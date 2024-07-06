租市活躍　港島客3.36萬租星凱．堤岸　金融人2.5萬租北角半山樓

樓市交投近期走軟，惟租務市場卻趨活躍。

中原地產新界東御龍山分行高級分行經理姚枝榮表示，近期租賃成交活躍，分行新近促成火炭星凱．堤岸2座高層F室，實用面積774平方呎，採用3房一套間隔，原先開價約35000元，議價後以33,600元租出，折合實用呎租43.4元。

他又稱表示，新租客為區外客，本居於港島區，見價錢合理，單位交通方便，高層開揚，決定租入單位自住。而業主則於2024年以1539萬元買入單位，是次租出單位可享約2.6厘租金回報。

金融才俊鍾斥25000租北角半山豪廷峯2房戶

另外，利嘉閣地產北角及北半山分區董事梁啟豪(Ken)稱，柏傲山分行A組高級客戶董事伍國傑。新近促成北角半山豪廷峯2座中層D室的二手租賃成交個案，單位實用面積約569方呎，採2房間隔，外望開揚景觀。

梁氏表示，新租客從事金融業，早前經利嘉閣真盤源平台搵樓，見上述放盤即約代理睇樓，鍾情屋苑附設豪華會所，健身室及泳池等設施齊備，加上鄰近港鐵炮台山站，交通方便，且區內生活配套齊全。睇樓後，即與業主議價洽租，最終以25,000元承租，折合實用面積呎租約44元。

據悉，業主於2015年以約930萬元購入單位，現時成功租出，租金回報約3.2厘。