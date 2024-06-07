鄧成波家族廟街全幢物業1.06億放售　呎價逾7300元

舖王鄧成波家族持有物業近年來一直以低價拋售，鄧成波之子鄧耀昇早前亦被財務公司入稟要求其交出被扺押的兩項物業。鄧成波家族新近又再放售物業，為佐敦廟街156至158號全幢物業，意向價1.06億元，呎價逾7,300元，租金回報料可達2.3厘。



美聯旺舖營業董事劉啟聰表示，佐敦廟街156至158號全幢物業，當中地下為零售部分，建築面積約1,440平方呎，意向售價約1.06億元。物業連租約放售，現時租予珠寶店及自助洗衣店，連同樓上住宅部分月租約20.5萬元，以叫價計約可享約2.3厘回報。

劉啟聰續指，物業為罕有全幢物業，更為單邊舖位，面向西貢街及廟街。物業鄰近廟街夜市，人流極為暢旺。

佐敦廟街156至158號全幢物業。

財務公司入稟要求交出被扺押物業

鄧成波之子鄧耀昇被指以兩個物業扺押，向財務公司借款，但拖欠款項。該財務公司早前分兩案入稟高等法院，要求鄧和相關公司還款，以及交出扺押的物業。

財務公司指出鄧耀昇去年5月以佐敦德興街寶來大廈某層扺押，向財務公司借款。財務公司要求鄧耀昇清還拖欠的涉款，並把扺押的物業交吉。

鄧成波家族兩物業遭工銀接管

早前亦有報道指出，鄧成波家族持有的兩項物業，包括屯門建豐街4號悅品度假酒店，以及荃灣「死場」海濱廣場,，於5月17日雙雙遭工銀亞洲委託羅兵咸接管。

鄧成波之四公子、鄧耀邦發展的正品系公司於4月遭法庭頒令強制清盤。而在2021年1月「正品商事有限公司」及鄧氏家族另外一些持股公司包括「華域投資」等曾向工銀亞洲借貸，並以持有悅品度假酒店的「百歲堂有限公司」作為二按抵押品。

另外，「華域」持有的「死場」海濱廣場，該公司亦曾遭「正品商事有限公司」向工銀亞洲抵押作二按及三按。上述兩項物業怕雙雙遭工銀亞洲委託羅兵咸接管。