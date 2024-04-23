觀塘裕民坊擬發展「垂直城市」地標　規劃署不支持2份反對申述

2023年2月流標收場的市建局觀塘市中心第4、5區「巨無霸」商業項目，早前由市建局收回後擬加入住宅元素以吸引財團投標。據城規會最新會議文件顯示，由於未能成功招標，巿建局其後把第4及第5發展區重新包裝，由核准計劃下的純商業發展， 改為高密度混合用途的「垂直城市」發展，城規會在諮詢期間接獲60份意見，當中包括2份反對申述，惟規劃署不支持相關反對申述。該方案將於本周五（27日）交由城規會審議。



城規會共收到60份申述，包括56份表示支持的申述 、兩份表示反對的申述 ，以及兩份提供意見的申述。除了一份表示支持的申述由市建局提交，以及一份提供意見的申述由港鐵公司提交外，其餘申述均由個別人士提交 。

保育人士反對 指摩天大廈並非可持續發展

至於有兩份反對意見來自保育人士等，主要原因包括認為市建局應透過檢視九龍東的人口特徵、交通及基礎設施承載力，以制訂更理想的替代方案、擬議發展是出於經濟目的，違背《市區重建局條例》為處理市區老化問題，以及摩天大廈對社會來說並非可持續發展等原因。

規劃署指新方案促進高度規模經濟

規劃署方面表示，不支持有關反對申述，指出項目透過採用混合用途設計，可創造有效率並可持續發展的城市環境，從而促進高度規模經濟。同時，可以為發展商給予一定彈性，以應對不斷轉變的市場需求。並建議，城規會可以維持現時市建局提出的方案不作修訂。

申增建1750伙、樓高360米 地標大樓設計改「十字形」

城規會文件中顯示，市建局觀塘市中心第4、5區發展項目，將會由現時的「綜合發展區」地帶改劃成「其他指定（混合）用途」，建議地積比增加至12倍，總樓面增加大約25%至約270.3萬平方呎。項目擬增加住宅元素，當中可建樓面不可超過118.51萬平方呎，涉及1,750伙單位，料最快2033年落成，較原本預計的2028年押後5年。

橢圓形設計改為十字形

另據文件顯示，其中一座地標型建築物外貌由原先的橢圓形改為十字形，樓高就由原來285米增加75米至360米，料新增住宅樓面會設於地標式大樓的中層以上至最高層位置。

市建局觀塘市中心第4、5區「巨無霸」商業項目，其中一座地標型建築物外貌由原先的橢圓形改為十字形。（新方案佈局圖/城規會資料）

商業樓面減23% GIC用途樓面增至18.51萬平方呎

至於商業部分可建總樓面由舊方案純商業項目的約216.59萬平方呎，減少約23%，至最新提供約165.44萬平方呎。

另外，在原有方案中項目需提供約9.26萬方呎樓面須作政府、機構及社區用途（GIC），而最新的文件中指，項目當中需有18.51萬元平方呎政府、機構及社區用途樓面，即增加近一倍。