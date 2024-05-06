「收租王」永倫放售鑽石山宏景花園商場、313個車位　市值4.5億

近月市況轉旺，有知名投資者趁機放售民生區商場及一籃子車位。已故「收租王」永倫集團倫志炎兒子倫耀基，新近放售鑽石山斧山道185號宏景花園商場連停車場。該物業市場估值約4.5億元。



高力表示，承業主委託以私人協商形式出售鑽石山斧山道185號宏景花園商場連停車場，物業將以「現狀」連租約形式出售。物業位於鑽石山斧山道，為區內罕有可出售之民生商場，總實用面積約15,559平方呎。宏景花園為大型住宅屋苑，提供共6座住宅物業，商場及停車場，是次出售物業為商場(1D舖除外)、地舖及約313個車位。據了解，該批車位可以拆售。

停車場涉313個車位 料可拆售

翻查資料，上述放售物業部份由老牌家族永倫集團持有，如宏景花園商場地下A號舖，業主為宏景置業有限公司（GRAND VIEW PROPERTIES LIMITED），其公司董事包括已故「收租王」永倫集團倫志炎兒子倫耀基。

鑽石山斧山道185號宏景花園商場連停車場。

商場連停車場月租190萬

高力香港資本市場部高級董事林偉漢表示，物業地點距離港鐵鑽石山站僅約10分鐘步程。而物業位處於民生區，毗鄰大型商場如荷裡活廣場、志蓮淨苑、多間學校及多個大型屋苑如星河明居。

是次出售地面商舖、商場地下及一樓商鋪；物業位置是本地人日常生活經常所到之處，租客種類配合附近學校及住客需要，包括食肆、教育中心、美容、洗衣店、超級市場、便利店等。物業市場估值約4.5億元，每月收租約190萬元，料新買家享有近5%租金回報。