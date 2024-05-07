佐敦高臨加推40伙　入場費496.7萬起　落實本周五次輪賣44伙

資本策略地產（0497）旗下佐敦彌敦道高臨，昨日（5月6月）加推第3號價單涉及40伙，入場費496.7萬起，折實平均呎價約21,134元 。另連招標計落實本周五（10日）次輪銷售44伙。



加推40伙、入場費496.7萬起

該批40伙單位戶型涵蓋一至三房，當中一房佔12伙、 兩房佔22伙， 以及三房佔6伙，扣除最高折扣優惠15%後，折實售價由496.7萬至1,450.1萬元，折實呎價由18,000至25,485元。

當中入場單位為A1座12樓G室，實用面積272平方呎，折實價496.7萬元，折實呎價18,261元。另呎價最低單位為A2座12樓J室，實用面積277平方呎，屬一房間隔，折實價498.6萬元，折實呎價18,000元。

參考對上一張第2號價單涉及52伙，折實平均呎價約21,538元，即今次第3號價單較上一張平約1.87%。

38%內地買家坐高鐵來港揀樓

資本策略地產有限公司執行董事何樂輝表示，首輪銷售至今合共售出87伙，佔首輪推出110伙的79%，其中以招標形式售出之特色連平台單位，最高成交呎價達2.9萬元。

資本策略地產有限公司副常務董事（住宅銷售）畢子鴻表示，本地客為主佔約6成，不少買家是乘坐高鐵來港揀樓的內地人士，佔成交比例約38%。