4月地產代理人數3.9萬人　成交宗數升近1倍、每3.9名代理爭一張單

樓市全面撤辣後，市場氣氛回暖。據地產代理監管局（地監局）最新資料，截至2024年4月30日止，全港持牌代理人數有39,173人，較3月份的39,116人，按月增加57人或0.14%，連升2個月。



據地產代理統計數字，截至4月底，整體物業註冊宗數為9,856宗，按月增加4,843宗，大升約96.6%近一倍。以4月份最新持牌代理人數計，即平均每3.9名代理爭一張單，較上月每8.8名代理爭一張單比較，競爭程度大幅減少。

至於持有地產代理（個人）牌照（俗稱大牌或「E牌」）的人數，截至今年4月底錄18,129人，按月少13人；反映前線代理的「S牌」營業員牌照，截至4月底錄20,974人，按月增加40人。反映分行數目的營業詳情說明書，4月份最新錄6,831份，按月多36份。