時候順便同一時間練氣功及太極，享受聞雞起舞的樂趣。人總是要不斷向前行的，但更重要的就是怎樣將事情變為樂觀，而且我們應該善用家裡面的格局培養自己的意志和奮鬥精神！

荃灣翠濤閣商場。

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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