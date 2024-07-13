啟德柏蔚森I｜外籍買家購2房海景戶自用　稱區內充滿童年回憶

由新世界（0017）與遠東發展（0035）合作發展的啟德柏蔚森I，今日首輪價單推售198伙。今日吸引逾百名準買家排隊揀樓，並有消息指已售出近150伙。有外籍買家指出，因自小居於九龍城，對該區充滿童年回憶。



外藉客購2房戶自用

現居西九龍的外籍買家PUSPA購入一個海景兩房單位作自用。她解釋因父親早年於舊啟德機場附近工作，自小居住在九龍城，對這區充滿童年回憶。加上因鍾情於項目附近的綠化帶及公共空間，所以購入單位作自用。

另她又指出參觀示範單位後，鍾情項目用料設計、露台設計、會所及小學校網。

今早柏蔚森I售樓廠內人頭湧湧。

用家歐先生將全家合力供樓

另有買家歐先生指出，以900萬元購入一伙3房單位供三代人居住。目前他與太太，以及女兒一家居於九龍灣，本身並無持有其他物業。入市是希望轉換新環境。他亦表示日後會與妻子﹑女兒及女婿合共供款。

談及樓市前景時，他指出縱使擔心樓價仍下跌，但單位是自住所以並無所謂。

項目截收逾5,150票，以首輪價單發售198伙計，超額認購逾25倍，屬啟德跑道區首輪超額認購最高的項目。

排隊等候入內揀樓的準買定，人龍已排至室外。（黃祐樺攝）

入場一房386.4萬起

柏蔚森I，今日首輪價單推售198伙，戶型涵蓋一至三房，當中35伙屬一房戶、142伙屬兩房戶、21伙屬三房戶。折實售價由386.4萬元至1,122萬元，折實呎價由16,008元至20,406元，折實平均呎價17,721元。

當中入場單位為第6座2樓J室，實用面積234平方呎連30平方呎平台，屬一房間隔，折實價386.4萬元，呎價16,513元。

首輪銷售設有三組，分別為S組最少買3伙，最多買9伙，其次A組買家最最少1伙，最多買3伙，最後為B組最多買2伙。

↓↓柏蔚森I第6座6樓G室示範單位↓↓