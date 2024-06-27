市建局九龍城啟德道/沙浦道重新招收意向書　去年10月曾收31份

市區重建局將就九龍城啟德道/沙浦道發展項目，於明日(28日)再次邀請發展商及財團提交合作發展意向書，將於7月12日中午12時截止。值得留意，該項目在2023年10月份曾接獲31份意向書，當時遞交意向書的發展商包括資本策略地產（0497）、鷹君（0041）、華懋、中國海外（0688）、英皇國際（0163）、富豪酒店等。



去年收31份意向書 市建局：已相距一段時間、因而再次邀請

市建局表示，曾於去年10月就項目邀請合作發展意向書。市建局隨後經考慮多項因素，決定將項目於今年第三季才進行招標，並在此期間優化項目篩選合資格發展商的準則。由於自去年10月至今已相距一段時間，市建局因此再次邀請有興趣參與的合作發展商，就項目遞交意向書。

總樓面51萬呎、涉810伙

項目於 2019 年 2 月開展,並於 2020 年 9 月 29 日獲行政長官會同行政會議核准。項目地盤面積約57,124平方呎，可發展的總樓面面積上限為514,121平方呎，預計可提供約 810 個住宅單位；市建局將撥出超過5,382平方呎的淨作業樓面面積,用作興建一所社區幼兒中心。

九龍城啟德道／沙浦道。

項目是連接九龍城舊區與啟德新發展區的重要節點,市建局將重新規劃及重整道路網路和城市肌理，以興建一個面積約10,764平方呎的地下廣場,當中設有零售店舖，並連接一條由政府負責興建的行人隧道至啟德新發展區未來的地下購物街。

此外,地下廣場的地面空間亦將結合毗鄰市建局另一個已獲行政長官會同行政會議核准的衙前圍道/賈炳達道發展項目(KC-017)的部份範圍,構建成為結合休憩空間及商業設施的門戶廣場,與啟德新發展區對接,提升新舊兩區的連接性及行人暢達性,成為未來地區聚腳點。

項目亦會興建一個地庫停車場,提供約 300 個公眾停車位,期望能解決區內車位不足的問題之餘,亦能帶動商業部分的人流。

成功取得本項目的發展商或財團,須按發展協議中列明的建築設計、標準與品質、可持續發展和智能系統等的要求,興建新發展項目。