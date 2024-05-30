華懋宣布蔡宏興退休　前領展執董張利民任新行政總裁　9月1日生效

華懋集團今天宣布，行政總裁蔡宏興將退休，卸任行政總裁一職；並委任張利民為新任行政總裁，於今年九月一日生效。

華懋表示，對於蔡宏興在過去七年的卓越貢獻和領導，成功帶領華懋轉型及擴展業務，表達衷心感謝。

蔡宏興稱，自去年七月宣布有意於2024年退休，接替計劃隨即展開。雖然面對前所未見的困難，包括新冠疫情和香港經濟的結構性改變，集團仍能作出理想表現及發展業務，為持份者創造價值，並構建一個更宜居及可持續發展的城市。我深信華懋在張利民先生的領導下將繼續發亮，再創高峰。

張利民於加拿大開啟事業之路，自此逐步在基建投資、建築及工程、地產投資業界擔任高級管理層。自2022年他出任華懋集團獨立非執行董事。

加入華懋前，他曾任職領展房地產投資信託基金（香港交易所主板上市）執行董事兼首席營運總監，是領導領展轉型和發展的主要管理層成員。他亦曾出任保華建業執行董事兼財務總裁，以及合和實業有限公司執行董事；兩間公司在張氏任職期間均在香港交易所主板上市。

張利民表示，對接任華懋集團行政總裁一職感到欣喜；在蔡先生的領導下，公司業務取得成功。我們的發展重心，是要成為最高質素的地產投資企業，為持份者創造長線價值，為社會提升服務質素。

領展房產基金執董兼行政總裁王國龍（右）。左為張利民，曾任領展首席財務總監，中為領展主席聶雅倫。