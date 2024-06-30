市建局觀塘裕民坊最後一期最快年底招標　早前加入住宅元素

2023年2月流標收場的市建局觀塘市中心第4、5區「巨無霸」商業項目，早前由市建局收回後擬加入住宅元素以吸引財團投標。市建局行政總監韋志成表示，觀塘市中心2.0項目最後一期發展最快年底招標，循三方面增加發展商入標意欲。



韋志成在網誌表示，市建局團隊已將項目最後一期發展的土地，由商業用途改劃為加入住宅元素的混合發展模式，令項目集住宅、商業、酒店、辦公室、社區設施和休閒娛樂等多元用途於一身，有關改變規劃用途的修訂已在今年4月獲城市規劃委員會同意並呈交行政長官會同行政會議審批。在獲得批准和地政總署批出項目的地契後，將審視物業市場的發展並配合政府賣地計劃，預計最快今年年底重新招標，以盡早實現創建觀塘市中心2.0的目標。

韋志成又指出，考慮到觀塘市中心2.0項目最後一期的發展規模龐大，加上本港經濟和物業市場仍處於復甦階段，在當前市況下，發展商投地策略仍偏向審慎。為了進一步提升項目的吸引力和競爭力，市建局團隊在籌備觀塘市中心2.0項目最後一期重新招標期間，進行多項工作，包括委聘顧問公司與本地、內地和海外的發展商及投資者接觸，收集他們對項目的意見；為項目提前進行各項更深入的技術研究和若干前期工程，以及研究優化項目的招標條款。期望這一系列的工作，能提升項目本身的吸引力，以及應對市場變化和財務風險的能力。

市建局觀塘市中心第4、5區「巨無霸」商業項目，其中一座地標型建築物外貌由原先的橢圓形改為十字形。（新方案佈局圖/城規會資料）

因應發展商對觀塘市中心2.0項目最後一期發展的財務承擔及付款安排的意見，韋志成稱，局方正研究優化有關的招標條款，當中包括考慮提供靈活的付款方案，容許中標發展商或財團分期支付項目的前期款項，以及研究其他分紅機制的可行性，這除了能為發展商提供更多彈性之外，亦可以讓市場不同規模的發展商參與，令項目更具競爭力。

他表示，未來的觀塘市中心2.0位處香港第二個核心商業區的策略性位置，項目擬建的地標式建築將與對岸的港島東中心組成香港東面的門廊，並與中環國際金融中心及西九龍環球貿易廣場組成的西面門廊互相輝映，成為維港兩岸具標誌性的支柱，鞏固香港作為國際金融中心的地位，支持香港的經濟增長和加強香港在全球的競爭力。